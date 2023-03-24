Врач женской консультации кубанской станицы пожаловалась на ужасные условия работы и теперь её хотят уволить

Однако, как только ролик появился в сети, руководство тут же оживилось. Оно нашло автора ролика и потребовали увольнения по собственному желанию. Работница предложила удалить его, но угрозы продолжались. Получив отказ, в руководстве заверили, что найдут способ уволить врача.