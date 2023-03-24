Врач женской консультации кубанской станицы пожаловалась на ужасные условия работы и теперь её хотят уволить

Здание женской консультации кубанской станицы Новотитаровской видало лучшие времена. Одноэтажное помещение давно нуждается в ремонте, но власти ничего не делают. Одна из врачей опубликовала ролик ужасных условий в сети, и тут уже руководство зашевелилось.
В сети появился ролик, на котором видны печальные кадры из женской консультации кубанской станицы Новотитаровской. Обшарпанные стены, потрескавшийся пол, грязные туалеты. Здание давно нуждается в ремонте, но его никто делать не собирается.
Однако, как только ролик появился в сети, руководство тут же оживилось. Оно нашло автора ролика и потребовали увольнения по собственному желанию. Работница предложила удалить его, но угрозы продолжались. Получив отказ, в руководстве заверили, что найдут способ уволить врача.
На этом видео разговор работницы с руководством
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