В США совравшую про страховку женщину со сломанной ногой и инсультом выгнали из больницы

В американском штате Теннесси 60-летняя женщина скончалась в полицейской машине. Она обратилась в больницу за помощью: у Лизы Эдвардс был инсульт и перелом лодыжки. Женщина соврала врачам, что у неё есть страховка, чтобы ей оказали первую помощь. Во время лечения врачи узнали, что страховки у Лизы нет, и тут же вызвали полицию.
60-летняя американка Лиза Эдвардс скончалась в патрульной машине. Она обратилась в больницу за помощью — женщина перенесла инсульт и сломала лодыжку. На приёме она соврала, что у неё есть страховка. Вероятно, сделала это женщина от безысходности.
Когда врачи начали лечение, из страховой пришёл ответ. Оказалось, что страховки у женщины нет, сообщает Daily Mail. Тогда врачи вызвали полицию. Когда полицейские приехали, женщину вывезли из больницы на каталке и попытались засунуть в патрульную машину.
Женщина умоляла полицейских помочь, жаловалась, что ей трудно дышать, но её насильно посадили в служебное авто. Конфликт между Эдвардс и сотрудниками полиции продолжался в течение часа. Ужасающие кадры были опубликованы в сети. Несмотря на состояние американки, правоохранители передали по рации, что «не знают, притворяется ли она или нет».
Женщина погибла по пути в полицейский участок. Невестка погибшей заявила, что поведение правоохранителей было ужасающим:
Совершенно неважно, как она оказалась там, где была в то утро, но вся эта ситуация, которая разыгрывалась в течение длительного периода времени, ужасна, абсолютно ужасна.
Против офицеров, участвовавших в задержании, не было выдвинуто никаких обвинений. Прибывшие на вызов больницы сотрудники сейчас находятся в оплачиваемом отпуске. Начато внутреннее расследование, уточняет Gazeta.
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Тетке оказали помощь и выписали из больницы, она отказалась уходить. Вызвали ментов, она скончалась в машине. Теперь будет следствие и иск от родных на миллионы $ к мусорам или к госпиталю.
Такими вбросами пригожинские троли пытаются вбить россиянам в голову, что где-то еще хуже, чем России.
Хотя такие мутные ситуации есть везде.
А, ну да, ЭТО ДРУГОЕ !
Думаю это очень даже неплохая система, учитывая нашу условно-бесплатную медицину. Она именно условно бесплатная, ибо у всех с зарплаты ежемесячно удерживается так называемая ОМС. А качество бесплатных медуслуг отвратительное. Разве что зуб бесплатно могут выдернуть с самым примитивным обезбаливанием.
Ща квасные патриоты откроют кукарекалку, что такого не бывает, и я пятая колонна и всё выдумал. Но к сожалению, кто сталкивался с нашей медициной подтвердят такие случаи. У меня отец работал хирургом в реанимации, много интересного рассказывал и про сами операции, и про том кого и в каком состоянии привозят, и про то как с сотрудниками морга надо дружить.
У нас жеж медицина бюджетная , и зарплату платит врачам государство.. откровенно говоря крайне маленькую. Но и за эти деньги государство требует с врачей выполнение своих обязанностей. А так как невозможно над каждым врачом стоят и контролировать хорошо он или плохо работает, то в расчёт берётся смертность по учреждению среди пациентов по разным типовым болячкам, жалобы от населения и проверки.
Нормальная медицина возможно только там, где врачи получают хорошую зарплату, наравне с остальными жителями страны, и не являются нищими, когда у тебя на место врача, есть конкурс среди людей, когда эти люди держаться за своё место, когда им работа приносит радость, а не унылое существование от зарплаты до зарплаты. Такое возможно - при капитализме, но тогда большая часть населения не сможет получить даже минимальную мед помощь, либо при социализме, но тогда все будут жить условно-средне.