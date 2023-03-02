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В США совравшую про страховку женщину со сломанной ногой и инсультом выгнали из больницы

В США совравшую про страховку женщину со сломанной ногой и инсультом выгнали из больницы

Автор:
02 марта 2023 07:20
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   больница   видео   врачи   интересное   полиция   страховка   фото   
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В американском штате Теннесси 60-летняя женщина скончалась в полицейской машине. Она обратилась в больницу за помощью: у Лизы Эдвардс был инсульт и перелом лодыжки. Женщина соврала врачам, что у неё есть страховка, чтобы ей оказали первую помощь. Во время лечения врачи узнали, что страховки у Лизы нет, и тут же вызвали полицию.

60-летняя американка Лиза Эдвардс скончалась в патрульной машине. Она обратилась в больницу за помощью — женщина перенесла инсульт и сломала лодыжку. На приёме она соврала, что у неё есть страховка. Вероятно, сделала это женщина от безысходности.

Когда врачи начали лечение, из страховой пришёл ответ. Оказалось, что страховки у женщины нет, сообщает Daily Mail. Тогда врачи вызвали полицию. Когда полицейские приехали, женщину вывезли из больницы на каталке и попытались засунуть в патрульную машину.

Женщина умоляла полицейских помочь, жаловалась, что ей трудно дышать, но её насильно посадили в служебное авто. Конфликт между Эдвардс и сотрудниками полиции продолжался в течение часа. Ужасающие кадры были опубликованы в сети. Несмотря на состояние американки, правоохранители передали по рации, что «не знают, притворяется ли она или нет».

Женщина погибла по пути в полицейский участок. Невестка погибшей заявила, что поведение правоохранителей было ужасающим:

Совершенно неважно, как она оказалась там, где была в то утро, но вся эта ситуация, которая разыгрывалась в течение длительного периода времени, ужасна, абсолютно ужасна.

Против офицеров, участвовавших в задержании, не было выдвинуто никаких обвинений. Прибывшие на вызов больницы сотрудники сейчас находятся в оплачиваемом отпуске. Начато внутреннее расследование, уточняет Gazeta.

Источник:

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Метки: США   больница   видео   врачи   интересное   полиция   страховка   фото   
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121  комментарий
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5k
Горожанин 10 часов назад
Либеральный мир. Полная свобода человека. Такая она у либералов - свобода. Мерило этой свободы - деньги и свобода извращений. Деньги и извращения - и ты свободен. Ты бог. Все по Ницше. Фашисты германские к этому шли, шли да не пришли. Зато сейчас либералы подхватили знамя фашизма. И радуются.
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11k
Просто Царь 5 минут назад
И зачем врать, где тут хоть слово про страховку?
Тетке оказали помощь и выписали из больницы, она отказалась уходить. Вызвали ментов, она скончалась в машине. Теперь будет следствие и иск от родных на миллионы $ к мусорам или к госпиталю.

Такими вбросами пригожинские троли пытаются вбить россиянам в голову, что где-то еще хуже, чем России.
Хотя такие мутные ситуации есть везде.
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1k
Димарик Полчаса назад
У нас знаете, как было бы....Её приняли бы в больнице и положили в отдельную палату. Врачи усиленно начали бы лечение. Несколько раз в день лечащий врач посещал бы больную. Кололи бы самые лучшие препараты и давали самые лучшие таблетки. Через несколько дней, больную поставили бы на ноги и доставили домой. Где дама ещё долго долго вспоминала о прекрасном отношении врачей и персонала, о великолепном питании в больнице и вообще об условиях содержания. Вот так.
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178
DrEris Час назад
Где там свобода?
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456
Dima Udo 2 часа назад
В России такое совершили бы, завоняли бы ВСЕ ЛИБЕРАЛЫ, Медуза, Камикадзе с криком "Я ТРЕБУЮ НАКАЗАТЬ ВИНОВНЫХ", видосы Навальнят о том как жестко поступили и тд.
А, ну да, ЭТО ДРУГОЕ !
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−2
Павел 3 часа назад
В США, если что, есть бесплатная медицина для малоимущих, чей годовой доход менее 10000$. А остальной средний класс может себе позволить страховку и это для них норма.
Думаю это очень даже неплохая система, учитывая нашу условно-бесплатную медицину. Она именно условно бесплатная, ибо у всех с зарплаты ежемесячно удерживается так называемая ОМС. А качество бесплатных медуслуг отвратительное. Разве что зуб бесплатно могут выдернуть с самым примитивным обезбаливанием.
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77
Капитошка 5 часов назад
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77
Капитошка 5 часов назад
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5k
Frank Borman 5 часов назад
Ерунда. Зато у них есть демократия. Американская демократия, она самая демократическая демократия в мире. Это все знают.
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6k
Дмитрий 5 часов назад
Загнивающий капитализм. У нас такого не бывает? .....Или бывает?
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2k
Pioner76 5 часов назад
Скакунам из 404 на заметку. Вот что вас ждет.
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942
Andrey 6 часов назад
Они же считают себя самой лучшей страной в мире, демократичной, свободной, но моментик один забывают, она такая для тех у кого есть денежки. Трагедия в том, что они пытаются сделать весь мир таким.
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15k
Элитный тигр 6 часов назад
Да быть такого не может в благословенной омериге, там всех попадающих в больницу кладут в отдельную палату с огромным количеством самой современной техники, я в кино все это видел.
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22k
Сталкер 6 часов назад
Вот и вся пиндосия как она есть.
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114
Levaksinyak Sinyak 6 часов назад
Там прикол в том, что все действовали строго по инструкции. Нет страховки, гуляй. Вызвали полицию. У полиции свои инструкции, отвезти в участок. Она померла. Ни кто не виноват
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43k
Aleksandr 6 часов назад
"Все там улыбаются, дружелюбные, не то, что хмурые рожи в России..." (с) любой российский либераха
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631
Лютый вам Бетховен 7 часов назад
WHITE LIFES MATTER! I CAN'T BREATHE!
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1k
Eric Cartman 7 часов назад
Самый главный страх в жизни американца - заболеть без страховки или оказаться по итогу с неполным покрытием расходов (это бывает почти всегда). Медицина в "свободном мире, живущем по правилам" - это не для всех, причем это касается даже базовой срочной помощи.
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14k
Типа граф 7 часов назад
Это просто ДНО
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5k
Prachet 7 часов назад
страшнее даже поведение "бравых" пиндоских полисменов...
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154
dm.star2011 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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PokemonKa
Pika-Pika?
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