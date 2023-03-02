В США совравшую про страховку женщину со сломанной ногой и инсультом выгнали из больницы

60-летняя американка Лиза Эдвардс скончалась в патрульной машине. Она обратилась в больницу за помощью — женщина перенесла инсульт и сломала лодыжку. На приёме она соврала, что у неё есть страховка. Вероятно, сделала это женщина от безысходности.

Когда врачи начали лечение, из страховой пришёл ответ. Оказалось, что страховки у женщины нет, сообщает Daily Mail. Тогда врачи вызвали полицию. Когда полицейские приехали, женщину вывезли из больницы на каталке и попытались засунуть в патрульную машину.