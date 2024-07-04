Удой и грация: в Татарстане выбрали самую лучшую тёлочку

В Татарстане состоялся конкурс красоты для коров в рамках мероприятия Краса АгроВолги". Всего в конкурсе приняли участие 80 коровок из 40 племенных хозяйств Татарстана. В этом году коровки состязались за три звания: "Выраженность молочного типа", "Гармоничная походка", "Самое объемное животное". Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что участницы конкурса не только дают большие надои, но и "обладают грацией", сообщает РИА Новости.