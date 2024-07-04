Удой и грация: в Татарстане выбрали самую лучшую тёлочку

Всего в конкурсе красоты приняли участие 80 животных.
В Татарстане состоялся конкурс красоты для коров в рамках мероприятия Краса АгроВолги". Всего в конкурсе приняли участие 80 коровок из 40 племенных хозяйств Татарстана. В этом году коровки состязались за три звания: "Выраженность молочного типа", "Гармоничная походка", "Самое объемное животное". Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что участницы конкурса не только дают большие надои, но и "обладают грацией", сообщает РИА Новости.
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В первом туре выбрали 16 коров. Именно они соревновались за звание чемпионок. В Минсельхозпроде республики рассказали, что победительницей стала телка из сельскохозяйственного производственного кооператива "Урал" Кукморского района, чемпионкой и вице-чемпионкой — представительницы АО "Красный Восток Агро" из Зеленодольского района и сельскохозяйственного кооператива "Тан" Атнинского района"
Кроме того, жюри оценивали хендлеров по умению правильно вести животное в заданных направлении, темпе и траектории согласно указаниям судьи.
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