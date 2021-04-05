Заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко вообще заявил, что это не правда, и памятники просто лежат рядом с дорогой.

"Мы уже связались с субподрядчиком. Они объяснили, что планировали утилизировать, но то ли водитель решил увезти на частную территорию, то ли еще какой-то человеческий фактор сыграл роль. Мы им все объяснили и в ближайшее время в Ваулино прибудет техника, соберет мемориалы и утилизирует их", - отметил Колинко.