В поселке Ваулино Псковского района неизвестный собственник решил вымостить подъездную дорогу к участку плитами с братской могилы воинов Советской Армии. Раздробленные остатки памятников заметили местные жители и обратились к районному депутату ЛДПР, который пришёл в ярость.
Жители посёлка Ваулино обратились к районному депутату ЛДПР Валерию Колтакову. Они рассказали, что неизвестный собственнику участка использовал памятники солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Часть монументов разбита, и ими вымощена дорога. Другая часть разбитых памятников просто лежала рядом с "дорогой".
Владельца земли в момент визита Колтакова на месте не оказалось. В местной администрации рассказали, что памятники были выведены с братской могилы воинов в деревне Ершово Псковского района, сообщает «Север.Реалии». В рамках реконструкции старые памятники должны были заменить новыми, а старые утилизировать. Каким образом они оказались у собственника - не известно.
"Комментарий у меня один – падлы! Я уже везу туда заместителя главы администрации – не оставлю так этого. Представьте, у меня дед погиб, и его фамилия на дороге под ноги брошена. Это возмутительно: из каждого чайника мы кричим о патриотизме, у нас историческая память в Конституции закреплена, а ее прямо сейчас топчут, дорогу на участок какому-то нуворишу ею делают! Контракт на реконструкцию заключала районная администрация, новые гранитные плиты будут красивыми, но со старыми так поступать нельзя! Я уже готовлю обращение в прокуратуру, чтобы разобраться в том, кто виноват, что контракт выполнен с нарушениями", - прокомментировал произошедшее депутат Колтаков.
Заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко вообще заявил, что это не правда, и памятники просто лежат рядом с дорогой.
"Мы уже связались с субподрядчиком. Они объяснили, что планировали утилизировать, но то ли водитель решил увезти на частную территорию, то ли еще какой-то человеческий фактор сыграл роль. Мы им все объяснили и в ближайшее время в Ваулино прибудет техника, соберет мемориалы и утилизирует их", - отметил Колинко.
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Туда и дорога.
Сороснёй русофобской потянуло....
Вот человек заморочился, наверняка купил отходы и засыпал себе дорогу. Теперь все возмутятся, найдут туеву хучу денег чтобы пригнать туда технику, людей, собрать отходы с целью эти отходы, внимание.... ВЫКИНУТЬ. Но теперь в правильное место, чтоб они никакой пользы никому не пренесли. Браво!
Прикинь, когда из макулатуры делают туалетную бумагу, кто-то вытирает жопу твоей фамилией. Не покупайте туалетную бумагу! Не оскорбляйте чьих то чувств. Вытирайте пальцем!))
если он собственник, то по логике должен быть известен... документы то есть
или у нас всегда так, когда надо... неизвестен, когда не надо тут же находят
Один х. просто бы расколошматили.