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Неизвестный собственник участка вымостил подъезд к нему братскими могилами

Неизвестный собственник участка вымостил подъезд к нему братскими могилами (4 фото)

Автор:
05 апреля 2021 14:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   интересное   камень   кладбище   могила   псков   фото   
4025
4

В поселке Ваулино Псковского района неизвестный собственник решил вымостить подъездную дорогу к участку плитами с братской могилы воинов Советской Армии. Раздробленные остатки памятников заметили местные жители и обратились к районному депутату ЛДПР, который пришёл в ярость.

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Метки: Россия   интересное   камень   кладбище   могила   псков   фото   
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33  комментария
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6k
Шурави 3 часа назад
Памятники под ноги не хорошо, но тут, я думаю ситуация "раздутая", просто памятники утилизировали как обычный строительный мусор, а кто-то заказал пару машин этого самого мусора что бы подъезд на дачу просыпать, злого умысла тут нет.
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769
В.Крылов 9 минут назад
Камни с именами павших на дорогу, знамёна старые на портянки, страну на клочки. Уитлизация... Публика, судя по таким публикациям и комментариям, психологически готова к утилизации её самоёй.
Туда и дорога.
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578
Monher Полчаса назад
Давненько читал книгу об оккупации Украины, там был случай когда фашисты памятниками с кладбища тоже дорогу замостили
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26k
Rest Tremor 42 минуты назад
Отними у народа историю и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом (с) Йозеф Геббельс
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864
anton 49 минут назад
Мрамор - не кости... Кричащий заголовок, а внутри - пшик! Кто-то выкупил списанный мрамор и использовал вполне себе не плохо, могли бы просто на свалку вывезти, чтобы кто-то постонал на тему разрастания оных, а шакалы все равно набежали... Памятники же восстановят? Вот и не шамкайте, люди!
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67k
Павел Юрьевич 53 минуты назад
«Север.Реалии»

Сороснёй русофобской потянуло....
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8k
arhshed Час назад
Собственно они и утилизированы. Можно придраться к качеству. Но если поверх этой отсыпки ляжет асфальт, то вообще без проблем. Или вы думали, что выщербленным и растрескавшимся каменным блокам можно найти использование кроме как пустить на щебень?
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1k
DarkMan666 Час назад
Идиотизм какойто. Значит человек высыпал эти отходы (а это именно отходы) на дорогу не просто так. Скорее всего дороги там небыло и нет. И денег у администрации на нее тоже наверняка нет и небыло.

Вот человек заморочился, наверняка купил отходы и засыпал себе дорогу. Теперь все возмутятся, найдут туеву хучу денег чтобы пригнать туда технику, людей, собрать отходы с целью эти отходы, внимание.... ВЫКИНУТЬ. Но теперь в правильное место, чтоб они никакой пользы никому не пренесли. Браво!
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2k
Нескучный сад Час назад
Депутат чего-то не в том направлении возбудился. По-ходу у него не только лексикон убогий, но и восприятие ограничено. По условиям гос контракта, скорее всего, старые мемориальные доски должны быть утилизированы. Думаю, что если бы депутат возбудился в сторону помощи ещё живым ветеранам, то и ему было бы интереснее и польза от него была бы настоящей, а не мнимой.
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3k
Алексей 2 часа назад
память не в камнях! Мемориал стоит? Стоит! Памятники там обновили? Обновили. Было бы лучше что бы памятники лежали на складе? А кто за этот склад готов платить? Вот и нашли рациональное применение - раздробить и вымостить дорогу.
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46k
Albert GER 2 часа назад
Камни они и есть камни. Гонево какое-то.
Прикинь, когда из макулатуры делают туалетную бумагу, кто-то вытирает жопу твоей фамилией. Не покупайте туалетную бумагу! Не оскорбляйте чьих то чувств. Вытирайте пальцем!))
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−18
arseniysosed111 2 часа назад
Собственника можно вычислить хотя бы по выписке из ЕГРН
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74
bogatiyded 2 часа назад
а что значит неизвестный собственник?
если он собственник, то по логике должен быть известен... документы то есть

или у нас всегда так, когда надо... неизвестен, когда не надо тут же находят
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63k
Максим bogatiyded 2 часа назад
дак собственник скорее всего - Заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко
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491
Сергей 3 часа назад
Циничность зашкаливает.Людское равнодушие.Как не печально,но это наше будущее.Необразованность нации,незнание истории.Беда,короче.
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50k
DonNerka Schandmaul 2 часа назад
Про камнедробилку слыхал?

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9k
Schandmaul DonNerka Час назад
камнедробилка и так же на дороги, да?
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50k
DonNerka Schandmaul Полчаса назад
Ты хочешь поговорить о том, для производства чего используется полученный после камнедробилки продукт? Или твой исходный вопрос был "Как бы ты утилизовал эти камни"?))
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9k
Schandmaul DonNerka Полчаса назад
нет не хочу, когда мне понадобится, я обращусь к специалистам
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50k
DonNerka Schandmaul 20 минут назад
Ну, так а я ответил на твой вопрос, как утилизировать камень?))
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611
Вальдемар 3 часа назад
Это просто камень. У погбиших новые надгробья, а это всего лишь камень.
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2k
Александр Едигаров 3 часа назад
Ну так а со старыми что делать то?
Один х. просто бы расколошматили.
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75k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
......Депутат пришёл в ярость.......
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4k
Alex Броненосец Потелкам 3 часа назад

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75k
Броненосец Потелкам Alex 3 часа назад
Неудержимый комяк.....
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