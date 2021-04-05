В России нашли семью, которая 30 лет живёт без документов

"Мама объясняла в школе, что все ее документы уничтожены после пожара, и что она их оформляет. Но дети так и продолжали учиться, ничего не менялось. Директору нужно было давно передать информацию в районную администрацию, где семьей бы занялась комиссия по делам несовершеннолетних. Все это надо было делать раньше, конечно. Если нет сигнала от школы, то как той же опеке узнать о семье?", - рассказала Ганькина.

Наверное, свою роль тут сыграло то, что обе девочки учатся хорошо. Средняя сестра — староста класса, участвует в школьных олимпиадах по разным предметам. Старшая — в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников. Мать тоже никогда не скрывалась от учителей, ходила на собрания и общалась с классным руководителем.

— Я, конечно, понимаю, что это огромный минус в нашей работе, — рассказала «МК в Бурятии» директор школы. — Но семья настолько благополучная, девочки умницы, мама активная, убедительная. Поэтому классные руководители не усомнились в ее словах, верили ей. Каждый раз она приводила новую причину, почему дело откладывается. Честно говоря, я сама не могу толком сформулировать для себя, как такое случилось.