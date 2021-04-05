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В России нашли семью, которая 30 лет живёт без документов

В России нашли семью, которая 30 лет живёт без документов (8 фото)

Автор:
05 апреля 2021 13:15
Сообщество : Истории
Метки: Россия   бабушка   дети   документы   интересное   паспорт   семья без документов   фото   
1829
8

В Бурятии "случайно" обнаружили семью из 6 человек, где ни у кого нет ни одного документы РФ. Лишь у 59-летней бабушке нашёлся паспорт СССР, который она так и не поменяла. Самое странное, что в семье растёт три девочки - 16, 13 и 3 лет. Старшие учатся в школе, а мать работает в магазине. 30 лет семья прожила в России, не имея документов.

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Метки: Россия   бабушка   дети   документы   интересное   паспорт   семья без документов   фото   
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8  комментариев
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39k
Александр Час назад
Судя по тексту автор из этой семьи, и у него не только документов нет, но и знаний Русского языка.
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6k
Влад Александр 48 минут назад
знаниЯ Русского языка.
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33k
Игорь 3 минуты назад
Счастливые, ни документов, ни кредитов...
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2k
Frank Borman 3 минуты назад
Без бумажки ты какашка,
а с бумажкой - человек.

Последних советских людей нашли и ликвидировали. Теперь они тоже станут россияненами и россияненками.
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789
buba 54 минуты назад
так это же "живые" ..ну вот , сча и они повязанные будут......
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4k
KonstantinLeirov Час назад
Ну вот, повязали
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