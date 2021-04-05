В России нашли семью, которая 30 лет живёт без документов

В Бурятии "случайно" обнаружили семью из 6 человек, где ни у кого нет ни одного документы РФ. Лишь у 59-летней бабушке нашёлся паспорт СССР, который она так и не поменяла. Самое странное, что в семье растёт три девочки - 16, 13 и 3 лет. Старшие учатся в школе, а мать работает в магазине. 30 лет семья прожила в России, не имея документов.
"Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза.
Читайте, завидуйте, я - гражданин
Советского Союза".
Словами Маяковского, наверное, до сих пор может говорить бабушка из семьи, проживающей в УланУдэ, ведь кроме неё паспорта ни у кого в семье нет. Да и не только паспорта. Так же у граждан нет СНИЛСов, ни ИНН, ни свидетельств о рождении, ни страховых полисов, ни пенсионных удостоверений. Словом, вообще никаких документов. А между тем в семье шесть человек: 60-летний дедушка, 59-летняя бабушка, 36-летняя мама и три ее дочки — 16, 13 и 3 лет.
Началось всё с бабушки. Много лет женщина категорически отказывалась менять паспорт СССР на паспорт Российской Федерации. Её примеру последовал дедушка. Когда у пары родилась дочь в 1984 году, бабушка не стала делать и свидетельство о рождении на нее, сообщает «МК в Бурятии». В результате отказ бабушки от документов повлёк за собой череду необратимых событий. Дочь не смогла получить паспорт без свидетельства о рождении. Решив не заморачиваться, она так и жила без него. Вскоре, родив дочек (которые тоже остались без свидетельств), женщины так и не задумались над тем, чтобы получить документы. В итоге у девочек есть только справки из роддома.
Семью обнаружили случайно, когда школа потребовала принести паспорт старшей дочери — для оформления на ОГЭ. Мама девочки обратилась за помощью к уполномоченной по правам ребенка в РБ Наталье Ганькиной. Когда Ганькина сделала запрос в опеку, там ответили, что они такую запись не регистрировали. В ПДН уточнили, что паспорт девочке не выдавался вовсе.
"Потом быстро-быстро выяснилось, что вся семья — бездокументная. И что каким-то чудесным образом она уже много лет успешно лавировала по волнам современности, где у тебя требуют то паспорт, то ИНН, то СНИЛС. Как же это получилось?", - удивляется Ганькина.
Стало известно, что мать девочек работает неофициально продавцом. Её родители пенсию не получают, да и сама она осталась без выплат, детских пособий и материнского капитала. Когда история всплыла, в квартиру пришли с проверкой органы опеки Октябрьского района.
— Жилищно-бытовые условия проживания удовлетворительные, у детей отсутствуют отдельные спальные места, две старшие девочки спят совместно на диване, младшая дочь с матерью спит на кровати, необходимая мебель и бытовая техника в наличии, продукты питания в достаточном количестве, школьные и канцелярские принадлежности в полном объеме, — сказано в отчете опеки.
Из этого всего можно сделать вывод, что в семье либо никто не болел, либо обходились домашним лечением, без врачей. Однако, новорожденных детей должен навещать патронаж, да и из роддома просто так с ребёнком не выйти. Но даже если лечиться можно на дому, работать неофициально, снимать квартиру без документов, остаётся самое интересное - школа. Обе девочки учатся в школе, не имея ни одного документа, удостоверяющего личность.
— Прокуратура Бурятии усмотрела в действиях школы нарушения закона, — рассказала Наталья Ганькина. — При приеме ребенка его родители, кроме заявления, должны предоставить пакет документов. На каждого школьника формируется личное дело. А в делах этих девочек имелись только заявления мамы и расписка, что она обязуется предоставить документы позже. А ведь паспорт и прочее нужны не только там. Например, чтобы ребенку ставили прививки, родители заполняют согласие на медицинское вмешательство, где указываются их паспортные данные. В школе просто невозможно обойтись без документов.
"Мама объясняла в школе, что все ее документы уничтожены после пожара, и что она их оформляет. Но дети так и продолжали учиться, ничего не менялось. Директору нужно было давно передать информацию в районную администрацию, где семьей бы занялась комиссия по делам несовершеннолетних. Все это надо было делать раньше, конечно. Если нет сигнала от школы, то как той же опеке узнать о семье?", - рассказала Ганькина.
Наверное, свою роль тут сыграло то, что обе девочки учатся хорошо. Средняя сестра — староста класса, участвует в школьных олимпиадах по разным предметам. Старшая — в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников. Мать тоже никогда не скрывалась от учителей, ходила на собрания и общалась с классным руководителем.
— Я, конечно, понимаю, что это огромный минус в нашей работе, — рассказала «МК в Бурятии» директор школы. — Но семья настолько благополучная, девочки умницы, мама активная, убедительная. Поэтому классные руководители не усомнились в ее словах, верили ей. Каждый раз она приводила новую причину, почему дело откладывается. Честно говоря, я сама не могу толком сформулировать для себя, как такое случилось.
Сейчас документ, удостоверяющий личность, есть только у бабушки. Поэтому начать регистрировать семью можно только с неё. В январе она подала документы в миграционную службу и получила отказ. Теперь ей предстоит обращаться в суд.
— После получения паспорта бабушкой такую же процедуру необходимо будет пройти маме детей. После установления ее личности и получения паспорта будут оформлены документы на девочек. Для ускорения данного процесса субъектами системы профилактики оказывается всесторонняя поддержка семье. Вся ситуация находится на контроле у прокуратуры Октябрьского района.
Благодаря оперативной работе сотрудников ЗАГСа, у трёх девочек уже есть свидетельства о рождении. Об этом рассказала «МК в Бурятии» омбудсмен Наталья Ганькина.
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а с бумажкой - человек.
Последних советских людей нашли и ликвидировали. Теперь они тоже станут россияненами и россияненками.