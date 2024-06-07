На памятнике вокалиста группы "Сектор Газа" заметили следы возгорания

В администрации рассказали, кто поджёг могилу Юрия Клинских.
В Воронеже кто-то поджёг могилу Юрия Клинских, которая находится на Левобережном кладбище Воронежа. Фотографии появились в местных пабликах. На фотографиях видно, что на могиле произошло возгорание. Повреждения получили могильная плита и частично памятник. На могиле пепел и грязь. Надо заметить, что никаких сгоревших частей чего-либо на могиле нет. Видимо, кто-то их уже убрал.
В пресс-службе мэрии Воронежа сообщили, что возгорание могло произойти из-за свечи.
На место уже направлен комендант. Нередко такое происходит из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, от которой могли загореться и венки. Но нельзя исключить и случай вандализма. Муниципалитет не может оставаться равнодушным к ситуации. Само надгробие — насколько это возможно — будет очищено силами МКУ ("Администрация городских кладбищ"), информация об инциденте уже есть в полиции, — рассказал представитель мэрии РИА Новости.
В мэрии заметили, что Администрация городских кладбищ не занимается содержанием памятников и оградок. Там же отметили, что следов ударов на памятнике и могильной плите нет.
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