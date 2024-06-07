На памятнике вокалиста группы "Сектор Газа" заметили следы возгорания

В пресс-службе мэрии Воронежа сообщили, что возгорание могло произойти из-за свечи.

На место уже направлен комендант. Нередко такое происходит из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, от которой могли загореться и венки. Но нельзя исключить и случай вандализма. Муниципалитет не может оставаться равнодушным к ситуации. Само надгробие — насколько это возможно — будет очищено силами МКУ ("Администрация городских кладбищ"), информация об инциденте уже есть в полиции, — рассказал представитель мэрии РИА Новости.