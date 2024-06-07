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На памятнике вокалиста группы "Сектор Газа" заметили следы возгорания

На памятнике вокалиста группы "Сектор Газа" заметили следы возгорания

Автор:
07 июня 2024 19:57
Сообщество : Жить в России
Метки: возгорание   интересное   могила   осквернение   осквернение могил   фото   юрий хой   
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В администрации рассказали, кто поджёг могилу Юрия Клинских.

В Воронеже кто-то поджёг могилу Юрия Клинских, которая находится на Левобережном кладбище Воронежа. Фотографии появились в местных пабликах. На фотографиях видно, что на могиле произошло возгорание. Повреждения получили могильная плита и частично памятник. На могиле пепел и грязь. Надо заметить, что никаких сгоревших частей чего-либо на могиле нет. Видимо, кто-то их уже убрал.

В пресс-службе мэрии Воронежа сообщили, что возгорание могло произойти из-за свечи.

На место уже направлен комендант. Нередко такое происходит из-за зажженной и опрокинувшейся лампады, от которой могли загореться и венки. Но нельзя исключить и случай вандализма. Муниципалитет не может оставаться равнодушным к ситуации. Само надгробие — насколько это возможно — будет очищено силами МКУ ("Администрация городских кладбищ"), информация об инциденте уже есть в полиции, — рассказал представитель мэрии РИА Новости.

В мэрии заметили, что Администрация городских кладбищ не занимается содержанием памятников и оградок. Там же отметили, что следов ударов на памятнике и могильной плите нет.

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Метки: возгорание   интересное   могила   осквернение   осквернение могил   фото   юрий хой   
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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