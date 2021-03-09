Из-за БДСМ-игрушки в Подмосковье загорелся притон

Жители города Железнодорожный лишились единственного на всю округу БДСМ-притона. Прибывшие на место пожарные нашли цепи, игрушки и плётки.
4 марта в районе 21 часов в МЧС позвонили жильцы дома на Октябрьской улице. Прибывшие на место пожарные обнаружили обгоревшие кровати, свисающие с потолка цепи, ремни, кресты для приковывания и кучу игрушек. К счастью, никто не пострадал. Посетители заведения сбежали сразу после того, как пошёл дым.
По словам жильцов, в сгоревшей квартире находился известный на весь город БДСМ-притон. Экспертиза показала, что пожар начался из-за короткого замыкания в каком-то китайском фаллоимитаторе, который неосторожно вставили в розетку. Огонь в итоге полностью уничтожил всё помещение, сообщает Baza в своем Telegram-канале.
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горит под ногами родная земля.
Не падайте членом поручик Голицын!
Корнет Оболенский наденьте страпон!
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Эх-х-х-х лапти. Нужно было такой брать
Тушить я так понимаю никто даже и не думал?
Не своё не жалко