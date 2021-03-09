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Из-за БДСМ-игрушки в Подмосковье загорелся притон

Из-за БДСМ-игрушки в Подмосковье загорелся притон (2 фото)

Автор:
09 марта 2021 12:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   бдсм   игрушки   интересное   пожар   притон   фото   
686
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Жители города Железнодорожный лишились единственного на всю округу БДСМ-притона. Прибывшие на место пожарные нашли цепи, игрушки и плётки.

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Метки: Россия   бдсм   игрушки   интересное   пожар   притон   фото   
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4  комментария
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Вампир Кашёлкин Полчаса назад
Четвертые сутки дымятся гандоны,
горит под ногами родная земля.
Не падайте членом поручик Голицын!
Корнет Оболенский наденьте страпон!
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302
Nane First NameLast 5 минут назад
из-за короткого замыкания в каком-то китайском фаллоимитаторе
=============
Эх-х-х-х лапти. Нужно было такой брать


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955
Геннадий Николаевич Казаков 6 минут назад
Посетители заведения сбежали сразу после того, как пошёл дым.
Тушить я так понимаю никто даже и не думал?
Не своё не жалко
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528
Колючий 9 минут назад
Ничего себе, кто-то жару дал))
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