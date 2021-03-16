Мэр Калуги заявил, что его город непригоден для жизни

На планерке в Городской Управе Дмитрий Денисов поделился с коллегами впечатлениями от утренней прогулки. После неё он сделал вывод, что его город непригоден для жизни. Виной всему гололёд, сообщает KalugaNews.

Я сегодня с утра вышел с собакой гулять. Ноги можно было не переставлять. Собака меня, человека достаточно плотного телосложения, перемещала по льду. Понятно, что всю пескосоляную смесь, которая была на тротуарах, если она была на каких-то участках, смыло водой. Ручьи текут! Понятно, что такая зима не каждый год будет, но надо готовиться к самому худшему варианту. Сейчас, конечно, перемещаться по тротуарам в городе просто опасно. Поэтому давайте по максимуму выложимся. Надо засыпать таким слоем песка, чтобы он долго смывался. Во дворах тоже скользко, просто безобразно. Город практически стал непригоден для жизни в эти дни.