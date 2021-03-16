Мэр Калуги заявил, что его город непригоден для жизни

Мэр Калуги Дмитрий Денисов заявил, что его город непригоден для жизни. В доказательство он привёл собственную историю прогулки с собакой.
На планерке в Городской Управе Дмитрий Денисов поделился с коллегами впечатлениями от утренней прогулки. После неё он сделал вывод, что его город непригоден для жизни. Виной всему гололёд, сообщает KalugaNews.
Я сегодня с утра вышел с собакой гулять. Ноги можно было не переставлять. Собака меня, человека достаточно плотного телосложения, перемещала по льду. Понятно, что всю пескосоляную смесь, которая была на тротуарах, если она была на каких-то участках, смыло водой. Ручьи текут! Понятно, что такая зима не каждый год будет, но надо готовиться к самому худшему варианту. Сейчас, конечно, перемещаться по тротуарам в городе просто опасно. Поэтому давайте по максимуму выложимся. Надо засыпать таким слоем песка, чтобы он долго смывался. Во дворах тоже скользко, просто безобразно. Город практически стал непригоден для жизни в эти дни.
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Пескосоляная смесь была смыта водой и по всему городу образовались ледяные накаты. Пользователи соцсетей даже приложили фотографии.
В конце своего сообщения мэр поручил дорожным службам, коммунальщикам и другим ведомствам решить эту проблему.
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Но он должен признать что таянье и намерзание льда,не в компетенции мерии... Что бесконечно рассыпать песок с солью, это разводить грязь (которой в наших городах и так полно) и убивать обувь и газоны...
Думаю что каждый человек сам должен решать эту проблему..Например обувь соответсятвующую покупать..
Хрущев на пенсии, посылает жену в магазин за икрой, коньячком...
Та ничего не принесла, нетути.
Возмущается: всего две недели прошло без меня, а уже все развалили!
Может им тоже некогда этой фигнёй заниматься... они тоже с собачками гуляют
Гнать нужно таким мэров ссаной тряпкой... С собачкой гуляет и сообщения он пишет!
Ему нужно не сообщения писать, а брань за мягкое место чиновников которые коммуналкой занимаются, увольнять тех кто не работает и ставить на их место толковых людей. А сообщения, обращения, пресс-конференции и прочее - это всего-лишь трёп и больше ничего.
Ладно бы еще мокрый был, так нет весь обляпался.
Пришлось досрочно переходить на осеннюю одеждку =)
Но задумайтесь, как можно эффективно управлять кучей лентяев, коррупционеров, некомпетентных и т.п.?