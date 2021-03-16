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Мэр Калуги заявил, что его город непригоден для жизни

Мэр Калуги заявил, что его город непригоден для жизни (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 13:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   город   интересное   калуга   лёд   мэр   фото   
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Мэр Калуги Дмитрий Денисов заявил, что его город непригоден для жизни. В доказательство он привёл собственную историю прогулки с собакой.

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Метки: Россия   город   интересное   калуга   лёд   мэр   фото   
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15  комментариев
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21k
Батончик с маком 45 минут назад
Мэр должен сидеть в мэрии или в тюрьме. нех.уй шляться где попало и тем более пиз.деть всякую ахинею, когда бардак и говнище в городе. поди за своей псиной не подбирает какахи. взял бы лучше лопату и навёл порядок
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2k
Сергей Минуту назад
Это очень хорошо что мер это осознает...
Но он должен признать что таянье и намерзание льда,не в компетенции мерии... Что бесконечно рассыпать песок с солью, это разводить грязь (которой в наших городах и так полно) и убивать обувь и газоны...
Думаю что каждый человек сам должен решать эту проблему..Например обувь соответсятвующую покупать..
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571
Миша 6 минут назад
Очень древний анекдот напоминает.
Хрущев на пенсии, посылает жену в магазин за икрой, коньячком...
Та ничего не принесла, нетути.
Возмущается: всего две недели прошло без меня, а уже все развалили!
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8k
Мегапихель 9 минут назад
Больше песка, больше реагентов, больше бабла! Вот я, живя в частном секторе, зная о грядущем потеплении заранее (удивительно же что в середине марта потепление!) расчистил края от садовых дорожек около 1м. В итоге снег тает, а дорожки уже сухие. Может для коммунальщиков это будет лайфхаком?))
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16k
Ego sum qui sum Полчаса назад
слегка раздутая новость

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−70
ваня каретный 42 минуты назад
новости сверхдержавы
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2k
Ям ваня каретный 38 минут назад
иди покакай на майдане. что-то вы там давно не срали чтоб потом лук и картоху выращивать.
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7k
Otium7 51 минуту назад
"Калугила"
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1k
Сплетник 53 минуты назад
Мэр явно живёт в элитном районе. Надо чинуш почаще выгонять на прогулки в городские окраины и автопрогулки внутри дворов и вообще вне центральных улиц. Также пусть ездят на работу в городском транспорте, чтобы лично увидеть проблемы горожан - или наши правители боятся с глазу на глаз повстречать без телохранителей и полиции свой электорат, горячё поддержавший их на выборах?
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21k
Юрьевич Час назад
"В конце своего сообщения мэр поручил дорожным службам, коммунальщикам и другим ведомствам решить эту проблему."

Может им тоже некогда этой фигнёй заниматься... они тоже с собачками гуляют


Гнать нужно таким мэров ссаной тряпкой... С собачкой гуляет и сообщения он пишет!
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21k
Юрьевич 48 минут назад
Во, минус наверное мэр Калуги поставил


Ему нужно не сообщения писать, а брань за мягкое место чиновников которые коммуналкой занимаются, увольнять тех кто не работает и ставить на их место толковых людей. А сообщения, обращения, пресс-конференции и прочее - это всего-лишь трёп и больше ничего.
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3k
Владимир Час назад
доуправлялся,когда заступал на должность город скорее всего был пригоден для жилья.получается полностью город уничтожил.только эвакуация всего города.
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975
Геннадий Николаевич Казаков Час назад
Я вчера также на стоянке в ТЦ разложился, не посыпают ничего.
Ладно бы еще мокрый был, так нет весь обляпался.
Пришлось досрочно переходить на осеннюю одеждку =)
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7k
antonium Час назад
Если город не пригоден для жизни, может такой мэр не пригоден для должности?
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13k
Роман antonium 18 минут назад
Можно, конечно, всё свалить на голову.
Но задумайтесь, как можно эффективно управлять кучей лентяев, коррупционеров, некомпетентных и т.п.?
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