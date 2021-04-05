Если вы где-то в тропиках или субтропиках попили воды из неизвестного источникам, а затем у вас на коже образовалась зудящая шишка - это могут быть круглые черви Dracunculus medinensis. Сначала они живут у вас в желудке и кишечнике, там же спариваются, самцы умирают. а самки перебираются под кожу, где образуется пузырь, напоминающий кисту, который прорывается, а самка, при контакте с водой, выпускает личинки