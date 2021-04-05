Да, паразитов вокруг нас море. Всяких-разных, готовых в любую минуту поживиться нами, либо использовать наше тело как перевалочный пункт. И знать их " в лицо" надо. Просим чувствительных не входить!
Первая часть про то, кто вас покусал
Предупреждаю - картинки страшные, поэтому чувствительных просим не читать. Но знать это надо. Мы выбрали только тех паразитов, которые вы можете увидеть на коже, внутри нас их может быть гораздо больше.
Если ваши глаза сильно покраснели, то это не обязательно от усталости. Проверьтесь на акантамебиаз - протозойное поражение глаз, кожных покровов и ЦНС, вызываемое свободноживущими амебами. Конъюнктивит и кератит, дерматит или гранулематозный энцефалит - все это сотворят с вами амебы. Кстати онхоцеркоз (речная слепота) имеет схожие симптомы - и инфекция, которая разносится мошкой Onchocerca volvulus, приводит к слепоте
Лейшманиоз вызывается паразитирующими простейшими рода Leishmania, которые передаются человеку через укусы москитов из рода Phlebotomus. Возбудителями лейшманиозов человека являются около двадцати видов лейшманий и если вы посетили экзотические страны, а потом увидели у себя на руке гнойный нарыв - бегом к врачу.
Возникает, когда в кожу проникает свободно плавающая инфекционная церкария - черви-паразиты, живущие в моллюсках и водоплавающих птицах. Будьте внимательны, купаясь в водоемах, где живут птицы (в основном утки)
Если у вас появились беспричинная ползучая сыпи, узлы под кожей, движущиеся отеки и абсцессы, то причиной подобной инфекции могут являться личинки, а иногда взрослые нематоды рода Gnathostoma. Помните, что переносчиками являются животные, а домашние кошки и собаки окончательные хозяева
Если вы где-то в тропиках или субтропиках попили воды из неизвестного источникам, а затем у вас на коже образовалась зудящая шишка - это могут быть круглые черви Dracunculus medinensis. Сначала они живут у вас в желудке и кишечнике, там же спариваются, самцы умирают. а самки перебираются под кожу, где образуется пузырь, напоминающий кисту, который прорывается, а самка, при контакте с водой, выпускает личинки
Помните - если видите сыпь, которая сопровождается зудом, или странные "рисунки" на коже, напоминающие лопнувший капилляр - немедленно к врачу, потому что это может быть стронгилоидоз, вызываемый круглыми червями рода Strongyloides
Зудящая, красная сыпь (особенно между пальцев рук и ног) может говорит о том, что под вашей кожей поселился чесоточный клещ и у вас чесотка
Миазами называются явления на коже человека, спровоцированные личинками двукрылых - проще говоря овод (Дерматобиаз) или мухи (Кохлиомиаз) отложили вам под кожу личинку. Так что не всегда прыщ - это просто прыщ, бывает и такое
Если вам показалось, что вы натерли мозоль на ноге, то изучите его внимательно - иногда это может быть признаком саркопсиллёза - значит у вас завелась песчаная блоха (Tunga penetrans). Она селится под ногтями. иногда в паховой области, на ступнях, между пальцами рук. Блоха не может прокусить вашу кожу, однако она вырабатывает фермент, который растворяет небольшой участок и селится на нем
Вы думаете, что у вас акне, подростковые прыщи. или съели много сладкого или жирного, но на самом деле все может быть иначе - демодекоз или угревой клещ. Так что любые гнойные проявление на вашем лице лучше проверить у врача
Нельзя не упомянут маленькую рыбку кандиру, которая заползет в вашу уретру, если вы решите помочиться в неизвестном тропическом водоеме. Рыбка тоже паразит и если вам вдруг стало больно в том самом месте - к врачу!
А если вы вдруг на нижнем белье со стороны заднего прохода обнаружили такие вот белые яйца, то у вас глисты
Авторский пост
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