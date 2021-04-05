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Как&nbsp;понять, кто&nbsp;у тебя завелся: 12&nbsp;неприятных "соседей" о которых следует знать

Как понять, кто у тебя завелся: 12 неприятных "соседей" о которых следует знать (17 фото)

Автор:
05 апреля 2021 14:05
Сообщество : Животные
Метки: животные   кожные проявления   надо знать   паразиты   факты   
1286
17

Да, паразитов вокруг нас море. Всяких-разных, готовых в любую минуту поживиться нами, либо использовать наше тело как перевалочный пункт. И знать их " в лицо" надо. Просим чувствительных не входить!

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Метки: животные   кожные проявления   надо знать   паразиты   факты   
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−6
dʎɔvɐн 42 минуты назад
А можно не надо.
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 38 минут назад
Противно. но знать полезно!!!
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