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Как понять, кто тебя покусал: 15 укусов которые следует знать

Как понять, кто тебя покусал: 15 укусов которые следует знать (22 фото)

Автор:
25 марта 2021 13:40
Сообщество : Животные
Метки: важное   животные   здоровые   змеи   насекомые   пауки   распознай   укус   
1085
22

Множество насекомых и прочих живых существ питаются нашей кровью, либо, защищаясь, кусают нас. Как же различить все эти укусы? Смотри, запоминай, сохраняй. Впечатлительных просим не входить!

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Метки: важное   животные   здоровые   змеи   насекомые   пауки   распознай   укус   
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Лучший Друг Час назад
Укус киселева
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Андрей Савченко Лучший Друг 44 минуты назад
Дегенерат, зачем сюда политику совать? Ты просто животное...
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Теуш Алексей 39 минут назад
Если Вас укусил волк, у Вас может отсутствовать конечность, если Вас укусил медведь, Вам уже пофиг, что у Вас отсутствует...
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6
Romualds Grinbergs Теуш Алексей Полчаса назад
А если укусит какой-нибудь либераст, типа "Лучший друг"? Какие симптомы, последствия и способы лечения, если таковы существуют?
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93
alex 40 минут назад
отсосать яд? чем?
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723
★Lucifer★ Час назад
Millefeuille укусил зомби?
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Millefeuille

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