Как понять, кто тебя покусал: 15 укусов которые следует знать

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Множество насекомых и прочих живых существ питаются нашей кровью, либо, защищаясь, кусают нас. Как же различить все эти укусы? Смотри, запоминай, сохраняй. Впечатлительных просим не входить!
Понятно про Московскую область, главное то, что укусы ядовитых и неядовитых змей различаются - от ядовитых есть две точки, куда вам запустили яд
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Укус пчелы - жало остается в ранке
Помните, что при укусе пчелы нужно немедленно вытащить жало. т.к. оно все еще впрыскивает яд. Вытаскивать жало пчелы нужно не путем надавливания пальцами или пинцетом, т.к. в таком случае в организм попадет еще больше яда, а взять пластиковую карточку или тупую сторону ножа и провести по ужаленному месту. Осы, шершни и шмели жала в ране не оставляют и могут ужалить повторно
Ужаленное шершнем место опухает, его укус сопровождается сильной и резкой болью
Если шершень ужалил вас в руку - немедленно снимите кольца - иначе из-за отека они врежутся в кожу.
Укусы слепней и оводов
Укусы слепня очень неприятны и болезненны. Обычно место поражения быстро опухает, краснеет, уплотняется и может сопровождаться повышением температуры тела
Укусы комаров видели практически все, но все равно часто путают с другими. Комариный укус это покрасневшая, зудящая область с маленьким опухшим участком
Укусы клопов очень похожи, однако они боле скучены, иногда сливаясь в одно сплошное, красное пятно
Укус клеща имеет несколько стадий
На первой стадии вы ничего не ощутите, а лишь увидите впившегося паразита.
На второй стадии покраснение разрастется вокруг укуса
Помните, что клеща не следует выдергивать, только выкручивать, а еще сохранить и сдать на анализ в лабораторию
Укус муравья
Реакции на укус муравья различны и зависят от их вида. Так, муравей-жнец оставляет в ране небольшое желтое жало. Его укус необычен тем, что боль образуется медленно и мало помалу становится все сильнее на протяжении следующих 6-24 ч. А укус муравья Рихтера может привести к образованию стерильной пустулы
Вши
Следы от укусов паразитов можно не только на голове, но и на шее. . Покраснение и отёк повреждённой кожи, чувство жжения, а также зуд - так выглядят их укусы
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