Как понять, кто тебя покусал: 15 укусов которые следует знать

Помните, что при укусе пчелы нужно немедленно вытащить жало. т.к. оно все еще впрыскивает яд. Вытаскивать жало пчелы нужно не путем надавливания пальцами или пинцетом, т.к. в таком случае в организм попадет еще больше яда, а взять пластиковую карточку или тупую сторону ножа и провести по ужаленному месту. Осы, шершни и шмели жала в ране не оставляют и могут ужалить повторно