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Все вы наверняка слышали о невероятной выживаемости тихоходок. Но они не одни такие. Здесь мы расскажем о самых необычных явлениях в животном мире (включая бактерии и микроорганизмы), которые поразят вас до глубины души - они живут в мышьяке, плюют на радиацию, едят водород и размножаются в кипятке
Elysia chlorotica - улитка которая может питаться солнечным светом.
Ее пищеварительная система устроена так, что он, поедая водоросли, переваривает их, но при этом специальные клетки его пищеварительной системы буквально воруют у водорослей хлоропласты, встраивая в организм хозяина. По мере накопления хлоропластов запускается механизм фотосинтеза. И моллюск начинает питаться солнечным светом
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Примечательно, что хлоропласты работают в теле улитки до 9 месяцев, гораздо дольше, чем в самих водорослях
Если лишить поллюска света, он переходит полностью на растительную пищу
Черви-нематоды двух видов: Plectus parvus и Panagrolaimus detritophagus ожили после 42.000 лет, проведенных в вечной мерзлоте
Собрав более 300 образцов почвы в условиях вечной мерзлоты на северо-востоке России, учёные смогли "воскресить" двух самок червей-нематод. Черви ожили, начали двигаться, а также поедали бактерии кишечной палочки
Ephydra hydropyrus - мухи-водолазы
Главным секретом образования воздушного пузыря в воде оказалось явление экстремального водоотталкивания, которое носит название супергидрофобности и помогает в этом мухам их особая волосатость. мужи живут в очень соленом озере, погружаясь на дно озера, на глубину около 2 метро, живут там, едят и откладывают яйца. Из описания Марка Твена: "Их можно держать под водой сколько душе угодно – они не обижаются, напротив, гордятся этим. Когда их выпустишь, они выскакивают на поверхность сухие, как отчёт бюро патентов, и удаляются столь невозмутимо, словно их нарочно обучили этому фокусу, дабы доставить человеку обогащающее ум развлечение"
Cyprinodon macularius (Пустынный карпозубик) способен задерживать дыхание на 5 часов
Во время длительного анаэробного периода организм C. macularius генерирует этанол, который также в процессе распада обеспечивает организм энергией без надобности делать дополнительный вдох. Более того, обмен веществ во время задержки дыхания разгоняется в 15 раз по сравнению с обычными условиями, что позволяет вырабатывать энергию быстрее и выживать даже в экстремальных условиях.
Археи - бактерии, живущие на океаническом дне, без света и питаются они метаном, а "дышат" серой или металлом вместо кислорода
Еще археи обладают способностью изменить собственный генетический код, проводя ускоренную эволюцию, в зависимости от экстремальности условий.
Личинки дрозофил (плодовых мушек) способны в вакууме "отращивать " нанокостюм - толщиной около 50-100 нанометров, который был непроницаем для жизненно важных веществ
Благодаря ему при чрезвычайно низком давлении (так же как и в космическом вакууме) кислород и вода не выделяются из клеток организма, а как известно, без этих двух компонентов жизнь невозможна.
Лорицеферы - морские беспозвоночные, которые получают энергию для жизни из водорода
Их существование подтверждает теорию ученых, что на Земле когда-то существовали организмы, которые жили без кислорода. Существуют также бактерии, которые получают энергию, окисляя компоненты природного газа (пропан и бутан)
Бракониды рода Habrobracon выдерживают облучение до 1800 Грей. Человек неизбежно умирает, получив дозу в 200 раз меньше
Замечено, что скорость мутаций ДНК браконид при облучении подскакивает в сотни раз. Бактерия Deinococcus radiodurans способна выдержать высочайшую дозу ионизирующего излучения порядка 5000 Гр. Для сравнения данные о человеческом организме При однократном равномерном облучении всего тела и неоказании специализированной медицинской помощи смерть в результате острой лучевой болезни наступает в 50 % случаев: при дозе порядка 3—5 Гр из-за повреждения костного мозга в течение 30—60 суток; 10 ± 5 Гр из-за повреждения желудочно-кишечного тракта и лёгких в течение 10—20 суток; > 15 Гр из-за повреждения нервной системы в течение 1—5 суток.
Рачок Artemia salina - организм, способный выживать в экстремально соленых условиях
Солёность воды, где они обитают, может достигать 300 промилле и часто он является единственным существом, населяющим подобные места - остальные просто не выживают.
Methanopyrus kandleri, вид метанообразующих архей из типа эвриархеот, выделенный в собственный класс Methanopyri
Это гипертермофильный вид он живёт и с успехом размножается при температуре 122 °С.
Halomonas salaria, бактерия барофил, или пьезофил - ей нужно огромное давление для размножения и выживания - для роста ей требуется давление около 1000 атмосфер и температура 3 °C
Cupriavidus metallidurans — неспорообразующая грамотрицательная бактерия (Металлотолерантный организм), которая эволюционно адаптировалась к высоким концентрациям ионов тяжёлых металлов во внешней среде
Способна выносить высокие уровни растворённых тяжёлых металлов в растворе, таких как медь, кадмий, мышьяк и цинк
Не животное, то зато самое долгоживущее растение на планете
Posidonia oceanica - морская трава, которая размножается клонированием. Например участок в 15 километров трава заполняет за время от 80 до 200 тысяч лет . И весь этот участок - одно растение, клонировавшее само себя.
И для тех, кто не слышал про тихоходок
Этим микроскопическим беспозвоночным не страшны экстремально высокие и низкие температуры, огромное давление или радиация. Их запускали в открытий космос, откуда те вернулись невредимыми и даже дали потомство. Их окунали в кислоту, травили радиацией - они выжили. Им не давали воды, они высыхали и так лежали годами. А затем, при поступлении воды снова оживали.
Авторский пост
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