FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9905 постов • 1214 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Экстремофилы и прочие филы: 15 запредельных возможностей из мира животных

Экстремофилы и прочие филы: 15 запредельных возможностей из мира животных (17 фото)

Автор:
16 марта 2021 13:40
Сообщество : Животные
Метки: Микроорганизмы   бактерии   животные   интересное   насекомые   планета   факты   экстремофилы   
1078
17

Все вы наверняка слышали о невероятной выживаемости тихоходок. Но они не одни такие. Здесь мы расскажем о самых необычных явлениях в животном мире (включая бактерии и микроорганизмы), которые поразят вас до глубины души - они живут в мышьяке, плюют на радиацию, едят водород и размножаются в кипятке

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Микроорганизмы   бактерии   животные   интересное   насекомые   планета   факты   экстремофилы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Юрьевич Час назад
"мужи живут в очень соленом озере, погружаясь на дно озера, на глубину около 2 метро, живут там, едят и откладывают яйца."

Бедняги...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
7 волнующих вопросов про Великий Пост 7 волнующих вопросов про Великий Пост Интересные факты со всего мира Интересные факты со всего мира В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете Жуткий глубоководный монстр, при встрече с которым инфаркт гарантирован Жуткий глубоководный монстр, при встрече с которым инфаркт гарантирован 5 фантастических штук, которые учёные научились проделывать с бактериями 5 фантастических штук, которые учёные научились проделывать с бактериями Пять удивительных животных с уникальными способностями Пять удивительных животных с уникальными способностями
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

591393



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Одиночное велопутешествие по Алтаю. Часть 8 - “Река”
2
22
Одиночное велопутешествие по Алтаю. Часть 8 - “Река”
Сохиба в каждый двор: как питерский дворник спас детсад от потопа
1
56
Сохиба в каждый двор: как питерский дворник спас детсад от потопа
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа
1
331
В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа
Автовсячина
0
1
Автовсячина
«Уууух была бы я мужчиной…» Нетрадиционные признания российских звезд (20 фото)
«Уууух была бы я мужчиной…» Нетрадиционные признания российских звезд (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ты только казахам меня не продавай
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#интересное#факты#автомир#Россия#прикольные#сатира#красота#масленица
#фото#животные#интересно#дтп#автомобили#кино#подборка#сша#аварии#настроение
#прикол#СССР#люди#картинки#приколы#авто аварии#позитив#Разное#девушки#птицы

На что жалуетесь?

Вернуться