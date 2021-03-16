Главным секретом образования воздушного пузыря в воде оказалось явление экстремального водоотталкивания, которое носит название супергидрофобности и помогает в этом мухам их особая волосатость. мужи живут в очень соленом озере, погружаясь на дно озера, на глубину около 2 метро, живут там, едят и откладывают яйца. Из описания Марка Твена: "Их можно держать под водой сколько душе угодно – они не обижаются, напротив, гордятся этим. Когда их выпустишь, они выскакивают на поверхность сухие, как отчёт бюро патентов, и удаляются столь невозмутимо, словно их нарочно обучили этому фокусу, дабы доставить человеку обогащающее ум развлечение"