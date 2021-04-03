Управляющей компанией с говорящим названием руководит депутат от КПРФ Николай Бондаренко. Жители города не раз жаловались на УК "Красная" из-за повышение тарифов и плохого обслуживания жилых домов.

Однако сегодняшний пикет, в котором принимали участие 10-12 молодых людей спортивного вида, очень похож на постановку. Журналисты обратили внимание на номера Toyota Land Cruiser, и оказалось, что они поддельные. Госномер О 010 ОО 64 числится за автомобилем УАЗ, который принадлежит директору ЗАО "Красноармейсктекстиль" Размику Назаряну.

«Я удивлен, что мои номера использовали для таких действий! Сейчас еду в полицию и буду писать жалобу, что кто-то пользуется моими номерами. Где-то полтора месяца назад я купил автомобиль "УАЗ" 1993 года выпуска и номера О 010 ОО 64 висят на нем. Автомобиль в ремонте и находится в деревне Каменка в Красноармейском районе», - прокомментировал ситуацию владелец настоящих номеров.