Эта история с двойным дном (во всех смыслах). Журналисты считают, что один из владельцев компании, который по совместительству является депутатом-коммунистом, сам заказал себе такой чёрный пиар.
Сегодня в Саратове в участников пикета против управляющей компании "Красная" из подъехавшего джипа бросили страйкбольную гранату. Молодые люди с транспарантами разбежались в разные стороны, прокуратура начала проверку.
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Управляющей компанией с говорящим названием руководит депутат от КПРФ Николай Бондаренко. Жители города не раз жаловались на УК "Красная" из-за повышение тарифов и плохого обслуживания жилых домов.
Однако сегодняшний пикет, в котором принимали участие 10-12 молодых людей спортивного вида, очень похож на постановку. Журналисты обратили внимание на номера Toyota Land Cruiser, и оказалось, что они поддельные. Госномер О 010 ОО 64 числится за автомобилем УАЗ, который принадлежит директору ЗАО "Красноармейсктекстиль" Размику Назаряну.
«Я удивлен, что мои номера использовали для таких действий! Сейчас еду в полицию и буду писать жалобу, что кто-то пользуется моими номерами. Где-то полтора месяца назад я купил автомобиль "УАЗ" 1993 года выпуска и номера О 010 ОО 64 висят на нем. Автомобиль в ремонте и находится в деревне Каменка в Красноармейском районе», - прокомментировал ситуацию владелец настоящих номеров.
Помимо прочего ситуацией с управляющей компанией заинтересовались в прокуратуре:
«Проверочные мероприятия направлены на установление лиц, причастных к произошедшему, в том числе при осуществлении управления УК многоквартирными домами. Также будет проверена деятельность управляющей компании при начислении платы гражданам за коммунальные ресурсы», - сообщили в ведомстве.
Сам Бондаренко инцидент с пиротехнической гранатой называет провокацией. И собирается писать заявление в полицию. А журналисты тем временем считают, что кто-то намеренно в выборный год создает для депутата паблисити - через СМИ делая его более узнаваемым. Но методы, конечно, интересные. Впрочем, все может оказаться совсем не так. Эта история требует тщательного расследования. Соответствующую просьбу уже направили в УФСБ.
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Ему не нужно чёрного пиара, у него этого пиара уже и так за глаза хватает.
Так что щемить его будут по взрослому. Если своих грехов не хватит - накинут сверху.
Я туда переезжать буду.
Меня уже пригласили.