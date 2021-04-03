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Протестующих против повышения тарифов ЖКХ разогнали пиротехнической гранатой в Саратове

Протестующих против повышения тарифов ЖКХ разогнали пиротехнической гранатой в Саратове (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 апреля 2021 22:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   граната   депутат   жкх   кпрф   пикет   саратов   тарифы   
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Эта история с двойным дном (во всех смыслах). Журналисты считают, что один из владельцев компании, который по совместительству является депутатом-коммунистом, сам заказал себе такой чёрный пиар.

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Метки: видео   граната   депутат   жкх   кпрф   пикет   саратов   тарифы   
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11  комментариев
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84k
Ирина Николаевна 2 часа назад (изменен)
Как "удачно" именно момент с этой гранатой сняли
сразу прям с двух ракурсов. Конечно, это Бондаренко к протестующим подъехал и кинул
А митингующих оштрафуют за несоблюдение санитарного режима?
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8k
Мегапихель Час назад
Региональные провокации и антипиар такие же забавные как и региональная реклама. Весь бюджет ушел на гранату.
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30k
Минчанин 2 часа назад
Бондаренко слишком многим перешёл дорогу.

Ему не нужно чёрного пиара, у него этого пиара уже и так за глаза хватает.

Так что щемить его будут по взрослому. Если своих грехов не хватит - накинут сверху.
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха 2 часа назад
Провокатора нашли?
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28k
a.fey 2 часа назад
Оба оператора начали снимать в нужное время и ни сколько не испугались гранаты.
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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Ego sum qui sum 2 часа назад
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Ego sum qui sum 2 часа назад
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Ego sum qui sum 2 часа назад
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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46k
Albert GER Ego sum qui sum 2 часа назад
Та Ладно, не гони!
Я туда переезжать буду.
Меня уже пригласили.
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