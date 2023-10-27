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Голограмма Ленина выступила перед юными коммунистами в Москве

Голограмма Ленина выступила перед юными коммунистами в Москве

Автор:
27 октября 2023 15:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Ленин   Ленинский комсомол   Союз молодёжи   голограмма   кпрф   
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Советский вождь рассказал, как нужно готовить молодёжь, чтобы она достроила коммунизм.

Голограмма Владимира Ленина выступила со вступительной речью перед участниками VII съезда Ленинского Коммунистического Союза молодёжи Российской Федерации.


В отличие от нейросетевого Жириновского, алгоритм которого учится самостоятельно отвечать на вопросы людей голосом Владимира Вольфовича, голограмма вождя пролетариата от КПРФ такими функциями не обладает — симуляцию Ленина и запись голоса, очевидно, сделали загодя для привлечения внимания молодёжи.


Пятиминутная речь голограммы революционера была посвящена тому, каким должен быть настоящий коммунист и как следует готовить молодых людей, чтобы они смогли достроить коммунизм. И слов о свободе, равенстве и братстве недостаточно. Необходимо учиться, учиться и ещё раз учиться, применяя все доступные знания для достижения политических целей, заявил Ленин.


"Нам нужно подробно остановиться на вопросе о том, чему мы должны учить, и как должна учиться молодежь, если она действительно хочет оправдать высокое звание коммунистической молодежи. И, естественно, как подготовить ее к тому, чтобы она сумела достроить и завершить то, что начали мы. Я думаю, что это является главной задачей, стоящей перед таким высоким собранием, как ваш Коммунистический съезд Союза молодежи", — произнесла голограмма Ленина.

Седьмой отчетно-выборный съезд Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Российской Федерации открылся в преддверии 105-й годовщины Ленинского Комсомола. В съезде принимают участие представители региональных отделений Ленинского Комсомола со всех регионов страны. К качестве специальных гостей на мероприятие были приглашены глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты и иностранные госты, представляющие молодёжные организации в своих странах.

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Метки: Видео   Ленин   Ленинский комсомол   Союз молодёжи   голограмма   кпрф   
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17  комментариев
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 6 часов назад
на броневике нужно было делать)
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53k
turyst 38 минут назад
Где-то я это уже видел...


Ссылка youtu.be
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53k
turyst 45 минут назад
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386
3zo672nyb9t0 53 минуты назад
Можно еще мумию при помощи аниматроники оживить.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
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123
User_1678028 3 часа назад
Ленин это для нормальных людей, а недоразвитые дебилы идут лесом.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
157
Kostiantyn Yeryhin 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
saliamnn 4 часа назад
Где-то я уже видел эту идею...
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289
iskra 5 часов назад
С каждым годом всё труднее найти молодого человека,который знает, кто такой Ленин,чего он хотел,и что сделал.
Помнится, после 90-го года на полном серьезе публиковались расследования про то, что Ленин - немецкий наемник,буржуй,еврей и сифилитик..
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0
Pizza 5 часов назад
я там был и видел что у ленина то ноги поехали
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61k
pynh 5 часов назад
Пригляделся, Ленин-то у них трехпропеллерный.
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61k
pynh 6 часов назад
Мда. Какой Ленин, такая и голограмма
Мику Хацунэ даст прикурить этому Ильичу

Ссылка www.youtube.com
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