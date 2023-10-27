Голограмма Ленина выступила перед юными коммунистами в Москве

Голограмма Владимира Ленина выступила со вступительной речью перед участниками VII съезда Ленинского Коммунистического Союза молодёжи Российской Федерации.

В отличие от нейросетевого Жириновского, алгоритм которого учится самостоятельно отвечать на вопросы людей голосом Владимира Вольфовича, голограмма вождя пролетариата от КПРФ такими функциями не обладает — симуляцию Ленина и запись голоса, очевидно, сделали загодя для привлечения внимания молодёжи.

Пятиминутная речь голограммы революционера была посвящена тому, каким должен быть настоящий коммунист и как следует готовить молодых людей, чтобы они смогли достроить коммунизм. И слов о свободе, равенстве и братстве недостаточно. Необходимо учиться, учиться и ещё раз учиться, применяя все доступные знания для достижения политических целей, заявил Ленин.