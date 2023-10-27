Голограмма Ленина выступила перед юными коммунистами в Москве

Советский вождь рассказал, как нужно готовить молодёжь, чтобы она достроила коммунизм.
Голограмма Владимира Ленина выступила со вступительной речью перед участниками VII съезда Ленинского Коммунистического Союза молодёжи Российской Федерации.
В отличие от нейросетевого Жириновского, алгоритм которого учится самостоятельно отвечать на вопросы людей голосом Владимира Вольфовича, голограмма вождя пролетариата от КПРФ такими функциями не обладает — симуляцию Ленина и запись голоса, очевидно, сделали загодя для привлечения внимания молодёжи.
Пятиминутная речь голограммы революционера была посвящена тому, каким должен быть настоящий коммунист и как следует готовить молодых людей, чтобы они смогли достроить коммунизм. И слов о свободе, равенстве и братстве недостаточно. Необходимо учиться, учиться и ещё раз учиться, применяя все доступные знания для достижения политических целей, заявил Ленин.
"Нам нужно подробно остановиться на вопросе о том, чему мы должны учить, и как должна учиться молодежь, если она действительно хочет оправдать высокое звание коммунистической молодежи. И, естественно, как подготовить ее к тому, чтобы она сумела достроить и завершить то, что начали мы. Я думаю, что это является главной задачей, стоящей перед таким высоким собранием, как ваш Коммунистический съезд Союза молодежи", — произнесла голограмма Ленина.
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Седьмой отчетно-выборный съезд Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Российской Федерации открылся в преддверии 105-й годовщины Ленинского Комсомола. В съезде принимают участие представители региональных отделений Ленинского Комсомола со всех регионов страны. К качестве специальных гостей на мероприятие были приглашены глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты и иностранные госты, представляющие молодёжные организации в своих странах.
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Помнится, после 90-го года на полном серьезе публиковались расследования про то, что Ленин - немецкий наемник,буржуй,еврей и сифилитик..
Мику Хацунэ даст прикурить этому Ильичу