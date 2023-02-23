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«Полностью согласен, отличное выступление»: в Самаре решат, как наказать депутата, слушавшего речь президента РФ с лапшой на ушах

«Полностью согласен, отличное выступление»: в Самаре решат, как наказать депутата, слушавшего речь президента РФ с лапшой на ушах

Автор:
23 февраля 2023 13:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Самара   депутат   кпрф   лапша   макароны   михаил абдалкин   послание   президент   речь   
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Он записал ролик со свисающими на плечи макаронами и стал популярен в интернете.

Самарский депутат Михаил Абдалкин выложил в сеть необычное видео. Там он вдумчиво наблюдал за выступлением президента России, а на ушах у него болталась лапша. И подписал ролик: «Полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал».

На это обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн:

И среагировали в Самаре: глава Губернской Думы Геннадий Котельников дал поручение комитету по регламенту разобраться с ситуацией в кратчайшие сроки.

«Сегодня идут переговоры по дате заседания. Видеоролик и  фотографии депутата Михаила Абдалкина получили широкий резонанс. Геннадий Котельников подчеркнул, что такое поведение вызвало у него крайнее возмущение, он как человек и как гражданин считает подобное недопустимым. Заседание комитета по регламенту состоится в ближайшие время».

Вероятно, роликов с лапшой больше не будет.


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Метки: Самара   депутат   кпрф   лапша   макароны   михаил абдалкин   послание   президент   речь   
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76  комментариев
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Как же много ебобошек во власти!!!!!!!!
Не нравится тебе президент, его политика - сложи депутатские полномочия.
А, тогда от кормушки отодвинут?
Хочешь и рыбку съесть, и на)(уй сесть?
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6k
5 копеек 12 секунд назад
Ох, как кому-то зазудело подсветиться в сети. Имеешь мнение – скажи с депутатской трибуны. Не хватает решимости – не выёживайся как малолетний блогерок (типа и, да и нет). Или это такая заявка на такой высокий сарказм (визуальный, но с оговоркой)? А может просто мозг в полном штиле? Однозначно – ссыкуны подлежат экзекуции. Короче, расстрелять как врага народа и иноземного «наймита»!

– Соломон Маркович, а вы за белых или за красных?
– Да!
– Что, да?
– Ну, что да, то таки да...
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5k
V2.Smirnov 4 минуты назад
Несогласным с тем, что говорят - можно быть только после выслушивания того, что говорят. Представляете, как бы смотрелся этот депутат с его заранеенесогласием, если бы Путин в речи сказал, что говно есть нельзя?
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3k
Константин 7 минут назад
Кого как, но меня больше возмущает дочка министра обороны, играющая в гольф в Дубае
и сын главы росимущества, продающего дешевые спецовки из китайской ткани в армию по 200 тысяч рублей.
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2k
kreza 10 минут назад
Судя по монитору и принтеру депутата, - этому видео лет эдак 20!
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554
Дмитрий Заяц 11 минут назад
Да он просто так остудить решил макароны, прежде чем их съесть. Следующий раз в очко себе засунет, или на куй повесит.
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23k
sssss3 14 минут назад
Когда ты [мат] и хочешь славы.
- Можешь надеть лапшу на уши на фоне Президента
- Сжечь великий Храм
- Испортить произведение искусства в Музее
- Устроить пляски в Храме
- Убить великого музыканта
Способов много, но тебя запомнят ВЕЛИКИМ [мат].
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626
Николай 21 минуту назад
Стоп. Он от КПРФ. Не из Е**ной России.
То, что он делает и называется политикой!
Да, время сложное, но оно не отменяет того, что одни депутаты могут быть не согласны с другими.
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9
juri.frog Полчаса назад
Гнать его на ... из депутатов, не разрешать работать ни в каких госучереждениях, хватит раазваливать страну. Недоволен, ехай в Израиль.
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−10
vadim Полчаса назад
Да обнуленный врет через слово. И такая лапша у народа с ушей уже 20 лет свисает.
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−10
эдуард краузе Полчаса назад
запад нас не принял, война с НАТО, нео-нацисты, нас обманули, англо-саксы, много гендеров, кхе-кхе, коллективный запад, русский мир, африканские партнеры (с)
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268
Краснодар 36 минут назад
Имеет право быть несогласным.
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863
SmartCat101 40 минут назад
сколько же убогих то повылазило!!!
таких депутатов нужно публично линчевать в первую очередь
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201k
Orange Zero 40 минут назад
еще один экземпляр из КПРФ
Ссылка vk.com
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2k
Павел Астахов 51 минуту назад
Сильная речь уверенного в себе лидера великой страны. А депутат-либераха все хочет в традициях либерализма: и поесть из госкормушки и погадить туда
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518
Murych 55 минут назад
Ахаха! Красавчег!
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30k
Ashabad 59 минут назад
Дурак конечно этот депутат. Но имеет право. По закону наказывать его нельзя. Возможно есть что вроде "неуважения", но мне кажется, что серьёзного наказания быть не может.
Грубо говоря, пожурят и отпустят.
Это я как платный кремлебот и мерзкий путиноид так думаю.
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49k
Сергей 59 минут назад
Одного не понял, а что этот депутат сделал не так?
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−12
пуй есть х уй ! Час назад
Из жижи, грязи и болот пропагандистов воет сброд.
Про скрепы, русский мир и Крым, что"никому не отдадим".

путин двигал ультиматум а его послали матом.
путин доллару грозил а в итоге рубль добил
пенсионерам отомстил ...
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8k
Игорь Час назад
Зюганов - коммунист? Это сюрприз
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482
mironc Час назад
Интересно, что именно ему инкриминируют? Недостаточно искренние аплодисменты?
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