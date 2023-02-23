«Полностью согласен, отличное выступление»: в Самаре решат, как наказать депутата, слушавшего речь президента РФ с лапшой на ушах

Он записал ролик со свисающими на плечи макаронами и стал популярен в интернете.
Самарский депутат Михаил Абдалкин выложил в сеть необычное видео. Там он вдумчиво наблюдал за выступлением президента России, а на ушах у него болталась лапша. И подписал ролик: «Полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал».
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На это обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн:
И среагировали в Самаре: глава Губернской Думы Геннадий Котельников дал поручение комитету по регламенту разобраться с ситуацией в кратчайшие сроки.
«Сегодня идут переговоры по дате заседания. Видеоролик и фотографии депутата Михаила Абдалкина получили широкий резонанс. Геннадий Котельников подчеркнул, что такое поведение вызвало у него крайнее возмущение, он как человек и как гражданин считает подобное недопустимым. Заседание комитета по регламенту состоится в ближайшие время».
Вероятно, роликов с лапшой больше не будет.
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Не нравится тебе президент, его политика - сложи депутатские полномочия.
А, тогда от кормушки отодвинут?
Хочешь и рыбку съесть, и на)(уй сесть?
– Соломон Маркович, а вы за белых или за красных?
– Да!
– Что, да?
– Ну, что да, то таки да...
и сын главы росимущества, продающего дешевые спецовки из китайской ткани в армию по 200 тысяч рублей.
- Можешь надеть лапшу на уши на фоне Президента
- Сжечь великий Храм
- Испортить произведение искусства в Музее
- Устроить пляски в Храме
- Убить великого музыканта
Способов много, но тебя запомнят ВЕЛИКИМ [мат].
То, что он делает и называется политикой!
Да, время сложное, но оно не отменяет того, что одни депутаты могут быть не согласны с другими.
таких депутатов нужно публично линчевать в первую очередь
Грубо говоря, пожурят и отпустят.
Это я как платный кремлебот и мерзкий путиноид так думаю.
Про скрепы, русский мир и Крым, что"никому не отдадим".
путин двигал ультиматум а его послали матом.
путин доллару грозил а в итоге рубль добил
пенсионерам отомстил ...
-никто и не сомневался. Этим власть опять покажет свое истинное лицо - с несогласных "снимать стружку".