«Полностью согласен, отличное выступление»: в Самаре решат, как наказать депутата, слушавшего речь президента РФ с лапшой на ушах

«Сегодня идут переговоры по дате заседания. Видеоролик и фотографии депутата Михаила Абдалкина получили широкий резонанс. Геннадий Котельников подчеркнул, что такое поведение вызвало у него крайнее возмущение, он как человек и как гражданин считает подобное недопустимым. Заседание комитета по регламенту состоится в ближайшие время».

Вероятно, роликов с лапшой больше не будет.