«Минкульт, ты не прав»: россиянка в розовом устроила одиночный пикет в защиту фильма «Барби»

Даме не понравилось, что она не сможет посмотреть его в кино.
Недавно в мировой прокат вышли «Барби» и «Оппенгеймер». Студии их усиленно продвигали, поэтому проекты «были на слуху» и собрали неплохую кассу по всему миру: «Барби» - 1,38 млрд. долларов, «Оппенгеймер» - 850 млн. долларов.
Говорили о них и в России. Официального прокатного удостоверения нашей стране не дали, поэтому депутат Вячеслав Даванков предложил выдать картинам лицензию «принудительно». И направил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину:
Прошу вас поручить правительству РФ оценить целесообразность разработки постановления правительства РФ, предусматривающее введение в экспериментальном режиме механизма принудительного лицензирования кинокартин из недружественных стран в августе 2023 года в целях предоставления возможности российским гражданам посмотреть в российских кинотеатрах такие картины, как «Барби» и «Оппенгеймер».
Но в Министерстве культуры парламентария не поддержали:
Полагаем, что предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы: «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Такой поворот настолько не понравился одной даме из Красноярска, что она вышла на одиночный пикет у кинотеатра. Естественно, в образе Барби и с плакатом в руках: «Я/Мы Барби. Минкульт, ты не прав».
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Перформанс не удался и даму просто попросили удалиться.
Ну а дебаты вокруг кино продолжились. Точку зрения Минкульта прокомментировала небезызвестная Екатерина Мизулина:
Высказался на эту тему и другой депутат ГД Антон Горелкин:
Хорошо ли принудительное лицензирование или плохо, тут чиновники пока не договорились. Ну а бизнес с интересом следил за их дискуссией и занимался своим делом: оба спорных фильмах в России всё-таки покажут. Например, в Екатеринбурге, на сайте местных кинотеатров уже открыты продажи. Правда, по названию трудно догадаться, о каких именно картинах идёт речь.
Кино о девушке в розовом и суровом «отце ядерной бомбы» можно будет посмотреть и в других городах России.
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почему же не удался, фотка есть, сидим - обсуждаем. Осталось распространить по соцсетям.