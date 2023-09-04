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«Минкульт, ты не прав»: россиянка в розовом устроила одиночный пикет в защиту фильма «Барби»

«Минкульт, ты не прав»: россиянка в розовом устроила одиночный пикет в защиту фильма «Барби»

Автор:
04 сентября 2023 14:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Девушка   Екатерина Мизулина   Оппенгеймер   барби   депутат   запрет   кинотеатр   красноярск   пикет   
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Даме не понравилось, что она не сможет посмотреть его в кино.

Недавно в мировой прокат вышли «Барби» и «Оппенгеймер». Студии их усиленно продвигали, поэтому проекты «были на слуху» и собрали неплохую кассу по всему миру: «Барби» - 1,38 млрд. долларов, «Оппенгеймер» - 850 млн. долларов.

Говорили о них и в России. Официального прокатного удостоверения нашей стране не дали, поэтому депутат Вячеслав Даванков предложил выдать картинам лицензию «принудительно». И направил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину:

Прошу вас поручить правительству РФ оценить целесообразность разработки постановления правительства РФ, предусматривающее введение в экспериментальном режиме механизма принудительного лицензирования кинокартин из недружественных стран в августе 2023 года в целях предоставления возможности российским гражданам посмотреть в российских кинотеатрах такие картины, как «Барби» и «Оппенгеймер».

Но в Министерстве культуры парламентария не поддержали:

Полагаем, что предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы: «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Такой поворот настолько не понравился одной даме из Красноярска, что она вышла на одиночный пикет у кинотеатра. Естественно, в образе Барби и с плакатом в руках: «Я/Мы Барби. Минкульт, ты не прав».

Перформанс не удался и даму просто попросили удалиться.

Ну а дебаты вокруг кино продолжились. Точку зрения Минкульта прокомментировала небезызвестная Екатерина Мизулина:

Высказался на эту тему и другой депутат ГД Антон Горелкин:

Хорошо ли принудительное лицензирование или плохо, тут чиновники пока не договорились. Ну а бизнес с интересом следил за их дискуссией и занимался своим делом: оба спорных фильмах в России всё-таки покажут. Например, в Екатеринбурге, на сайте местных кинотеатров уже открыты продажи. Правда, по названию трудно догадаться, о каких именно картинах идёт речь.


Кино о девушке в розовом и суровом «отце ядерной бомбы» можно будет посмотреть и в других городах России.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Екатерина Мизулина   Оппенгеймер   барби   депутат   запрет   кинотеатр   красноярск   пикет   
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20  комментариев
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64k
Александр Ломовицкий 6 часов назад
"вопрос к минкульту" да что там спрашивать , их уже бить нужно за "каху" точно за все потраченные деньги на бездарное тупое кинцо . пилят бабки а на экранах одно говно , ни актерской игры ни сюжета ...нихрена . тупые деревянные актеришки типа Петров , Федоров и прочие уроды про баб вобще не говорю . фильмы без позывов поблевать не взглянешь либо антисоветские насквозь либо ворованные с западных и старых советских .
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Екатерине Мразуленой, как-то задали умный вопрос, на что она ответила: -Я же блондинка, зачем мне такие вопросы задавать. В госдуме сидят тунеядцы и дегроданты, которые выдумывают законы не для себя, по их намеренно созданным дебильным законам должен жить народ. Вредители, если посмотреть за последние годы на принятые ими законы, то эти законы гласят, всех нужно штрафовать за всё и не принято ни одного закона в пользу и для пользы народа.
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37k
russger 2 часа назад
Это говно больше лярда собрало? Планета действительно ипанулась бесповоротно о_0
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639
дмитрий 4 часа назад
Непосредственно каха - дно!!!
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3k
poбт 4 часа назад
а Мизулина тему шарит
да и вообще ничотак
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3k
cnob7 5 часов назад
по мне, так этот поганый ТНТ и Пятницу вообще отправить на интернет-платформы. пусть их смотрят те, у кого вместо мозга-мозжечок.
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58k
Олег 5 часов назад
А кто запретит подогнать автозаки к кинотеатру и выписать штраф за пропаганду гомосятины и просмотр запрещенного контента?
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36k
Опаньки 5 часов назад
у депутата других проблем нет ?
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11k
Владимир 5 часов назад
А что, мешает посмотреть? Пиратку например?
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536
ruslan d 5 часов назад
Вот на Барби совсем пофиг , а Оппенгеймера можно было бы глянуть .
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10k
Бритва 6 часов назад
>>Перформанс не удался и даму просто попросили удалиться.

почему же не удался, фотка есть, сидим - обсуждаем. Осталось распространить по соцсетям.
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554
Илья 6 часов назад
Этой шлюхе чапалах пробить надо.
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144
Alex Roland 6 часов назад
Докатились ... депутаты в Барби играли .... и не поделили ....
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