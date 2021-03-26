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В Госдуме считают целесообразным лечить детей за счёт богатых россиян

В Госдуме считают целесообразным лечить детей за счёт богатых россиян (2 фото + 2 видео)

Автор:
26 марта 2021 05:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   госдума   депутат   дети   кпрф   лекарства   налог   
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НЕ считая средств государственного бюджета, стране нужен дополнительный источник финансирования для приобретения дорогих лекарств для больных детей, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

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Метки: Россия   видео   госдума   депутат   дети   кпрф   лекарства   налог   
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34  комментария
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2k
Brataxe 2 часа назад
Богатыми признают тех, у кого доход в год 1000000 рублей, а сверх богатыми у кого 5000000. Получаешь 85000 в месяц - плати налог. И не важно что у тебя ипотека, жена неработающая и 2-3 ребенка.
И процент установят для всех одинаковых, что ты миллион получаешь, что миллиард.
А уж если учесть, что газпром с роснефтью убытки показывает, все свои доходы они под такие убытки с скроют.
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10k
Евгений 3 минуты назад
Начать можно с депутатов госдумы
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10k
Великий Кормчий 16 минут назад
А может, просто сделать так, что бы в стране не было бедных?
К примеру как в ОАЭ?
Тогда бы и глупых предложений от депутатов не поступало.
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0
Тата Иванович 24 минуты назад
а багатства откуда все богатые скорей всего пост занемают
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113
робт 36 минут назад
афтар проснулся...
их УЖЕ лечат за счет богатых и УЖЕ закуплены самые дорогие лекарства(спинраза и т.д.)
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10k
net Час назад
Реальные богатые и сверхбогатые свои бабки в виде дивидендов получают. Их эти законы не затронут. Обдерут как всегда работяг с хорошим окладом. А ещё у нас как всегда группу распила денег создадут. Построить им надо будет новые здания для офисов, тачки с мигалками и тд и тп.
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15k
Maks Es Час назад
Я что-то не пойму. В СССР детей лечили бесплатно, и денег никто на операции не собирал.
Сейчас же, в стране, в которой налогов в 3 раза больше, чем в СССР, постоянно родители больных детей просят милостыню в интернете.
А теперь вот нам рассказывают, что нужно обложить ещё налогами богатых - я не против, только не верю, что это реальное предложение, а не предвыборная агитация, про которую забудут на следующий же день после выборов.
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11k
alexis 2 часа назад
Т.Е. за счёт депутатов?
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871
Акан 2 часа назад
Вот у нас в стране есть фонд национального благосостояния, тока вот средства с него идут на благосостояние элиты, да куча других фондов тоже есть, только вот мне кажется их организовывали чтобы деньги народа аккумулировать в одном месте, дабы удобнее хапать по карманам их было, и им глубоко поровну что деньги должны были пойти на больных детишек, многодетных матерей, или поддержку малоимущих. Вот глубоко сомневаюсь что у вас в этом случае будет как то иначе, уж извините.
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451
Шел мимо 2 часа назад
Пиз#ят, пиз#дят уже 20 лет, а толку нет.
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281
Valeri Nikolkin Шел мимо 47 минут назад
Ударение на первый слог
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51
Алексей 2 часа назад
Смотрю все забыли какие адские налоги были в 90ые и какой в итоге был результат, когда бизнес ушёл в тень, образовалась альтернативная правоохранителям бандитская структура крышевания и какая была собираемость налогов? Именно тогда была прогрессивная шкала. Обычным людям кажется, что таким способом можно забрать деньги у олигархов, но это не сработает. Олигархи не платят себе баснословные зарплаты, а доход выводят из юрисдикции РФ. Они и собственность на фирмы вешают. В нулевые же была по совету нормальных экономистов отменена эта прогрессивная шкала, снижен ндс, налог на доход и бизнес начал семимильными шагами развиваться. А сейчас решили вернуться к 90ым и просто дотапливают котят с благими намерениями. Каждая кухарка может управлять государством, а каждый дворник экономист. Так и живём.
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15k
Maks Es Алексей Час назад
В 90-е был выбор - платить налоги, платить бандитам или самому стать бандитом.
Теперь государство обложило всех такой данью, что поборы братков кажутся милосердием.
А, ну да - зато можно стать бандитом законно, через депутатский мандат.
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1k
Лёха 2 часа назад
Болтун.
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1k
max 2 часа назад
Богатые побегут получать справки, что они бедные.
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1k
Sergey 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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20k
pssst 3 часа назад
Каждый раз, когда хочется помочь бедным - вспоминайте о цыганах. Так что если вы не средний класс и зарабатываете больше 20000 в месяц - можно сразу идти ручки золотить, не дожидаясь налогов.
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2k
Ivan 3 часа назад
Вот читаю я про "круг добра", идея хорошая, в идеале, а мысли: у кого-то детка подросла...
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1k
Лёха Ivan 2 часа назад
Разворуют этот круг. Дырка от бублика до цели дойдёт,дай бог если с крошками...
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2k
Ivan Лёха 2 часа назад
Ну дык для этого и делается. И делается потому, что у кого-то ребенок подрос и надо устроить его на хлебное место.
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5k
Николай 3 часа назад
Да да как говорится свежо едание... хрен они такое примут... отстреляются словами, что это грозит крупным инвесторам и зарегистрированных в РФ богатых людей, ну и отток капитала... как обычно...
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9k
Валерий 3 часа назад
Наконец-то достойный закон!
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24k
aolti 3 часа назад
А кто будет определять значение "сверхбогатый"? По какой шкале доходов?
В прошлом, или в позапрошлом году галерный раб сказал, что все, получающие 17 000 руб. зарплаты являются уже средним классом. Следовательно, получающие "белую" зарплату свыше 17 000 руб. официально уже будут считаться богатыми, и облагаться дополнительными налогами? А зарплата в 50 000 уже относит получающего к сверхбогатым, не говоря о депутатской зарплате, которая будет градироваться как чудовищно сверхбогатая?
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2k
Brataxe aolti 2 часа назад
Депутатская и чиновничья будет считаться сверхнищей, так как в среднем у них будет выходит тысяч 10. Как? Да насчитают так, как надо.
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564
Гарик 3 часа назад
Идея сама по себе хороша, посмотрим какая будет реализация. Да, и не забудьте какого нибудь чубайса рулить поставить. Слово "фонд", уже само по себе доверия не внушает.
Плюс до реализации ещё дойти надо. Не забываем что государство это выразитель интересов правящего класса, а гегемон сегодня точно не пролетариат.
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21k
Батончик с маком 4 часа назад
Ну значит буржуи все дружно станут "малоимущими".
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