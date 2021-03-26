В Госдуме считают целесообразным лечить детей за счёт богатых россиян

По словам депутата, для этого нужно ввести прогрессивную шкалу налогообложения, которая позволила бы аккумулировать на эти цели около двух триллионов рублей в год.





"Их (средства. — Прим. ред.) уже можно будет эффективно направить в те отрасли, где этих денег катастрофически не хватает. За счёт богатых прежде всего, повторяю, и сверхбогатых", — уточнил депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".



