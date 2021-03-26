В Госдуме считают целесообразным лечить детей за счёт богатых россиян

НЕ считая средств государственного бюджета, стране нужен дополнительный источник финансирования для приобретения дорогих лекарств для больных детей, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
По словам депутата, для этого нужно ввести прогрессивную шкалу налогообложения, которая позволила бы аккумулировать на эти цели около двух триллионов рублей в год.
"Их (средства. — Прим. ред.) уже можно будет эффективно направить в те отрасли, где этих денег катастрофически не хватает. За счёт богатых прежде всего, повторяю, и сверхбогатых", — уточнил депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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В первых числах января президент России Владимир Путин анонсировал создание Фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Он будет собирать заявки на лекарства от родителей нуждающихся в препаратах детей, а также от главных внештатных специалистов Минздрава и от региональных министерств здравоохранения. "Круг добра" уже выделил средства на закупку лекарств для почти тысячи детей с редкими болезнями.
О том, что в финансовой помощи нуждаются не только родители больных детей, но и малообеспеченные семьи, рассказал на канале Царьград Сергей Михеев, попутно объяснив, как глобалисты мимикрируя под либералов, работают над дискредитацией институтов семьи и государства.
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И процент установят для всех одинаковых, что ты миллион получаешь, что миллиард.
А уж если учесть, что газпром с роснефтью убытки показывает, все свои доходы они под такие убытки с скроют.
К примеру как в ОАЭ?
Тогда бы и глупых предложений от депутатов не поступало.
их УЖЕ лечат за счет богатых и УЖЕ закуплены самые дорогие лекарства(спинраза и т.д.)
Сейчас же, в стране, в которой налогов в 3 раза больше, чем в СССР, постоянно родители больных детей просят милостыню в интернете.
А теперь вот нам рассказывают, что нужно обложить ещё налогами богатых - я не против, только не верю, что это реальное предложение, а не предвыборная агитация, про которую забудут на следующий же день после выборов.
Теперь государство обложило всех такой данью, что поборы братков кажутся милосердием.
А, ну да - зато можно стать бандитом законно, через депутатский мандат.
В прошлом, или в позапрошлом году галерный раб сказал, что все, получающие 17 000 руб. зарплаты являются уже средним классом. Следовательно, получающие "белую" зарплату свыше 17 000 руб. официально уже будут считаться богатыми, и облагаться дополнительными налогами? А зарплата в 50 000 уже относит получающего к сверхбогатым, не говоря о депутатской зарплате, которая будет градироваться как чудовищно сверхбогатая?
Плюс до реализации ещё дойти надо. Не забываем что государство это выразитель интересов правящего класса, а гегемон сегодня точно не пролетариат.