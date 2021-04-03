Россиянин стал победителем в первом чемпионате мира по смеху

Житель Москвы Дмитрий Ефимов стал победителем первого в истории чемпионата мира по смеху, который проходил 1 апреля в онлайн режиме. Турнир организовали актриса Кори Тазмания и смехолог Альберт Неренберг из Канады.

В необычном соревновании приняли участие более 20 человек из разных стран мира. И продолжалось оно более 4 часов - за это время каждый участник по заданию организаторов должен был продемонстрировать "дьявольский", "хрюкающий", "сексуальный" и прочие виды смеха. Главным критерием отбора на следующий этап была заразительность смеха.

В самом начале хохотуны показали свой приветственный смех: