Россиянин стал победителем в первом чемпионате мира по смеху

Дмитрий Ефимов принял участие в турнире, чтобы развеять миф об угрюмости русских. И кажется, ему это удалось.
Житель Москвы Дмитрий Ефимов стал победителем первого в истории чемпионата мира по смеху, который проходил 1 апреля в онлайн режиме. Турнир организовали актриса Кори Тазмания и смехолог Альберт Неренберг из Канады.
В необычном соревновании приняли участие более 20 человек из разных стран мира. И продолжалось оно более 4 часов - за это время каждый участник по заданию организаторов должен был продемонстрировать "дьявольский", "хрюкающий", "сексуальный" и прочие виды смеха. Главным критерием отбора на следующий этап была заразительность смеха.
В самом начале хохотуны показали свой приветственный смех:
Россия выиграла Чемпионат мира по смеху. Москвич Митя Ефимов смеялся так круто, что обошёл 20 участников со всего мира и стал лучшим.— Лента.ру (@lentaruofficial) April 3, 2021
А вы говорите Россия для грустных pic.twitter.com/ob3RxSiSOl
В финале Ефимова и его соперницу из Уругвая попросили продемонстрировать ликующий смех. По словам, победителя, чтобы пройти это испытание, он представил как российские хоккеисты празднуют победу в чемпионате мира.
В итоге он смеялся настолько ликующе и заразительно, что сорвал голос. Но зато стал обладателем главного приза - "Золотой чаши радости".
«Я хочу поблагодарить всех тех, кто болел за меня. Это большая победа всей нашей страны. Ведь за границей многие люди считают, что русские не смеются, что русские — недружелюбная нация. И сегодня мы доказали всему миру, что россияне умеют смеяться и умеем это делать заразительно», - прокомментировал победу Ефимов.
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Победить в конкурсе Дмитрию Ефимову помогла профессия или, скорее, сфера деятельности. Он смехотерапевт. Дмитрий практикует йогу смеха (что бы это не значило), помогая людям избавиться от стресса.
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