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Россиянин стал победителем в первом чемпионате мира по смеху

Россиянин стал победителем в первом чемпионате мира по смеху (2 фото + 2 видео)

Автор:
03 апреля 2021 21:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   Победитель   видео   смех   смехотерапия   турнир   
857
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Дмитрий Ефимов принял участие в турнире, чтобы развеять миф об угрюмости русских. И кажется, ему это удалось.

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Метки: Москва   Победитель   видео   смех   смехотерапия   турнир   
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5  комментариев
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Тот случай, когда кривляется какой-то дебил, а стыдно тебе.
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mtonaka Минуту назад
Парень забыл главный закон мироздания. Смех без причины, признак дурачины!!!
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60k
Viktor Полчаса назад
Да херня какая-то!
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6k
BenderRodriguez Полчаса назад
Да он же *бнутый!
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669
Миша Час назад
Чего там сложного, ему 31 марта в налоговой адекватные консультанты объяснили сколько нужно заплатить налога за фриланс.
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