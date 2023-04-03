Блондинки переиграли брюнеток на шахматном турнире в Москве

В турнире приняли участие восемь пар известных шахматисток. В составе блондинок выступали Валентина Гунина, Ирина Закурдяева, Анастасия Геллер, Екатерина Борисова, Екатерина Ковалевская, Дина Гуреева, Анастасия Парамзина и Мария Фоминых. А в проигравшей команде — Дарья Чарочкина, Варвара Саулина, Татьяна Богумил, Александра Димитрова, Марина Гусева, Алла Кастаньеда, Анна Гванцеладзе и Марина Гусева.



Необычный турнир проходит каждый год в начале весны вот уже в двенадцатый раз. Призовой фонд составлял 150 тысяч рублей.