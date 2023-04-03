Блондинки переиграли брюнеток на шахматном турнире в Москве

Шах и мат, стереотипы проклятые!
В Музее шахмат на Гоголевском бульваре в Москве прошёл уже ставший традиционным турнир под названием "Блондинки против брюнеток". Первые доказали своё интеллектуальное превосходство и одержали победу над брюнетками со счётом 43-38.
Источник:
В турнире приняли участие восемь пар известных шахматисток. В составе блондинок выступали Валентина Гунина, Ирина Закурдяева, Анастасия Геллер, Екатерина Борисова, Екатерина Ковалевская, Дина Гуреева, Анастасия Парамзина и Мария Фоминых. А в проигравшей команде — Дарья Чарочкина, Варвара Саулина, Татьяна Богумил, Александра Димитрова, Марина Гусева, Алла Кастаньеда, Анна Гванцеладзе и Марина Гусева.
Необычный турнир проходит каждый год в начале весны вот уже в двенадцатый раз. Призовой фонд составлял 150 тысяч рублей.
Источник:
- Житель Москвы выбросил из окна огромную сумму денег
- Пара из Москвы решила спор о женитьбе рыцарским поединком
- В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом
- Суд вынес приговор трём дагестанцам, избившим москвича в столичном метро
- Очередной мужчина-трансгендер выиграл женский чемпионат Италии по бегу