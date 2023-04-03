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Блондинки переиграли брюнеток на шахматном турнире в Москве

Блондинки переиграли брюнеток на шахматном турнире в Москве

Автор:
03 апреля 2023 13:28
Сообщество : Спорт
Метки: Блондинки против брюнеток   Москва   Победа   видео   турнир   шахматы   
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Шах и мат, стереотипы проклятые!

В Музее шахмат на Гоголевском бульваре в Москве прошёл уже ставший традиционным турнир под названием "Блондинки против брюнеток". Первые доказали своё интеллектуальное превосходство и одержали победу над брюнетками со счётом 43-38.

В турнире приняли участие восемь пар известных шахматисток. В составе блондинок выступали Валентина Гунина, Ирина Закурдяева, Анастасия Геллер, Екатерина Борисова, Екатерина Ковалевская, Дина Гуреева, Анастасия Парамзина и Мария Фоминых. А в проигравшей команде — Дарья Чарочкина, Варвара Саулина, Татьяна Богумил, Александра Димитрова, Марина Гусева, Алла Кастаньеда, Анна Гванцеладзе и Марина Гусева.

Необычный турнир проходит каждый год в начале весны вот уже в двенадцатый раз. Призовой фонд составлял 150 тысяч рублей.

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Метки: Блондинки против брюнеток   Москва   Победа   видео   турнир   шахматы   
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9  комментариев
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1k
Шапкин Полчаса назад
Не в том чемпионате они участвуют.
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79k
7guest 6 минут назад
Жена перекрасилась из брюнетки в блондинку, а утром устроила скандал: "откуда в постели черные женские волосы?"
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93
NEO 15 минут назад
Ход Королевы
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6k
ekarataev 18 минут назад
Светлые головы )))
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6k
Roninsamuray 55 минут назад
Перед матчем, и те и другие подстраховались и на всякий случай перекрасили свои волосы.
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10k
Ф Ив Час назад
Может это конечно так передает цвет техника, но у девушек за 4 столиком больше похожий русый цвет волос, чем различный в дихотомии блондинки-брюнетки.
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Дмитрий Час назад
Сенсация! Цвет волос не влияет на умственные способности!!!
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