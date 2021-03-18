Аварийная посадка борта без одной стойки шасси попала на видео

850
4
2
Бизнес-джет экстренно сел в московском аэропорту "Внуково". После посадки воздушное судно завалилось набок.
В московском аэропорту "Внуково" экстренно приземлился бизнес-джет HAWKER 900XP. На борту находились лишь несколько членов экипажа, пассажиров не было.
После посадки, которая была осложнена отсутствием одной стойки шасси, борт проехал всю полосу без происшествий, немного заваливаясь набок.
На кадрах, которые появились с места посадки, видны сотрудники наземных служб аэропорта. Сообщается, что члены экипажа не пострадали, а техническая неисправность летевшего из Ниццы бизнес-джета стала причиной экстренной посадки во "Внуково".
Аварийные посадки самолетов без шасси - не такая уж и редкость. Так, 1 ноября 2011 года борт с неисправным шасси сел в Варшаве. На борту Boeing 767, выполнявшего рейс из Ньюарка (США), находилось 230 человек. Во время приземления лайнеру пришлось сесть прямо на фюзеляж. Летели искры и валил дым, но лайнер, к счастью, не загорелся. Ни один из пассажиров не пострадал.
Источник:
Ссылки по теме:
- Москвич избил модных блогеров за громкую музыку в час ночи
- "Американец? Свободен!": в День России в Москве прошли массовые задержания
- Житель Подмосковья устроил стрельбу в здании ФСБ на Лубянке
- В сети появилось видео с места крушения легкомоторного самолета
- "Мне не нужны извинения": Светлана Лобода устроила скандал в Шереметьево
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...
Снимаю шляпу