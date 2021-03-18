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Аварийная посадка борта без одной стойки шасси попала на видео

Аварийная посадка борта без одной стойки шасси попала на видео (4 фото + 2 видео)

Автор:
18 марта 2021 19:28
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   аварийная посадка   авиа   аэропорт   видео   внуково   фото   
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Бизнес-джет экстренно сел в московском аэропорту "Внуково". После посадки воздушное судно завалилось набок.

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Метки: Москва   аварийная посадка   авиа   аэропорт   видео   внуково   фото   
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18k
Alf 36 минут назад
ХВАЛА ПИЛОТАМ!
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5k
Андрей Крылов 4 минуты назад
Лётчик не иначе бывший военный. Мастерски посадил самолёт. Тот даже практически не пострадал.
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−13
vova old 5 минут назад
повезло
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10k
Великий Кормчий 14 минут назад
Пилот - профи!
Снимаю шляпу
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217
Племянник Путина 22 минуты назад
молодцы.
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8k
Караганда 23 минуты назад
интересно-кого перевозили?-друг спрашивает
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5k
Андрей Крылов Караганда 2 минуты назад
Кто нынче в Ницу летает? Сволочь какая-то богатенькая. Большой Вор какой-то или его близкие. А вот лётчиков было бы жалко, если бы пострадали.
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