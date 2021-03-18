Аварийная посадка борта без одной стойки шасси попала на видео

Аварийные посадки самолетов без шасси - не такая уж и редкость. Так, 1 ноября 2011 года борт с неисправным шасси сел в Варшаве. На борту Boeing 767, выполнявшего рейс из Ньюарка (США), находилось 230 человек. Во время приземления лайнеру пришлось сесть прямо на фюзеляж. Летели искры и валил дым, но лайнер, к счастью, не загорелся. Ни один из пассажиров не пострадал.