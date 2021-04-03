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ГАЗ-21: Интересные факты из жизни советской легенды

ГАЗ-21: Интересные факты из жизни советской легенды (10 фото)

Автор:
03 апреля 2021 19:03
Метки: СССР   Фотографии.   автопром   интересно   история   страна   
636
10
Летом 1970 года, закончился выпуск «Волги» ГАЗ-21.
Она производилась почти 14 лет, пережила два рестайлинга и период безусловного домини­рования в транспортном потоке на улицах городов Советского Союза.
Вспомним некоторые подроб­ности и мало­известные детали, связанные с «двадцать первой».
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Метки: СССР   Фотографии.   автопром   интересно   история   страна   
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4k
ZmeyUA Час назад
За это Волге можно простить всё!
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5k
zulluz 37 минут назад
я бы не отказался от такой машины даже сейчас, но селяви, не тяну)))
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34
Sandmann 2 часа назад
Для того времени вполне приличная форма
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46k
noName 2 часа назад
Основных "маслёнок",которые заполнять надо было постоянно не так уж и много.И заполнять именно солидолом нужно было далеко не всё.Мотор в первых выпусках думаю не совсем победовский,вероятно это модификация модификации от Газ-69.Ручник, уверен на 100%, от него!
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