ГАЗ-21: Интересные факты из жизни советской легенды

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ГАЗ-21И "Волга" (II) 1958–62



Говорим «двадцать первая» и немедленно вспоминаем фигурку оленя на капоте. Какая же «Волга» без оленя? Но правда в том, что большин­ство «Волг» ГАЗ-21 этого декоратив­ного элемента не имели. От травмо­опасного оленя оконча­тельно избавились с последним рестай­лингом ГАЗ-21 в 1962 году, так что «Волге» так называемой «третьей серии» рогатый по штату не полагается.



А между тем, именно на эту серию приходится наибольший объём выпуска седана — более 470 тысяч автомобилей из примерно 640 тысяч всех «двадцать первых». Впрочем, многих владельцев поздних ГАЗ-21 это обстоятель­ство не останав­ливает – ставили, ставят и будут ставить оленей сами.



По внешнему оформлению М-21 принято условно разделять на три серии, которые проще всего различать по дизайну решётки радиатора.

На авто­мобили первой серии устанав­ливалась решётка со звездой и массивными гори­зонталь­ными планками. В 1959 году ей на смену пришёл вариант с крупными вертикальными ячейками, а в 1962-м — мелкие планки, прозванные «китовым усом».

Тогда же, в 1962 году, из оформления машины исчез не только олень, но и другие «архи­тектурные излише­ства». Вместо бамперов с клыками появились прямые, «птичка» подсветки номера на крышке багажника стала более компактной. Избавились и от массивных хромиро­ванных корпусов задних фонарей со вставными стеклами.