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Начесы, бандиты, бикини: доисламский Иран на киноафишах

Начесы, бандиты, бикини: доисламский Иран на киноафишах (18 фото)

Автор:
26 марта 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: Киноафиши   до ислама   интересно   иран   история   кино   познавательно   постеры   
3686
18
В январе 1979 года шах Реза Пахлави покинул Тегеран, отправившись в "длительный отпуск". Власть перешла к исламистам во главе с аятоллой Хомейни. Через два месяца Хомейни объявил Иран исламской республикой. С вольностями в стране было покончено. Но ведь они были! Дореволюционный Иран малочем отличался от раскованной Европы: было здесь и кино про бандитов, и девушки в мини и многое другое. В этом можно убедиться,посмотрев иранские кинопостеры 1970-х.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Киноафиши   до ислама   интересно   иран   история   кино   познавательно   постеры   
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23  комментария
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21k
Батончик с маком 3 часа назад
В нынешнем мировом бардаке скорее всего выживут китайцы. И всё потому, что приравнивают ислам к терроризму. Остальные страны толерантничают и прогибаются под чурок. Даже в нашей стране чуркабесы считаются особенными когда бьют и убивают людей. Типа представители мирной религии просто похулиганили....
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394
Юрий 3 минуты назад
Превратить даже культурное и образованное, демократическое общество в скотный двор с правом сильного нетрудно. А уж какие механизмы для этого использовать, дело техники. Религию, великое прошлое, нацизм, фашизм... Выбор инструмента не маленький.
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−65
maxim 39 минут назад
Опять пуканы у всех в Fishkah начинают гореть
Как админы Бичи,так и Срюсские тут в основной массе Бичи,вас только чморить и нагибать по жизни.
Путин вас нагибает по полной,а вы гавн.о-еды терпите,как не терпеть если вы ТЕРПИЛЫ !!!!
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10k
Борис Азачемвам 41 минуту назад
Крайности - это всегда идиотизм. С одной стороны засунуть всех баб в паранджи, хиджабы и никабы, с другой (как на западе) распоясать педерасню.
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9k
Александр Час назад
Подобные темы из той же оперы, что до революции в России было
"Балы, красавицы, лакеи, юнкера. И вальсы Шуберта, и хруст французской булки. "
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3k
Юра Гагарин Александр 8 минут назад
да не совсем, в такой оголтелый маразм, а тем паче в средневековую дикость впадать после революции, Россию сия чаша минула.
так что не надо привирать
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660
dark_shadow Час назад
Потом пришли янки, устроили им гос.переворот в 1953, реакцией на который стала исламизация Ирана
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15k
sanchesS80 2 часа назад
Мы туда же идём потихоньку. Сначала придумали уроки религии в школах, потом статью в УК РФ об особой защите верующих, теперь уже в Конституцию вписали веру в бога. Думаете они остановятся? Да фиг. Что-нибудь новое скоро придумают. Так что я бы сильно не хихикал. Власть нас тоже загоняет в обязательную религию, только медленно и постепенно.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
24k
13k
Габит Калыков MatveiVainrub 2 часа назад
Не городите тут х...ю!
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24k
MatveiVainrub Габит Калыков 2 часа назад
Ну а что не так то ?! Есть развитие , научный прогресс , иновационные технологии , новые открытия . Есть религия - проэкт который за 2000 лет так и остался хернёй . Единственное , что надо учесть это тот факт , что во имя выдуманной )(уй9и погибали десятки/сотни тысяч людей на протяжении всей мировой истории . Там где религия чувствует себя вольготно и свободно уровень реального образования на порядок ниже .
Дело ведь не в этих плокатах - ширше надо мыслить .
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13k
Габит Калыков MatveiVainrub 2 часа назад
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3k
Юра Гагарин Габит Калыков 7 минут назад
ты чурка потому херню приплёл
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18k
С.В. 2 часа назад
Я всегда говорил ислам загонит людей обратно в пещеры.
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39k
Александр 2 часа назад
Религия легко превращает счастливых людей в загнанный скот - ислам особенно сильно
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58k
Опиум для народа 3 часа назад
А потом пришли муллы и скрепы.)
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4k
ваня панкин Опиум для народа 2 часа назад
имамы и попы вот нынешнее лицо мира... образование в минус...
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43k
Хельги ваня панкин 2 часа назад
Вы уверены, что это про Иран?
Вы ни чего не попутали часом?
У Ирана мощнейшая передовая наука, а из стран региона наверное самый сильный ВПК. И судя по геометрическому росту студентов обоих полов, Иран и не думает останавливаться в вопросах науки и модернизации.
Может вы про какую то другую страну?
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4k
ваня панкин Хельги 45 минут назад
я вовсе не про иран говорил...
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Юра Гагарин Хельги 6 минут назад
не бреши, иран твой это средневековое мракобесие,
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