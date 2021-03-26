Начесы, бандиты, бикини: доисламский Иран на киноафишах

В январе 1979 года шах Реза Пахлави покинул Тегеран, отправившись в "длительный отпуск". Власть перешла к исламистам во главе с аятоллой Хомейни. Через два месяца Хомейни объявил Иран исламской республикой. С вольностями в стране было покончено. Но ведь они были! Дореволюционный Иран малочем отличался от раскованной Европы: было здесь и кино про бандитов, и девушки в мини и многое другое. В этом можно убедиться,посмотрев иранские кинопостеры 1970-х.

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