Начесы, бандиты, бикини: доисламский Иран на киноафишах

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В январе 1979 года шах Реза Пахлави покинул Тегеран, отправившись в "длительный отпуск". Власть перешла к исламистам во главе с аятоллой Хомейни. Через два месяца Хомейни объявил Иран исламской республикой. С вольностями в стране было покончено. Но ведь они были! Дореволюционный Иран малочем отличался от раскованной Европы: было здесь и кино про бандитов, и девушки в мини и многое другое. В этом можно убедиться,посмотрев иранские кинопостеры 1970-х.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как админы Бичи,так и Срюсские тут в основной массе Бичи,вас только чморить и нагибать по жизни.
Путин вас нагибает по полной,а вы гавн.о-еды терпите,как не терпеть если вы ТЕРПИЛЫ !!!!
"Балы, красавицы, лакеи, юнкера. И вальсы Шуберта, и хруст французской булки. "
так что не надо привирать
Дело ведь не в этих плокатах - ширше надо мыслить .
Вы ни чего не попутали часом?
У Ирана мощнейшая передовая наука, а из стран региона наверное самый сильный ВПК. И судя по геометрическому росту студентов обоих полов, Иран и не думает останавливаться в вопросах науки и модернизации.
Может вы про какую то другую страну?