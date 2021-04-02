Сокровища английских церквей: окно в историю

Церковь святой Марии, Саффолк.



"Этот очень редкий и красивый алтарь, датируемый примерно 1330 годом, - один из самых чудесных образцов искусства английского средневековья. Первоначально находился в местной церкви аббатства, но во время Реформации был утерян и снова найден и передан в церковь лишь в 1927 году. Слева направо изображены святой Иоанн Креститель с агнцем божьим; Святой Петр с ключами; сцена распятия с Девой Марией и Святым Иоанном; Святой Павел с мечом; Святой Эдмунд, замученный саксонский король, убитый стрелой. Это второй по древности алтарь их тех, что пережили Реформацию, и один из немногих в стране. Два других находятся в Вестминстерском аббатстве и в Нориджском соборе".