Сокровища английских церквей: окно в историю

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Национальный фонд церквей Великобритании в сотрудничестве с фотографом Мэтью Бирном подготовил уникальную книгу "Сокровища английских церквей: свидетели истории нации". Она будет опубликована в мае, но мы уже сейчас можем взглянуть на некоторые представленные в ней экспонаты. Многие из этих потрясающих реликвий пережили войны, чуму и Реформацию.
Мэтью Бирн изучал и фотографировал церкви Англии в течение почти 40 лет.
В книге можно будет увидеть уникальную церковную мебель, украшения, произведения искусства, красивейшие витражи и удивительные фрески. От англосаксонской скульптуры до шедевров средневековой резьбы по дереву, от блеска викторианских интерьеров до трогательных памятных историй двух мировых войн и самых старых пасхальных кроликов, изображенных в средневековой каменной кладке, - готовящийся к выходу фотоальбом уже объявлен "замечательным окном в английскую историю".
В книге можно будет увидеть уникальную церковную мебель, украшения, произведения искусства, красивейшие витражи и удивительные фрески. От англосаксонской скульптуры до шедевров средневековой резьбы по дереву, от блеска викторианских интерьеров до трогательных памятных историй двух мировых войн и самых старых пасхальных кроликов, изображенных в средневековой каменной кладке, - готовящийся к выходу фотоальбом уже объявлен "замечательным окном в английскую историю".
Аббатство Дор, Херефордшир. Аббатская церковь святой Марии.
"Алтарь 1630 года - один из самых больших и тяжелых предметов якобинской мебели в Англии с классическими колоннами, остроконечными обелисками и геральдикой, - пишет Мэтью. - Из-за относительной редкости церковного строительства в столетия после Реформации, а также отсутствия интереса к существующим зданиям и их обстановке, а также из-за разрушительных "реставраций" викторианцев, количество сохранившихся деревянных изделий этого периода очень невелико".
"Алтарь 1630 года - один из самых больших и тяжелых предметов якобинской мебели в Англии с классическими колоннами, остроконечными обелисками и геральдикой, - пишет Мэтью. - Из-за относительной редкости церковного строительства в столетия после Реформации, а также отсутствия интереса к существующим зданиям и их обстановке, а также из-за разрушительных "реставраций" викторианцев, количество сохранившихся деревянных изделий этого периода очень невелико".
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Церковь святой Марии, Замок Элмли, Вустершир.
"Очаровательно наивный одинокий кролик 14-го века, встроенный в стену внутри крыльца без контекста - возможно, напоминание об обеде!"
"Очаровательно наивный одинокий кролик 14-го века, встроенный в стену внутри крыльца без контекста - возможно, напоминание об обеде!"
Церковь святого Освальда, Эшборн, Дербишир.
"Этот памятник - один из самых известных в Англии. Пенелопа Бутби, скончавшаяся в 1791 году в возрасте пяти лет, была дочерью сэра Брука и дамы Сассаны Бутби. При жизни ребенок был нарисован сэром Джошуа Рейнольдсом и сэром Джоном Милле, а посмертная скульптура выполнена Томасом Бэнксом. Надпись сделана на четырех языках, на которых девочка, по словам ее родителей, говорила".
"Этот памятник - один из самых известных в Англии. Пенелопа Бутби, скончавшаяся в 1791 году в возрасте пяти лет, была дочерью сэра Брука и дамы Сассаны Бутби. При жизни ребенок был нарисован сэром Джошуа Рейнольдсом и сэром Джоном Милле, а посмертная скульптура выполнена Томасом Бэнксом. Надпись сделана на четырех языках, на которых девочка, по словам ее родителей, говорила".
Церковь святых Петра и Павла, Хоуден, Восточный Йоркшир.
Это, по словам Мэтью, образец старинного погребального оборудования. Оно представляет собой приходской гроб конца XVII века на тележке XVIII века - и один из первых примеров вторичной переработки.
Это, по словам Мэтью, образец старинного погребального оборудования. Оно представляет собой приходской гроб конца XVII века на тележке XVIII века - и один из первых примеров вторичной переработки.
Церковь святого Освальда, Лоурер-Повер, Чешир.
Средневековый сундук на замке - для защиты церковной утвари и облачений.
Средневековый сундук на замке - для защиты церковной утвари и облачений.
Церковь святой Марии, Уорик.
"В этой церкви находится один из самых известных мавзолеев в Англии. Это очень редкая скульптура из латуни, изображает Ричарда Бошама, графа Уорика, умершего в 1439 году. Фигура окружена медной клеткой.
"В этой церкви находится один из самых известных мавзолеев в Англии. Это очень редкая скульптура из латуни, изображает Ричарда Бошама, графа Уорика, умершего в 1439 году. Фигура окружена медной клеткой.
Церковь святой Марии, Лид, Западный Йоркшир.
Двухэтажная кафедра начала 18 века, созданная местным столяром.
Двухэтажная кафедра начала 18 века, созданная местным столяром.
Слева - кафедральный собор Ковентри, Уэст-Мидлендс.
"В баптистской часовне находится один из самых больших витражей в мире, поднимающийся от пола до потолка. Эта абстрактная композиция, созданная в 1960 году Джоном Пайпером (1903–1992) и Патриком Рейнтиенсом (1925 года рождения), входит в число лучших английских витражей 20 века. В центре композии - яркое "солнце" с надписью "per aspera ad astra" ("через тернии к звездам").
Справа - церковь святого Катберта, Бьюкасл.
Крест Бьюкасла (700 - 750 гг. н. э.) - англосаксонский крест, который до сих пор находится в своем первоначальном положении на церковном дворе церкви Святого Катберта в Бьюкасле, в английском графстве Камбрия. Крест содержит рельефы и надписи на руническом алфавите.
"В баптистской часовне находится один из самых больших витражей в мире, поднимающийся от пола до потолка. Эта абстрактная композиция, созданная в 1960 году Джоном Пайпером (1903–1992) и Патриком Рейнтиенсом (1925 года рождения), входит в число лучших английских витражей 20 века. В центре композии - яркое "солнце" с надписью "per aspera ad astra" ("через тернии к звездам").
Справа - церковь святого Катберта, Бьюкасл.
Крест Бьюкасла (700 - 750 гг. н. э.) - англосаксонский крест, который до сих пор находится в своем первоначальном положении на церковном дворе церкви Святого Катберта в Бьюкасле, в английском графстве Камбрия. Крест содержит рельефы и надписи на руническом алфавите.
Церковь святого Иоанна, Шобдон, Херефордшир.
"Весь интерьер, включая кафедру, представляет собой уникальное творение 1752 года в стиле рококо-готики Ричарда Бейтмана, друга Горация Уолпола. Стул внизу - для приходского клерка. Бархатные шторы - оригинальные".
"Весь интерьер, включая кафедру, представляет собой уникальное творение 1752 года в стиле рококо-готики Ричарда Бейтмана, друга Горация Уолпола. Стул внизу - для приходского клерка. Бархатные шторы - оригинальные".
Церковь святой Марии, Саффолк.
"Этот очень редкий и красивый алтарь, датируемый примерно 1330 годом, - один из самых чудесных образцов искусства английского средневековья. Первоначально находился в местной церкви аббатства, но во время Реформации был утерян и снова найден и передан в церковь лишь в 1927 году. Слева направо изображены святой Иоанн Креститель с агнцем божьим; Святой Петр с ключами; сцена распятия с Девой Марией и Святым Иоанном; Святой Павел с мечом; Святой Эдмунд, замученный саксонский король, убитый стрелой. Это второй по древности алтарь их тех, что пережили Реформацию, и один из немногих в стране. Два других находятся в Вестминстерском аббатстве и в Нориджском соборе".
"Этот очень редкий и красивый алтарь, датируемый примерно 1330 годом, - один из самых чудесных образцов искусства английского средневековья. Первоначально находился в местной церкви аббатства, но во время Реформации был утерян и снова найден и передан в церковь лишь в 1927 году. Слева направо изображены святой Иоанн Креститель с агнцем божьим; Святой Петр с ключами; сцена распятия с Девой Марией и Святым Иоанном; Святой Павел с мечом; Святой Эдмунд, замученный саксонский король, убитый стрелой. Это второй по древности алтарь их тех, что пережили Реформацию, и один из немногих в стране. Два других находятся в Вестминстерском аббатстве и в Нориджском соборе".
Слева - церковь святого Иоанна Крестителя, Тюбрук, Ливерпуль.
"Церковь построена архитектором Дж. Ф. Бодли в 1870 году. Кровля с анкерными балками по яркому цвету превосходит большинство своих средневековых предшественников".
Справа - церковь святой Марии, Мендлшем, Саффолк.
"В середине 17 века многие средневековые каменные купели были снабжены замысловатыми деревянными крышками и навесами".
"Церковь построена архитектором Дж. Ф. Бодли в 1870 году. Кровля с анкерными балками по яркому цвету превосходит большинство своих средневековых предшественников".
Справа - церковь святой Марии, Мендлшем, Саффолк.
"В середине 17 века многие средневековые каменные купели были снабжены замысловатыми деревянными крышками и навесами".
Римская вилла Лаллингстоун, деревня Эйнсфорд, Кент.
"Внутри домашней церкви в доме богатого римлянина-христианина IV века находится старейшее христианское произведение искусства в Англии. Это редкая и красочная фреска, на которой изображены два человека, молящихся с широко раскинутыми руками".
"Внутри домашней церкви в доме богатого римлянина-христианина IV века находится старейшее христианское произведение искусства в Англии. Это редкая и красочная фреска, на которой изображены два человека, молящихся с широко раскинутыми руками".
Церковь святого Лаврения (Сент-Лоренс), Эвешам, Вустершир.
"В некоторых церквях есть памятные вещи, оставшиеся от предыдущих поколений. Это катафалк XIX века со стеклянными стенками".
"В некоторых церквях есть памятные вещи, оставшиеся от предыдущих поколений. Это катафалк XIX века со стеклянными стенками".
Приоратская церковь Св. Марии и Св. ХардольфаА, Бридон он Хилл, Лестершир.
"В церкви находится самая большая коллекция англосаксонской скульптуры в Англии. Сюжеты и стили настолько разные, что явно созданы скульпторами разных художественных культур и времен. Здесь высечены три святых с нимбами и одеждами".
"В церкви находится самая большая коллекция англосаксонской скульптуры в Англии. Сюжеты и стили настолько разные, что явно созданы скульпторами разных художественных культур и времен. Здесь высечены три святых с нимбами и одеждами".
Приоратская церковь Св. Марии и Св. ХардольфаА, Бридон он Хилл, Лестершир.
Фриз с изображением странных пузатых и рогатых животных.
Фриз с изображением странных пузатых и рогатых животных.
Церковь святого Николая, Барфрестон, Кент.
Нормандский настенный фриз, на котором изображены осел и обезьяна, несущие кролика в ведре, и сидящий на корточках человек, наблюдающий за процессией.
Нормандский настенный фриз, на котором изображены осел и обезьяна, несущие кролика в ведре, и сидящий на корточках человек, наблюдающий за процессией.
Слева - церковь святой Марии, Росс-он-Уай, Херефордшир.
Статуя полковника Уильяма Рудхолла, ум. в 1651 году. Солдат-роялист в римской военной форме.
Справа - церковь святого Петра, Гейхерст, Бакингемшир.
"Мраморный памятник сэру Натану Райту (умер в 1721 году) и его сыну, один из известнейших в Англии. Сэр Натан был лордом хранителем Великой английской печати, которую он держит в левой руке. Эти памятники "Пышности и гордости" - наглядное представление о жизни и взглядах тех, кто находился на вершине английского общества 18-го века, и об искусстве скульпторов того времени".
Статуя полковника Уильяма Рудхолла, ум. в 1651 году. Солдат-роялист в римской военной форме.
Справа - церковь святого Петра, Гейхерст, Бакингемшир.
"Мраморный памятник сэру Натану Райту (умер в 1721 году) и его сыну, один из известнейших в Англии. Сэр Натан был лордом хранителем Великой английской печати, которую он держит в левой руке. Эти памятники "Пышности и гордости" - наглядное представление о жизни и взглядах тех, кто находился на вершине английского общества 18-го века, и об искусстве скульпторов того времени".
Слева - церковь Святой Троицы, Блитборо, Саффолк.
"Кража церковных денег, вероятно, была обычным явлением в средние века, как и сегодня. В церкви Святой Троицы в Блитборо есть прочно сколоченный ящик для сбора пожертвований образца 15 века".
Справа - церковь всех святых, Литл Кимбл, Бакингемшир.
"Маленькая церковь с одной из лучших коллекций настенной живописи в Англии. На фресках изображены Святой Георгий и дракон (со спасенной принцессой за спиной) и погребение ангелом святой женщины".
"Кража церковных денег, вероятно, была обычным явлением в средние века, как и сегодня. В церкви Святой Троицы в Блитборо есть прочно сколоченный ящик для сбора пожертвований образца 15 века".
Справа - церковь всех святых, Литл Кимбл, Бакингемшир.
"Маленькая церковь с одной из лучших коллекций настенной живописи в Англии. На фресках изображены Святой Георгий и дракон (со спасенной принцессой за спиной) и погребение ангелом святой женщины".
Церковь в Сент-Маугане, Мауган-ин-Пайдар, Корнуолл.
"Крест конца X века с миниатюрной фигуркой Христа - самый красивый из множества украшенных крестов в округе. Он имеет высоту пять футов (1,5 м). Остальные стороны декорированы кельтским узором. Кельтские кресты часто имели круглую часть, окружавшую пересечение вертикального вала и более коротких крестовин - это кресты с "колесной головкой". Они могут быть относительно простыми, но обычно на них были вырезаны сложные абстрактные узоры, переплетенные формы лент, узлов и спиралей, а также стилизованные мотивы флоры и фауны".
"Крест конца X века с миниатюрной фигуркой Христа - самый красивый из множества украшенных крестов в округе. Он имеет высоту пять футов (1,5 м). Остальные стороны декорированы кельтским узором. Кельтские кресты часто имели круглую часть, окружавшую пересечение вертикального вала и более коротких крестовин - это кресты с "колесной головкой". Они могут быть относительно простыми, но обычно на них были вырезаны сложные абстрактные узоры, переплетенные формы лент, узлов и спиралей, а также стилизованные мотивы флоры и фауны".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Они и должны быть разными. Это три Короля которые увидели звезду - Бальтазар, Мельхиор, и Каспар.
По крайней мере у католиков так.