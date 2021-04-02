FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3811 постов • 938 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Сокровища английских церквей: окно в историю

Сокровища английских церквей: окно в историю (21 фото)

Автор:
02 апреля 2021 14:46
Сообщество : Факты
Метки: англия   древние времена   интересно   история   познавательно   церкви   церковная утварь   
519
21
Национальный фонд церквей Великобритании в сотрудничестве с фотографом Мэтью Бирном подготовил уникальную книгу "Сокровища английских церквей: свидетели истории нации". Она будет опубликована в мае, но мы уже сейчас можем взглянуть на некоторые представленные в ней экспонаты. Многие из этих потрясающих реликвий пережили войны, чуму и Реформацию.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: англия   древние времена   интересно   история   познавательно   церкви   церковная утварь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
RomaXz 2 часа назад
Люблю посещать английские церкви. Они часто очень красивы, хоть и кажутся мрачными :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
46k
Albert GER Час назад
За трёх святых разных:
Они и должны быть разными. Это три Короля которые увидели звезду - Бальтазар, Мельхиор, и Каспар.
По крайней мере у католиков так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Unics 2 часа назад
Кроме памятника-скульптуры маленькой девочке, остальное не очень то впечатлило. Место в историческом музее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Первая в мире умная электрическая зубная щетка с сертификатом Quiet Mark - Oclean X Pro Elite Первая в мире умная электрическая зубная щетка с сертификатом Quiet Mark - Oclean X Pro Elite 10 неожиданных фактов о клоунах 10 неожиданных фактов о клоунах Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось? Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось? Удивительные исторические факты, о которых вы не слышали Удивительные исторические факты, о которых вы не слышали Тайны американских идолов Тайны американских идолов 6 греческих мифов с последующим разоблачением 6 греческих мифов с последующим разоблачением
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

504168



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что тут происходит: 20 занимательных исторических снимков, которые не понять без объяснения
2
63
Что тут происходит: 20 занимательных исторических снимков, которые не понять без...
Турист отправился в Абхазию, чтобы развеять стереотипы о хапугах и обманщиках, и оказался в дураках
0
347
Турист отправился в Абхазию, чтобы развеять стереотипы о хапугах и обманщиках, и...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Правда, что TrollFace придумал какой-то маньяк-педофил? Откуда вообще пошёл этот мем?
0
0
Правда, что TrollFace придумал какой-то маньяк-педофил? Откуда вообще пошёл этот мем?
По лужам и грязи — только так
0
4
По лужам и грязи — только так
Первая в мире умная электрическая зубная щетка с сертификатом Quiet Mark - Oclean X Pro Elite
Первая в мире умная электрическая зубная щетка с сертификатом Quiet Mark - Oclean X...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#подборка#приколы#СССР#картинки#позитив#автомир#автомобили#собака
#фото#Россия#интересное#дтп#сша#факты#авто аварии#прикольные#новости#кот
#история#интересно#люди#кино#прикол#аварии#пандемия#1 апреля#фотографии#страна

На что жалуетесь?

Вернуться