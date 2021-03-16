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Как родился автомобиль: интересные факты о паровых машинах

Как родился автомобиль: интересные факты о паровых машинах (8 фото)

Автор:
16 марта 2021 16:11
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   автомобили   интересно   история   машина   машины   факты   фото   
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Истории автомобиля более ста лет, но какой путь он проделал! Для многих история автомобиля начинается с Генри Форда и его Ford Model T, а для тех, кто изучил эту тему глубже - с Карла Бенца и его Motorwagen в 1886 году. Но за сто лет до автомобиля Бенца, французский военный инженер разработал самоходную машину, способную развивать скорость до 4 миль в час - паровую телегу Кюньо. Что еще мы знаем о первых автомобилях?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Автомобиль   автомобили   интересно   история   машина   машины   факты   фото   
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БарНалей 2 часа назад
Я конечно не инженер, но меня всегда интересовал вопрос почему решили двигатель ставить впереди, а потом через весь авто тянуть кардан на задние колеса?
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