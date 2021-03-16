Как родился автомобиль: интересные факты о паровых машинах

Истории автомобиля более ста лет, но какой путь он проделал! Для многих история автомобиля начинается с Генри Форда и его Ford Model T, а для тех, кто изучил эту тему глубже - с Карла Бенца и его Motorwagen в 1886 году. Но за сто лет до автомобиля Бенца, французский военный инженер разработал самоходную машину, способную развивать скорость до 4 миль в час - паровую телегу Кюньо. Что еще мы знаем о первых автомобилях?

0 История автомобиля насчитывает более ста лет, но за это время он прошел гигантский путь. Первым прототипом автомобиля считается паровая телега Кюньо, которую французский инженер Никола Жозеф Кюньо собрал в 1769 году. Это был первый образец машины с паровым двигателем, который инженер в том же году представил в Париже.

Паровая телега Кюньо (fardier à vapeur de Cugnot) 1769 года 0 Источник: Паровой котел "телеги" не имел топки - поэтому для того, чтобы разогреть в нем воду, прямо на земле под котлом нужно было разжечь костер. Когда давление пара поднималось до нужного уровня, машина приходила в движение. Давления пара хватало на 12 минут движения - после этого котел снова нужно было наполнять водой и разогревать воду. Машина заинтересовала военного министра Франции, несмотря на недостатки, и тогда он заказал автомобиль помощнее и побольше.

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0 Источник: В 1770 году Кюньо представил следующую машину, в механизме которой уже была собственная топка для котла. Во время презентации все шло прекрасно, однако, в один момент машина врезалась в стену, после чего та рухнула. Это случилось из-за поломки системы управления, и после этого инженера лишили финансовой поддержки.

Паровая карета Ричарда Тревитика, 1801 год 0 Источник: В 1780-е годы английские инженеры создавали модели парового автомобиля, но дальше презентации дело не шло. В 1801 году британец Ричард Тревитик представил Лондонскую паровую карету - это была первая паровая машина, предназначенная для перевозки людей, так как машина Кюньо предназначалась для перевозки артиллерии. "Карета" Тревитика достигала максимальной скорости около 9 миль в час на ранних испытаниях, но неудачная авария и отсутствие интереса в финансовой поддержке заставили изобретателя отказаться от этой идеи.

Паровые авто Stanley Steamer 1900-1906 годов 0 Источник: Чешский изобретатель Йозеф Бозек создал первый паровой автомобиль для личного пользования четырнадцать лет спустя, в 1815 году. В 1855 году Ричард Даджен из США создал автомобиль, способный преодолевать одну милю за две минуты. Однако, развитию паровых транспортных средств препятствовали новые законы: например, в Великобритании Закон о локомотивах 1861 года ограничил скорость паровых машин - 5 милями в час в городе и 10 милями в час в сельской местности.

0 Источник: В конце 19-го века центром развития паровых автомобилей стала Франция. Именно во Франции первые крупные компании, такие как Peugeot, начали изготавливать паровые машины. Первоначально велосипедная компания Peugeot в 1889 году представила свой трехколесный паровой автомобиль, а уже в следующем году были бензиновые модели. Американские компании подхватили идею - в том числе Stanley Motor Carriage Company (известная своими паровыми машинами Stanley Steamers), образованная в 1902 году.

0 Источник: Затем компании, выпускающие паровые автомобили, начали конкурировать с компаниями, выпускающими автомобили на основе бензина. Первоначально паровые автомобили имели преимущество перед бензиновыми - они были более удобными и энергоэффективными. В 1902 году было зарегистрировано 909 новых автомобилей, причем больше половины из них были паровыми.