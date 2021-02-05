Добрая собака заменила маму осиротевшим котятам

Двух осиротевших котят нашли на улицах Нью-Йорка. Малыши остались без мамы, и очень нуждались в любви и тепле.. Только услышав их писк, собачка по кличке Кона не сдержала материнских инстинктов. Она еще раз доказала всем, что чужих детей не бывает.
Двух маленьких котят, которым было около 10 недель, нашли на улицах Нью-Йорка. Беззащитные малыши остались без мамы, собирали объедки по закоулкам, и были очень пугливыми и забитыми. Но к счастью, они оказались в надежных руках - их взяла под свою опеку волонтер по имени Аса.
Дома у девушки жила собака по кличке Кона (Kona) - очень заботливое и нежное создание. Только услышав писк котят в доме, Кона ринулась к ним, чтобы успокоить. Рядом с ней брат и сестра, получившие клички Честер (Chester) и Блэр (Blair), стали намного увереннее в себе и спокойнее.
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Котятам так не хватило материнского тепла, но Кона подарила им его сполна. "Я думаю, она почувствовала, что эти двое боятся всего вокруг и очень замкнуты, и точно знала, что делать. Котята живут у нас уже шесть недель, и до сих пор побаиваются меня, но с Коной они спокойны и счастливы," - говорит опекунша.
Блэр оказалась намного пугливее своего братика - она долго привыкала к новой обстановке и восстанавливалась. Кона была очень нежной и терпеливой с ней, как будто чувствуя, что нужно малышке. Рядом с Коной Блэр стала мягче, и перестала так много бояться. "Кона могла спокойно и терпеливо лежать, пока Блэр, например, ее покусывала," - говорит опекунша.
На самом деле, это уже не первые малыши, о которых заботится Кона. Ее хозяйка занимается передержкой животных уже несколько лет, и за это время Кона понянчилась со многими крохами - и щенками, и котятами. У этой собачки настолько большое сердце, что она готова дарить свою любовь всем нуждающимся малышам.
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