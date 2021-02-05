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Добрая собака заменила маму осиротевшим котятам

Добрая собака заменила маму осиротевшим котятам (15 фото)

Автор:
05 февраля 2021 13:28
Сообщество : Животные
Метки: животные   истории спасения   коты   котята   кошки   собака   собаки   фото   
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Двух осиротевших котят нашли на улицах Нью-Йорка. Малыши остались без мамы, и очень нуждались в любви и тепле.. Только услышав их писк, собачка по кличке Кона не сдержала материнских инстинктов. Она еще раз доказала всем, что чужих детей не бывает.
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Метки: животные   истории спасения   коты   котята   кошки   собака   собаки   фото   
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SSD 51 минуту назад
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