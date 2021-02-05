Добрая собака заменила маму осиротевшим котятам

Котятам так не хватило материнского тепла, но Кона подарила им его сполна. "Я думаю, она почувствовала, что эти двое боятся всего вокруг и очень замкнуты, и точно знала, что делать. Котята живут у нас уже шесть недель, и до сих пор побаиваются меня, но с Коной они спокойны и счастливы," - говорит опекунша.