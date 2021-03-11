Нет, не стыдно: 20+ питомцев, которых поймали на наглых преступлениях

Наши любимые четвероногие друзья могут быть самыми очаровательными и милыми. Однако, в каждом из них в какой-то момент играются демоны - и они начинают шкодить по-крупному! Они могут делать все что угодно - царапать, копать, рвать, жевать, портить имущество. Но разве их возможно не простить?