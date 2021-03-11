Нет, не стыдно: 20+ питомцев, которых поймали на наглых преступлениях

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Наши любимые четвероногие друзья могут быть самыми очаровательными и милыми. Однако, в каждом из них в какой-то момент играются демоны - и они начинают шкодить по-крупному! Они могут делать все что угодно - царапать, копать, рвать, жевать, портить имущество. Но разве их возможно не простить?
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"Мой пес устроил беспорядок, и сел на диван рядом с выражением мордочки типа: "Ну давай, убирай""
"Каждый раз после того, как я выравниваю картины, кот приходит и делает, как ему нравится"
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