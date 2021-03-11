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Нет, не стыдно: 20+ питомцев, которых поймали на наглых преступлениях

Нет, не стыдно: 20+ питомцев, которых поймали на наглых преступлениях (36 фото)

Автор:
11 марта 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: животные   коты   кошки   подборка   смешные животные   собака   собаки   фото   
808
36

Наши любимые четвероногие друзья могут быть самыми очаровательными и милыми. Однако, в каждом из них в какой-то момент играются демоны - и они начинают шкодить по-крупному! Они могут делать все что угодно - царапать, копать, рвать, жевать, портить имущество. Но разве их возможно не простить?

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Метки: животные   коты   кошки   подборка   смешные животные   собака   собаки   фото   
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2  комментария
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6k
Константин Касьянов 39 минут назад
Интересно. А кто это сделал?
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2k
Интернет Бродилкин 10 минут назад
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