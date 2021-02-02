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Сообщество Без кота и жизнь не та 795 постов • 361 подписчик подписаться
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До и после: 35 трогательных фото о том, как быстро растут наши кошки

До и после: 35 трогательных фото о том, как быстро растут наши кошки (36 фото)

Автор:
02 февраля 2021 15:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: до и после   домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   фото   
990
36

Как же быстро растут дети! Это относится и к нашим любимым домашним питомцам - ведь иногда мы сами не замечаем, как молниеносно они выросли, хотя совсем недавно были крохотными. Пользователи сети поделились трогательными фото до и после взросления своих котеек. Они показывают, что независимо от возраста, некоторые вещи остаются неизменными.

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Метки: до и после   домашние животные   животные   кот   коты   кошка   кошки   фото   
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10k
Хью́берт Час назад
Мой тоже за три года заметно подрос %)
Мой тоже за три года заметно подрос %)
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
До и после: 35 трогательных фото о том, как быстро растут наши кошки
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9k
InfoVoin 2 часа назад
До и после: 35 трогательных фото о том, как быстро растут наши кошки
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34k
dima423 2 часа назад
ми ми ми)
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