До и после: 35 трогательных фото о том, как быстро растут наши кошки

Как же быстро растут дети! Это относится и к нашим любимым домашним питомцам - ведь иногда мы сами не замечаем, как молниеносно они выросли, хотя совсем недавно были крохотными. Пользователи сети поделились трогательными фото до и после взросления своих котеек. Они показывают, что независимо от возраста, некоторые вещи остаются неизменными.
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"Лечение этого беззубого, больного малыша обошлось мне очень дорого, но это определенно того стоило. Скоро ему три года, и я безумно его люблю!"
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