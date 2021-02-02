До и после: 35 трогательных фото о том, как быстро растут наши кошки

Как же быстро растут дети! Это относится и к нашим любимым домашним питомцам - ведь иногда мы сами не замечаем, как молниеносно они выросли, хотя совсем недавно были крохотными. Пользователи сети поделились трогательными фото до и после взросления своих котеек. Они показывают, что независимо от возраста, некоторые вещи остаются неизменными.