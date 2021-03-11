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Сообщество Без кота и жизнь не та 838 постов • 367 подписчиков подписаться
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Котейки, которые ненавидят эти ваши дурацкие обнимашки

Котейки, которые ненавидят эти ваши дурацкие обнимашки (31 фото)

Автор:
11 марта 2021 21:13
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   коты   кошки   питомцы   подборка   приколы с животными   смешные животные   фото   
566
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У каждой кошки есть свой особенный характер - и они этого не скрывают. Некоторые из них, например, совсем не любят ласку и обнимашки, а иногда это зависит от настроения котейки. Если кот отвергает ласку - это всегда маленькая боль в сердце хозяина. Но иногда реакцию кота на обнимашки успевают еще и заснять - посмотрите и зарядитесь позитивом!

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Метки: животные   коты   кошки   питомцы   подборка   приколы с животными   смешные животные   фото   
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14k
homerchik 3 часа назад
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Свои Пять Копеек Час назад
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Владимир 3 часа назад
все равно,мы,их любим...
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