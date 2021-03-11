Котейки, которые ненавидят эти ваши дурацкие обнимашки

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У каждой кошки есть свой особенный характер - и они этого не скрывают. Некоторые из них, например, совсем не любят ласку и обнимашки, а иногда это зависит от настроения котейки. Если кот отвергает ласку - это всегда маленькая боль в сердце хозяина. Но иногда реакцию кота на обнимашки успевают еще и заснять - посмотрите и зарядитесь позитивом!
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