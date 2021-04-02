35 подъездов, 3708 квартир и огромная парковка вместо двора

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Добро пожаловать в город-дом, главный "человейник" всея Руси! Не так давно один из моих друзей рассказал, что снял квартиру в доме, где более 2000 квартир. Я ему, для начала, посочувствовал, а потом задумался: интересно, а где расположен самый большой дом по количеству квартир в Петербурге и окрестностях? Начал искать - и нашёл настоящего гегемона среди "человейников". Не только в Петербурге - а в России вообще.
Как думаете, откуда родом этот "малыш"? Думаю, многие из вас уже догадались - он находится в том самом знаменитом районе Кудрово по адресу Областная улица, дом 1. И когда я приехал, чтобы посмотреть на это чудо, то просто обалдел. Бывает так, что объекты съемки не помещаются в объектив фотоаппарата. Но чтобы дом был таким большим, что его нельзя полностью увидеть глазами - такое у меня в первый раз.
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Я не поленился - и измерил на Яндекс.Картах этот дом по периметру. 990 метров! Но это ещё ладно, будь он не таким высоким. Но это же Кудрово - малоэтажки тут не строят, поэтому большинство секций здесь 25-этажные.
Я даже не представляю, как в этом хаосе курьеры ищут нужный подъезд. Всего их здесь 35 штук, но строители дома приготовили для вас ещё один маленький сюрприз. Вот, например, подъезд номер 35. Последняя квартира - под номером 2588.
А вот - подъезд номер 25. Последняя квартира номер...3708. После 25 подъезда квартиры начинают идти на уменьшение. Логика? Какая логика?
Но главная проблема - это не нумерация. Дом поражает своим исполинским двором. Ну а поскольку он замкнутый, то солнечного света здесь вообще практически не бывает. Только в тот короткий промежуток, когда солнце в зените.
Весь двор - это огромная парковка. Если судить оптимистично и считать 1 машину на семью, то жителям этого дома принадлежат почти 4000 машин! Подземного паркинга нет. Я оказался здесь в 18 часов и мест практически не было, многие машины уже стояли вторым рядом. Что здесь творится ближе к ночи - я даже представить не могу.
Позаботился ли застройщик о людях? Зачем? Все пространство отдано машинам. Из социальных объектов - нескольких детских площадок, чтобы дом пролез по нормативам.
Кстати, изначально здесь был закрытый двор и входить внутрь могли только те, кто здесь живёт. Я это знаю не понаслышке, так как несколько лет назад мы приезжали сюда с братом, чтобы посмотреть машину, которую брат собрался покупать. Тогда ворота внутрь были закрыты. Сейчас же все ворота открыты нараспашку - поток людей здесь такой, что смысла в этом никакого нет - все равно каждые 10 секунд кто-то заходит внутрь.
Просто представьте себе - если в каждой квартире здесь живут 2 человека, то население дома составляет 7416 человек. Как небольшой город!
Из социалки - центр общей врачебной практики прямо в доме. Население Кудрово уже почти 50000 человек, а ни одной поликлиники здесь ещё не открыли. Правда, будем честны - одна в стадии достройки.
Честно скажу - для меня подобный образец строительства просто за гранью понимания. Двор-парковка, жуткое перенаселение и никакого солнца в окнах, если живешь ниже 15 этажа и окна выходят во двор. Я бы в таком доме жить точно не хотел.
(с) Путешествия и всего по чуть-чуть
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Метки: Россия жилье урбанизация
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жертва ты ЕГЭ...
У меня во дворе можно штук 5 фур запарковать без особых проблем и еще места останутся, при этом двор общий на 2 дома- 12 кв и 8 кв. т.е на 20 квартир. Съезжать с такого места в эти муравейники.. ну его на... пусть даже в центре мск или сбп или еще где в престижном месте.
Не намного лучше...