35 подъездов, 3708 квартир и огромная парковка вместо двора

Как думаете, откуда родом этот "малыш"? Думаю, многие из вас уже догадались - он находится в том самом знаменитом районе Кудрово по адресу Областная улица, дом 1. И когда я приехал, чтобы посмотреть на это чудо, то просто обалдел. Бывает так, что объекты съемки не помещаются в объектив фотоаппарата. Но чтобы дом был таким большим, что его нельзя полностью увидеть глазами - такое у меня в первый раз.