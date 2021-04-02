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35 подъездов, 3708 квартир и огромная парковка вместо двора

35 подъездов, 3708 квартир и огромная парковка вместо двора (14 фото)

Автор:
02 апреля 2021 14:34
Метки: Россия   жилье   урбанизация   
1921
14
Добро пожаловать в город-дом, главный "человейник" всея Руси! Не так давно один из моих друзей рассказал, что снял квартиру в доме, где более 2000 квартир. Я ему, для начала, посочувствовал, а потом задумался: интересно, а где расположен самый большой дом по количеству квартир в Петербурге и окрестностях? Начал искать - и нашёл настоящего гегемона среди "человейников". Не только в Петербурге - а в России вообще.
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Метки: Россия   жилье   урбанизация   
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5k
SuperTroll 2 часа назад
Кудрово, Мурино, Парнас это человейники для приезжих, все кредит в ипотеку на 100500 лет. На одном квадратом метре в высоту 20++ этажей. Контингент там соответствующий. Утром пробки на выезд, вечером на въезд. Дома из говна и палок, шумоизоляция отвратительная, с водой отоплением бывают перебои. Все лишь бы нашлепать кое как и продать в тридорога.
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Показать 1 ответ
641
Анисимов Вадим Минуту назад
Какие твари это проектировали, утверждали, давали добро на строительство, строили? Это ад! Интересно, где жильцы работать будут? Всё позакрывали же.....
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1k
Sergey 5 минут назад
Ну так нехрен покупать там квартиры. А то покупают, а потом ноют: то того нет, то этого. А мозги включить до покупки нельзя?
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18k
Will2006 9 минут назад
Строители, подскажите, а разве по СНиПам не положено иметь хотя бы одну комнату, в которую попадал бы прямой солнечный свет? Чет мне кажется, что в постройках внутри этого дома Солнца не видно никогда
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4k
schmubu 36 минут назад
чо ты там нашёл - гегемона?

жертва ты ЕГЭ...
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15
Юрий Кравчук 45 минут назад
Эгэгээээй РУСССССЬЬЬЬЬЬ. А места по ходу совсем нету где жить .
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8k
Атеист 50 минут назад
Да ну его нах)) А все те, кто купил там квартиры согласились с данными условиями и их это, значит, устраивает.
У меня во дворе можно штук 5 фур запарковать без особых проблем и еще места останутся, при этом двор общий на 2 дома- 12 кв и 8 кв. т.е на 20 квартир. Съезжать с такого места в эти муравейники.. ну его на... пусть даже в центре мск или сбп или еще где в престижном месте.
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92
Dima Udo Час назад
В Москве полно таких муравейников! Надо законодательно застройщиков заставлять стоить дома хотя-бы 1 машино место - 1 квартира, а то скоро как в Гонг-Конге дома-гетто строить будут.
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27k
Snork Snorkoff Dima Udo Час назад
Всё за свои деньги. Есть бабло? Ищи элитку и будет тебе там машиноместо на квартиру и даже крытый паркинг. Нет денег? Значит по хорошему и машина тебе не положена, живи в человейнике, катайся маршрутка. Ну и кучка вариантов между этими двумя.
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1k
Гур Час назад
Мрак конечно, но ,увы, это уже тенденция. У нас в Подмосковье тоже человейники строят с 0 парковками...
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1k
scorpi83 2 часа назад
для точности - надо сказать, что мкр Оккервиль
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31k
Alex 2 часа назад
А чего, нормальное такое гетто.
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855
Андрей 2 часа назад
Хорошо в деревне летом...Если б ещё кто-то делал всё за тебя - вообще бы лепота было бы.)))
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4k
Александр Зотов 2 часа назад
за такие стройки надо пожизненно отбирать лицензию на строительство и всех причастных к одобрению плана такого мкр и выдаче разрешений на строительство гнать ссаными тряпками
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4k
Ya 2 часа назад
Сейчас на всех не угодишь, всегда будут недовольные и у всех будут самые "правильные" доводы. Ну сейчас стоянки вызвали вонь, были бы детские площадки-авто стояли бы на площадках и опять вонь. А вообще, читаю Питер-значит уже вонь и потому жирный минус.
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12k
alexis Ya 45 минут назад
Это не Питер.
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1k
Kariya 2 часа назад
Пока есть спрос, будет и предложение.
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23k
Vazari 2 часа назад
У меня друг живет в похожем доме, в Москве. Улица Саратовская, дом 22. Этажей там 23. Парковка не предусмотрена. Народ особой интеллигентностью не отличается, бросает машины откровенно по-хамски. Выехать утром, особенно в снег, из их двора-это десятый круг ада.
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12k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Как то строили дом в котором секция разделялась аркой и было два подъезда. Нумерация была следующей 1-й подъезд 1, 2, 5, 6, 9, 10 и т.д. 2-й 3, 4, 7, 8, 11, 12 и т.д всего девять этажей.
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2k
Egoro 2 часа назад
Жуть
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13k
Booka1a 2 часа назад
Москва, Котельники. эти монстры выше 30 этажей, почти достроены
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1k
Сергей Booka1a 2 часа назад
Москва, Тушино (бывший Тушинский аэродром).
Не намного лучше...
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7k
kaboza 2 часа назад
пинцет...мне в своей пятиэтажечке в ЗАО очень лепо..в одн сторону 5 мин кутуза, в другую лесопарк сетунька...во общем сочувствую этому муравейнику...
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23k
Vazari kaboza 2 часа назад
Угу, только твоя пятиэтажечка доживает последние мгновения. Скоро придет к тебе Сергей Семенович с бульдозером, и поедешь ты на Ярцевскую улицу, в такой же термитник.
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31k
Alex Vazari 2 часа назад
Ну на Ярцевской очень даже неплохо жить. Гребной канал недалеко
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7k
kaboza Alex 51 минуту назад
У меня вторая на Кунцевской, в семнашке, ваще рядышком буду... а пятиэтажка не хрущеба...еще постоит)))
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7k
kaboza Alex 16 минут назад
Велотрек, каток, а подмостом норм заведение дубки)) Секстон чуть далее))))
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9k
ГородДомов 2 часа назад
кто так строит .? Чародеи
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