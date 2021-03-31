Санкт-Петербург в 90-е

Казанский собор без креста, повсеместные ларьки и стихийные рынки, барыги на Сенной. Побольше зелени и трамваев и поменьше машин. Молодые Ларин с Дукалисом и первые приключения Данилы Багрова — всё это Питер в девяностые. Неважно, жили ли вы там в это время, или приезжали как турист, или вовсе ещё не родились — вспомнить всё снова это не помешает.

Двор на проспекте Художников 0 Источник: 1995

Во дворе бывшей типографии имени Евгении Соколовой 0 Источник: 1990

×

Станция метро Владимирская 0 Источник: 1995

Строительство станции метро «Лиговский проспект» 0 Источник: 1991

Стадион учебного центра МЧС России 0 Источник: 1995

Улица Дзержинского 0 Источник: 1990

Митьки на автобусе 0 Источник: 1990

Подземный вестибюль станции метро «Адмиралтейская» 0 Источник: 1996

Дворцовая площадь 0 Источник: 1992

Занесённая колесница 0 Источник: 1999

Пожар на Малой Каштановой аллее 0 Источник: 1994

Огород на крыше 0 Источник: 1997

ДОТ на Варшавской улице 0 Источник: 1991

Остатки "Луна-парка" в парке Авиаторов 0 Источник: 1998

На Варшавской улице 0 Источник: 1992

Завод по утилизации старых танков 0 Источник: 1992

Малодетскосельский проспект 0 Источник: 1990

На Гжатской улице 0 Источник: 1997

Празднование Дня города в Кировском районе 0 Источник: 1999