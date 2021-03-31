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Санкт-Петербург в 90-е

Санкт-Петербург в 90-е (20 фото)

Автор:
31 марта 2021 17:50
Метки: 90-е   Россия   девяностые   санкт-петербург   эстетика   
446
20
Казанский собор без креста, повсеместные ларьки и стихийные рынки, барыги на Сенной. Побольше зелени и трамваев и поменьше машин. Молодые Ларин с Дукалисом и первые приключения Данилы Багрова — всё это Питер в девяностые. Неважно, жили ли вы там в это время, или приезжали как турист, или вовсе ещё не родились — вспомнить всё снова это не помешает.
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Метки: 90-е   Россия   девяностые   санкт-петербург   эстетика   
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6  комментариев
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83
Ольга Т 56 минут назад
Что-то думается, что 90-е теперь просто раем покажутся по сравнению куда мы дружно катимся.
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Cornho Ольга Т Полчаса назад
А куда вы дружно катитесь?
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