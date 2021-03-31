Санкт-Петербург в 90-е

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Казанский собор без креста, повсеместные ларьки и стихийные рынки, барыги на Сенной. Побольше зелени и трамваев и поменьше машин. Молодые Ларин с Дукалисом и первые приключения Данилы Багрова — всё это Питер в девяностые. Неважно, жили ли вы там в это время, или приезжали как турист, или вовсе ещё не родились — вспомнить всё снова это не помешает.
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Авторский пост
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Метки: 90-е Россия девяностые санкт-петербург эстетика
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