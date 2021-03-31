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Власти задумались над штрафами для россиян, выкидывающих на улицу собак и кошек

Власти задумались над штрафами для россиян, выкидывающих на улицу собак и кошек (2 фото + 2 видео)

Автор:
31 марта 2021 12:26
Сообщество : Животные
Метки: Россия   бродячие   видео   животные   кошки   ответственность   собаки   содержание   
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Сенатор Александр Башкин предложил наказывать рублём россиян, которые отправляют собак или кошек на вольные хлеба.

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Метки: Россия   бродячие   видео   животные   кошки   ответственность   собаки   содержание   
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320
Александр Час назад
Тема очень не простая. Крайне чудовищно видеть брошенных питомцев после лета на дачах. К сожалению, сказать, что у таких людей нет сердца и совести - это нечего не сказать! Постепенно подходить к "нащупыванию" правильного решения крайне необходимо. При прямом копировании "европейского" опыта, сомневаюсь что будет работать с учётом нашей специфики и менталитета.
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6k
Женя 3 минуты назад
В Нефтекамске рожают собаки, "стерилизованные" службой отлова животных. И это не первоапрельская шутка.
Ссылка vk.com
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6k
Garpia121 15 минут назад
Что сделает штраф с людьми без души? Они просто начнут их убивать, а не выбрасывать.
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2
Виктор 15 минут назад
Поголовное чипирование. Чип есть -100 тыров штрафа владельцу, 3 дня не взяли - на шапку. Чипа нет - 3 дня и на шапку. Пока из приютов блохастики не будут выходить только 2 путями - либо с хозяином или в виде шапки, проблему эту нигде не решить.
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7k
Акакий Полчаса назад
Домашняя собака живет на улице - от 2 недель до 2 месяцев. Основные причины смерти - голод, машины, стаи дворняг.
Кошек как они контролировать будут - вообще хз.
Как это будет контролироваться за пределами садового - вообще не понятно.
Но млядь усыплять бездомных собак - ни ни. Стаю агрессивную усыпить, ай яй яй.
Походу просто решили денег содрать в очередной раз с людей
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1k
DarkOmen Полчаса назад
Да, как бы это всё правильно, но кто за этим всем следить то будет? Даже с учётом того, что чипирование стоит совсем не дорого, всегда найдутся куча людей кричащие "на каком основании, мне это не нужно, хотят пусть сами платят" и т.д. Много животных покупается без документов, по сниженной цене. Нашёл, условный Алёша, на авито объявление о продаже щенков, скажем стафора/питбуля и т.д., без документов, не дорого. Купил, поигрался, пёс вырос т.к. нет воспитания и дрессировки, стал дурной собакой и Алёша решил его выкинуть. Как подобное отслеживать?
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7k
Izrin Maria Час назад
Чтобы я оплатила чиппирование своих собак, да ещё прививку от бешенства - всё это называется "собачий налог", я должна получить с этого какую-то пользу.
Польза:
1) Прививка от бешенства (вместе с чипом) стоит в городской ветеринарке меньше, чем у частного ветеринара одна прививка.
2) Собачий налог + прививка за кастрированных животных - вообще гроши.
3) Если животина моя любимая сбежит, то её отловят, определят по чипу телефон хозяйки, позвонят - и я приеду забирать. Причём, чаще звонят не из городского собачника, а ближайший ветеринар, к которому привели найдёныша "проверить чип".
4) Если чужая животина меня укусит, то не надо держать её 10 дней в карантине, не надо трястись от страха, не надо начинать прививки (если обслюнила лицо и глаза). Проверяем прививочный статус по номеру чипа.
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12k
alexis Izrin Maria 58 минут назад
В гос. клиниках чипирование и вакцинация бесплатны.
http://www.spbvet.ru/pricelist/http://www.spbvet.ru/pricelist/
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12k
alexis 57 минут назад
Смотреть гос услуги.
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3k
portroy Izrin Maria 18 минут назад
Мне кажется польза для владельца собаки здесь на 10-м месте. Этот сбор нужен:
1. чтобы оплачивать работу мест где содержатся отловленные животные. То что сейчас это платится из общих налогов не справедливо, ИМХО.
2. чтобы снизить риски от диких животных, в которых автоматом превращаются выброшенные собаки. Их идентификация позволит привлечь к ответственности хозяина.
3. чтобы контролировать и регулировать оборот опасных пород, тут, кажется, должна быть процедура схожая с получением разрешения на оружие. Опасность идентичная.

Нужно ответственно относится к своей собственности - мы же платим транспортный налог, покупаем ОСАГО, оплачиваем пошлины и сборы на авто. Фермеры платят разные налоги и сборы за коров и прочий скот.
Владельцы собак тоже должны оплачивать безопасность своего увлечения для остальных граждан, ИМХО.
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6k
Женя portroy 10 минут назад
Вариант:
Окотилась/ощенилась.
Они с чипами родились?
Свечку держать на вязке?
Потомство подросло и выкинули.
Кто хозяин? Как искать?
Кого штрафовать?
Кто ответсвенно подходит к содержанию своих питомцев, тот не выкидывает.
А кому было по барабану, ничего не изменится.
А в кассу просят пройти всех без разбора.
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4k
tamin Час назад
ну нужен процесс. Идея крайне правильная, но нужен механизм для убегаек. Аля убежала, 3 дня не возвращается, заявление. А если без заявления, то штраф
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12k
Toxictofa Час назад
Неужели до чиновников начинает доходить, как нужно действовать?
В "цивилизованных странах" уже давно так.
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20k
sportage030 2 часа назад
Кусок дибила, любой скажет, что животина сама убежала.
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15k
sanchesS80 2 часа назад
И как вы будете доказывать факт выбрасывания? Свидетельские показания собаки или кошки снимать? Заявит человек "никогда эту собаку не видел" и всё. Хрен чего докажете.
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32k
Лесли 🥰 sanchesS80 2 часа назад
В смысле как? После чипирования легко проверить и всё
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121k
Редька с хреном Автор поста sanchesS80 2 часа назад
А может суть посыла в том, чтобы для начала прочипировать собак и кошек, а уже затем, если верить конспирологам, питомцы, управляемые через подключение чипа к сети нейронет, оскалив клыки отведут своих хозяев на пункты чипирования людей)))
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3k
portroy sanchesS80 15 минут назад
Оч просто, если собака отловлена, а от хозяина в установленный срок не было заявления о пропаже - штраф.
Встретил ППС на улице собаку без чипа с хозяином - штраф хозяину.
Привели собаку к ветеринару, первым делом чип собаке. Если отказываетесь - штраф.
Организовать это элементарно, было бы желание.
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730
Serg Dex 2 часа назад
Предложить можно все что угодно а каким образом это будет работать? Омбудсмена кошаче-собачего назначить или на участковых повесить? Чушь.
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121k
Редька с хреном Автор поста 2 часа назад
Когда верстался номер: Короткий рассказ о судьбах старика и кота. Весьма рекомендую - не смотря на краткость цепляет реально:
https://zen.yandex.ru/media/iastrologia/jizn-vzaimy-starik-i-kot-5fdf0afdc80827600f22ee5chttps://zen.yandex.ru/media/iastrologia/jizn-vzaimy-starik-i-kot-5fdf0afdc80827600f22ee5c
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1k
Геннадий Николаевич Казаков Редька с хреном 2 часа назад
Старик Эрнест!
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