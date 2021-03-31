Сенатор Александр Башкин предложил наказывать рублём россиян, которые отправляют собак или кошек на вольные хлеба.
Башкин видит выход из ситуации с увеличением поголовья бродячих псов и котов во вводе обязательной регистрации домашних животных и их чипировании, что поможет в дальнейшем идентифицировать владельцев питомцев, оказавшихся на улице, сообщает источник со ссылкой на РИА Новости.
Однако сенатор считает, что штрафы в этом случае нельзя рассматривать как наказание, а лишь в качестве "компенсации за бездушность и ущерб, который наносится обществу и людям, сталкивающимся с угрозой, исходящей от бездомных собак".
Парламентарий считает, что деньги, собранные от штрафов, следует направлять на отлов бродячих животных, их стерилизацию и содержание в приютах.
Башкин убеждён, что без таких мер проблему бродячих животных в России решить не удастся.
Полгода назад стало известно, что Минюст внёс проект дополнений в КРФобАП, согласно которым главу 8 предлагается дополнить рядом новых статей, направленных на установление ответственности за ненадлежащее содержание домашних и не только домашних животных.
За лишних кошек в квартирах - штраф?
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А если не смогут найти хозяев - будут ловить и штрафовать собак и кошек?
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Кошек как они контролировать будут - вообще хз.
Как это будет контролироваться за пределами садового - вообще не понятно.
Но млядь усыплять бездомных собак - ни ни. Стаю агрессивную усыпить, ай яй яй.
Походу просто решили денег содрать в очередной раз с людей
Польза:
1) Прививка от бешенства (вместе с чипом) стоит в городской ветеринарке меньше, чем у частного ветеринара одна прививка.
2) Собачий налог + прививка за кастрированных животных - вообще гроши.
3) Если животина моя любимая сбежит, то её отловят, определят по чипу телефон хозяйки, позвонят - и я приеду забирать. Причём, чаще звонят не из городского собачника, а ближайший ветеринар, к которому привели найдёныша "проверить чип".
4) Если чужая животина меня укусит, то не надо держать её 10 дней в карантине, не надо трястись от страха, не надо начинать прививки (если обслюнила лицо и глаза). Проверяем прививочный статус по номеру чипа.
http://www.spbvet.ru/pricelist/http://www.spbvet.ru/pricelist/
1. чтобы оплачивать работу мест где содержатся отловленные животные. То что сейчас это платится из общих налогов не справедливо, ИМХО.
2. чтобы снизить риски от диких животных, в которых автоматом превращаются выброшенные собаки. Их идентификация позволит привлечь к ответственности хозяина.
3. чтобы контролировать и регулировать оборот опасных пород, тут, кажется, должна быть процедура схожая с получением разрешения на оружие. Опасность идентичная.
Нужно ответственно относится к своей собственности - мы же платим транспортный налог, покупаем ОСАГО, оплачиваем пошлины и сборы на авто. Фермеры платят разные налоги и сборы за коров и прочий скот.
Владельцы собак тоже должны оплачивать безопасность своего увлечения для остальных граждан, ИМХО.
Окотилась/ощенилась.
Они с чипами родились?
Свечку держать на вязке?
Потомство подросло и выкинули.
Кто хозяин? Как искать?
Кого штрафовать?
Кто ответсвенно подходит к содержанию своих питомцев, тот не выкидывает.
А кому было по барабану, ничего не изменится.
А в кассу просят пройти всех без разбора.
В "цивилизованных странах" уже давно так.
Встретил ППС на улице собаку без чипа с хозяином - штраф хозяину.
Привели собаку к ветеринару, первым делом чип собаке. Если отказываетесь - штраф.
Организовать это элементарно, было бы желание.
https://zen.yandex.ru/media/iastrologia/jizn-vzaimy-starik-i-kot-5fdf0afdc80827600f22ee5chttps://zen.yandex.ru/media/iastrologia/jizn-vzaimy-starik-i-kot-5fdf0afdc80827600f22ee5c