Башкин видит выход из ситуации с увеличением поголовья бродячих псов и котов во вводе обязательной регистрации домашних животных и их чипировании, что поможет в дальнейшем идентифицировать владельцев питомцев, оказавшихся на улице, сообщает источник со ссылкой на РИА Новости.

Однако сенатор считает, что штрафы в этом случае нельзя рассматривать как наказание, а лишь в качестве "компенсации за бездушность и ущерб, который наносится обществу и людям, сталкивающимся с угрозой, исходящей от бездомных собак".