16 любопытных фотографий из серии "что будет, если..."

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Предлагаю подборку фотографии с результатами таких необычных спонтанных экспериментов, которые отвечают на вопросы: «что будет, если…»
Вы когда-нибудь задумывались, может ли наушник стать магнитом? Или что будет, если молния ударит в тротуар? А если сбрить кошке шерсть, останется ли на её коже рисунок? Ответы на эти вопросы вряд ли можно назвать жизненно важными, но согласитесь, узнать их было бы любопытно. Поэтому мы собрали для вас фотографии, которые наглядно ответят на вопросы «что будет, если…»
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Вот что бывает, когда очки-хамелеоны долго остаются на солнце, но что-то закрывает их часть
Когда кошке сбрили шерсть на боку для операции, выяснилось, что у неё на коже тоже есть пятна
Я люблю добавлять кокосовое масло в кофе. Вот что произошло, когда оно остыло и затвердело с несколькими каплями
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