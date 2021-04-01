16 любопытных фотографий из серии "что будет, если..."

Вы когда-нибудь задумывались, может ли наушник стать магнитом? Или что будет, если молния ударит в тротуар? А если сбрить кошке шерсть, останется ли на её коже рисунок? Ответы на эти вопросы вряд ли можно назвать жизненно важными, но согласитесь, узнать их было бы любопытно. Поэтому мы собрали для вас фотографии, которые наглядно ответят на вопросы «что будет, если…»