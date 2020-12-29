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Странные и смешные фото из мира дикой природы, которые вызывают много вопросов

Странные и смешные фото из мира дикой природы, которые вызывают много вопросов (50 фото)

Автор:
29 декабря 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   интересно   мир   подборка   природа   фото   
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Не все фотографии из мира дикой природы величественны и прекрасны. А еще, не все фотографы, которые делают эти снимки, претендуют на звание лучшего, но зато - именно так рождаются истинные шедевры! В Фейсбуке даже есть специальное сообщество, посвященное странным, сумасшедшим и забавным кадрам дикой природы. Взглянем на лучшие из них!
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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   интересно   мир   подборка   природа   фото   
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Сибиряк Полчаса назад
а сколько дадут за это?
а сколько дадут за это?
а сколько дадут за это?
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