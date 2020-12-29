Странные и смешные фото из мира дикой природы, которые вызывают много вопросов

Не все фотографии из мира дикой природы величественны и прекрасны. А еще, не все фотографы, которые делают эти снимки, претендуют на звание лучшего, но зато - именно так рождаются истинные шедевры! В Фейсбуке даже есть специальное сообщество, посвященное странным, сумасшедшим и забавным кадрам дикой природы. Взглянем на лучшие из них!
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"Провел около 25 минут холодным зимним утром в лесу, чтобы поймать какой-нибудь крутой кадр. Получилось заснять этого парня, который смотрел прямо в камеру и издал очень громкий звук"
"Когда я возвращалась домой, снаружи был выключен свет, и по пути к двери я споткнулась о какую-то трубу.. Муж настаивал, что трубы там нет, и я включила свет, чтобы доказать ему это. Да, это была не труба...."
"Я фотографировал пингвина, и когда я надел на камеру телеобъектив, он подошел ко мне очень близко. Все, что получилось сфотографировать - его лапу"
"Сегодня мой сын пошел гулять на пляж, и сделал несколько фото на телефон. Вот один из шедевров"
"Кошка моих знакомых начала часто уходить из дома. Установили камеру. Даже не хочу знать, что там у них происходит.."
"Услышал шум во дворе, и подумал, что это милый енотик. Приготовил камеру, чтобы заснять его, а в итоге увидел это.."
"Когда мы с коллегой проверяли ящики на работе, этот парень выскочил оттуда. Я не шевелился, чтобы он не залез мне в штаны, а коллега успел это сфоткать"
"Белка-нудист в нашем районе. Нет, с этим пареньком все в порядке, и он уже пару лет живет рядом с нами"
"Просто посмотрите на эти брови! И да, его только что поймали за поеданием корма для птиц"
"Чуть не упал на этот большой, как мне показалось, камень. Когда жена сказала, что это на самом деле, я не мог этому поверить"
"Это было последнее фото до того, как я побежал так быстро, как только могут мои ноги, крича на всё поле"
"Я так долго ждал, чтобы сделать классное фото стоящих сурикатов, но сфотографировал только это.."
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