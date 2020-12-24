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35 гениальных изобретений для жизни

35 гениальных изобретений для жизни (36 фото)

Автор:
24 декабря 2020 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Стиль   дизайн   идеи   интересно   необычно   отличные штучки   сувениры   фантазия   
3341
36
Эти необычные вещицы вы захотите приобрести, как только увидите!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стиль   дизайн   идеи   интересно   необычно   отличные штучки   сувениры   фантазия   
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9k
portmen77 59 минут назад
Всё это было мусором уже в проекте.
С шариком в туалет ходить неудобно. Одна рука всегда занята.
Наколенники на колесиках не дадут вам работать, т.к. вы не сможете их застопорить. А если сможете, то можно обойтись и без колёс.
Столик со мхом? Мох тоже растение. Ему нужна вода, микроэлементы и кислород.
Поставить палатку 6*6м нужна нехилая такая ровная поляна. Попробуйте найти в Карелии, например.
Кружка будет оставлять не кружек от донца а странной формы фигуру от подставочки. Победа!
Человек не может спать в фиксированной позе. Иначе прорези можно было делать во всем матраце. И укладываться в них заподлицо.
Бред короче.
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523
ezh28 10 минут назад
Мусор
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127
Lexx Ako 11 минут назад
Столо-стул и блюдце для соевого соуса - зачет. Остальным на пересдачу.
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21k
MrGod Полчаса назад
Магазин не нужного хлама.
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16k
Нагайна Полчаса назад
Да уж, адская барбекюшница с углем в виде черепов, люстра-ктулху, лампа-взрыв чудесно украсят логово готов.
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3k
ezhik 49 минут назад
торшер вроде ничего так
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10k
alexis 52 минуты назад
Только змей.
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520
Бэмсяра Час назад
все из подборки какое то унылое, не доработанное говно, которое разве что может пригодиться безрукому человеку с отсутствием мышления и фантазии...
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2k
Агасфер Бэмсяра Полчаса назад
Там не только для безрукого, но и для безного есть - наколенники с колесиками :-)
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520
Бэмсяра Агасфер Полчаса назад
точно) упустил)))
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