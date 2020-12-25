10 архитектурных концептов из будущего, в реализацию которых верится с трудом

Давайте посмотрим на несколько смелых концептов, которые вроде бы не являются чем-то совсем фантастическим, но тем не менее поверить в их скорую реализацию крайне сложно.
Если посмотреть на сооружения, построенные за последние 10 лет, то может сложиться ощущение, что возвести в наше время могут вообще всё. Однако, если бросить взгляд на проекты с архитектурных конкурсов, выполненные пока что в виде рендеров, то становится понятно, что человеческая мысль несётся сильно впереди нынешних строительных возможностей.
1. Био-пирамида, Каир
Внушительный комплекс планируется построить между Каиром и древними пирамидами. Одной из его функций будет сдерживание наступление пустыни на город. Но кто позволит пристраивать что-либо к легендарному памятнику древней цивилизации?
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2. Вращающаяся башня, Дубай
Кинетический небоскрёб, каждый сегмент которого вращается вокруг центральной оси независимо от других.
3. Пирамида Shimizu Mega-City, Токио
Пирамиду площадью в 8 квадратных километров хотели построить ещё в 2004, но отложили этот проект до 2030 года. Если пирамиду всё же возведут, она станет самым крупным сооружением в истории человечества.
4. Небесный город
Концепция воображаемого оазиса в виде цветка лотоса, расположенного над мегаполисом, где можно отдохнуть от повседневного шума и стресса.
6. Небоскрёб «Стрекоза», Нью-Йорк
Здание предполагается как 132-этажная ферма, включающая в себя в том числе парки, места для отдыха и офисы.
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