FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5334 поста • 646 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
10 архитектурных концептов из будущего, в реализацию которых верится с трудом

10 архитектурных концептов из будущего, в реализацию которых верится с трудом (11 фото)

Автор:
25 декабря 2020 09:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   будущее   в мире   идеи   красоты   фантазии   фото   
546
11
Давайте посмотрим на несколько смелых концептов, которые вроде бы не являются чем-то совсем фантастическим, но тем не менее поверить в их скорую реализацию крайне сложно.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: архитектура   будущее   в мире   идеи   красоты   фантазии   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Ivan 47 минут назад
(Целиноград, Акмола, Астана) Нурсултан!

(Целиноград, Акмола, Астана) Нурсултан!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
MarkovAlexandr 20 минут назад
Вот что бывает, когда у дизайнера хорошо развито воображение, богатая фантазия, но он никогда не учил сопромат, отрицает практичность, и вообще имеет слабую связь с реальным миром.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год 2020, уходи! Как пандемия изменила мир за год 12 грандиозных нереализованных проектов из прошлого 12 грандиозных нереализованных проектов из прошлого 25 фотографий предметов быта в крошечном миниатюрном мире 25 фотографий предметов быта в крошечном миниатюрном мире В Турции производят черепицу с домиками для птиц В Турции производят черепицу с домиками для птиц Раскрыта тайна «самого одинокого» дома в мире Раскрыта тайна «самого одинокого» дома в мире Морская козочка: самка, которая убивает партнера Морская козочка: самка, которая убивает партнера
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

797257



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
35 гениальных изобретений для жизни
10
165
35 гениальных изобретений для жизни
Старшая сестра Орнеллы Мути, о которой почти никто не слышал
5
54
Старшая сестра Орнеллы Мути, о которой почти никто не слышал
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обалденный банановый кекс
3
6
Обалденный банановый кекс
На какой руке принято носить часы?
1
22
На какой руке принято носить часы?
От чистого сердца: детские желания перед Новым годом
От чистого сердца: детские желания перед Новым годом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#россии#подборки#аварии#интересно#в мире#девушки#люди#рождество#автомобили
#фото#интересны#истории#дети#факты#идеи#картинки#москва#самолеты#детство
#приколы#животные#новый год#дтп#авто аварии#прикольные#красоты#природы#СССР#дизайн

На что жалуетесь?

Вернуться