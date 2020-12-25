10 архитектурных концептов из будущего, в реализацию которых верится с трудом

Если посмотреть на сооружения, построенные за последние 10 лет, то может сложиться ощущение, что возвести в наше время могут вообще всё. Однако, если бросить взгляд на проекты с архитектурных конкурсов, выполненные пока что в виде рендеров, то становится понятно, что человеческая мысль несётся сильно впереди нынешних строительных возможностей.