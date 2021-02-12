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Художница показала, как бы выглядели районы Москвы, если бы были людьми

Художница показала, как бы выглядели районы Москвы, если бы были людьми (13 фото)

Автор:
12 февраля 2021 09:41
Сообщество : Комиксы
Метки: иллюстратор   интересно   комиксы   прикольно   районы москвы   рисунки   фото   
1626
13
Диляра Минрахманова - иллюстратор из Москвы. Девушка решила хуманизировать районы Москвы. Она провела опрос и на основе ответов пользователей изобразила персонажей. Похоже получилось?
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Метки: иллюстратор   интересно   комиксы   прикольно   районы москвы   рисунки   фото   
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9  комментариев
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19k
BillyBonzz Час назад
Бирюлево: Западный не работяга а азербайджанец ли таджик. Западное Бирюлево -это черный Гарлем. В западном Бирюлево есть уже целые дома заселенные только черными, там участковые и все ОВД Бирюлево-Западное чурки.
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3k
Кирилл Полчаса назад
Чертаново =)
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1k
AРТУР ITA 39 минут назад
Свою Родину пусть нарисует.
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713
idhr 58 минут назад
цао ей слабо нарисовать, всё ясно ...
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4k
Александр Зотов Час назад
то ты знаешь, какого это
-----------

и какого?
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50k
pynh 2 часа назад
как человек (раз уж представлены люди) может превосходить патрики по количеству прудов?
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4k
Александр Зотов pynh Час назад
ссытся
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