Художница показала, как бы выглядели районы Москвы, если бы были людьми

Диляра Минрахманова - иллюстратор из Москвы. Девушка решила хуманизировать районы Москвы. Она провела опрос и на основе ответов пользователей изобразила персонажей. Похоже получилось?
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4. "Если тебе нравится играть в такие видеоигры как Sims, то ты знаешь, какого это — создавать своего персонажа и подбирать ему черты характера" -рассказывает художница
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и какого?