"Аллею славы" превратили в аллею смеха. Тут даже создатель памятника Аленке бы обомлел...
Вчера по сообществам Курганской области распространилась фотография, сделанная на "Аллее славы" в городе Катайске. Пользователей Сети очень удивило, что на стеле «Легендарным Красным Орлам 1918 года» изображены какие-то монголо-татары или гоблины с недовольными лицами. В шутку их называли по-разному, но все были солидарны в том, что памятник изуродован до неузнаваемости.
Как нетрудно догадаться, тут приложили руку местные чиновники, заказавшие не пойми у кого реставрацию объекта культурного наследия.
В администрации города попытались оправдаться тем, что воины на стеле потеряли прежний облик из-за толстого слоя краски. И заявили, что уже в этом году планируется капитальный ремонт памятника с привлечением профессиональных скульпторов.
После того как эта история разлетелась по СМИ, к делу подключилась и областная прокуратура. Там заявили, что на реставрацию и поддержание сохранности мемориала из бюджета райцентра ежегодно выделяются деньги. Поэтому надзорном ведомстве решили провести проверку и выяснить, куда делись средства на памятник, поскольку местные чиновники явно пренебрегли предусмотренными законом обязанностями по сохранению памятников истории.
Источник:
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Понятно, что деньги распилили, понятно, что узбеки делали, но, черт возьми, работу-то кто принимал?! Приемная комиссия была в стельку? Неужели они не понимали, что такое!!! вызовет волну возмущения и так просто это не оставят?
Вы бы не подписали? Ну через два дня подписал бы другой. А вас на биржу труда... Капитализм.
Я, конечно, воспитан на советском эпосе - и всегда любил героев Гражданской - Буденного, Чапаева. Да и те же "советские вестерны" типа "Неуловимых".
Но ведь это гражданская война была. И сейчас, в отличие от СССР, мало кто может сказать, что красные были правы, а белые - нет. Не было там правых и виноватых.
И в этом смысле памятники "неизвестным красным героям" - насколько они сейчас актуальны?