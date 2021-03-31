Вчера по сообществам Курганской области распространилась фотография, сделанная на "Аллее славы" в городе Катайске. Пользователей Сети очень удивило, что на стеле «Легендарным Красным Орлам 1918 года» изображены какие-то монголо-татары или гоблины с недовольными лицами. В шутку их называли по-разному, но все были солидарны в том, что памятник изуродован до неузнаваемости.





Как нетрудно догадаться, тут приложили руку местные чиновники, заказавшие не пойми у кого реставрацию объекта культурного наследия.