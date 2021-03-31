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Горе-реставраторы изуродовали стелу красноармейцам в Курганской области

Горе-реставраторы изуродовали стелу красноармейцам в Курганской области (6 фото)

Автор:
31 марта 2021 16:54
Сообщество : Жить в России
Метки: красноармейцы   мемориал   прокуратура   реставраторы   скульпура   фото   чиновники   
667
6

"Аллею славы" превратили в аллею смеха. Тут даже создатель памятника Аленке бы обомлел...

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Метки: красноармейцы   мемориал   прокуратура   реставраторы   скульпура   фото   чиновники   
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12  комментариев
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23k
Vazari Полчаса назад
А суть, увы, проста. Госзаказ-аукцион-аффилированная компания с самой дешевой ценой и откатом в 30%. Результат налицо. Никого не накажут, а летом новый госзаказ, так как нужен ремонт!
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118k
arek14 6 минут назад
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30k
Дмитрий 7 минут назад
Это какие "красные орлы" из РККА или из Народной повстанческой армии интересно)?
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4k
Subic 9 минут назад
Объективно сказать и исходная скульптура просто треш. Есть очень интересные художественные объекты эпохи соцреализма. Но то, что изобразили в Катайске уже в момент открытия не представляло (IMHO) никакой художественной ценности. И уровень реставрации не сильно отличается от уровня авторов работы. Во вне зависимости от отношения к "орлам". Те же "массовики-шабашники" слепили "идеологически выверенную", но полностью бездарную работу из материалов невысокого качества. Реставраторы, просто их "ученики".
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8k
portmen77 14 минут назад
Кого-то скоро заругают и отправят на повышение...
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3k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Судя по всему, реставраторы курили то, что растет под ним...
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8k
Кыся Полчаса назад
Вот за такое хочется взять и ... посадить!
Понятно, что деньги распилили, понятно, что узбеки делали, но, черт возьми, работу-то кто принимал?! Приемная комиссия была в стельку? Неужели они не понимали, что такое!!! вызовет волну возмущения и так просто это не оставят?
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8k
portmen77 Кыся 12 минут назад
Приемная комиссия безусловно была. Человек из отдела культуры из архитектуры один и пару представителей заказчика (администрации)
Вы бы не подписали? Ну через два дня подписал бы другой. А вас на биржу труда... Капитализм.
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19k
ПаганецЪ Кыся 4 минуты назад
Приёмная комиссия была не в стельку, а в доле. Всё просто.
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1k
Khamul 39 минут назад
Легендарные красные орлы 1918...
Я, конечно, воспитан на советском эпосе - и всегда любил героев Гражданской - Буденного, Чапаева. Да и те же "советские вестерны" типа "Неуловимых".

Но ведь это гражданская война была. И сейчас, в отличие от СССР, мало кто может сказать, что красные были правы, а белые - нет. Не было там правых и виноватых.

И в этом смысле памятники "неизвестным красным героям" - насколько они сейчас актуальны?
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8k
portmen77 Khamul 9 минут назад
Ваши сомнения понятны. Через сто лет пойди разберись, кто прав, а кто сволочь. Но вот современники и приняли этот выбор на себя, не утруждая вас диллемой. Крестьянство и рабочие встали на сторону красных, как и большинство офицеров.
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−96
nur 40 минут назад
В смысле монголо татары и гоблины это слова синонимы у русских?
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