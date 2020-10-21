Молодой стример Mellstroy в прямом эфире ударил блогершу и теперь его проверяет прокуратура

Подписчики стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, стали зрителями неприятной истории. На стриме Андрей позволил себе грубые действия в отношении молодой блогерши Алёны Ефремовой, которая решила участием в стриме накрутить себе подписчиков и стать знаменитой. Теперь молодых людей проверит прокуратура.
Стрим - это онлайн-трансляйия, в ходе котрой знаменитые блогеры общаются с поклонниками, слушают музыку и показывают свою повседневную жизнь. На одном из таких стримов блогер Андрей Бурим поспорил с блогершей Алёной Ефремовой, которая решила стать популярной. Один из подписчиков попросил блогера раздеться, а дамочки принялись его подначивать. В какой-то момент Бурим схватил девушку за шею и стукнул пару раз её об стол. Видно, что ребята при этом выпивали. После драки девушка хотела уйти, но парень не пустил её.
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— Этот человек психически неуравновешен и может принести серьёзный физический ущерб здоровью. Я знаю, что подобные ситуации происходили и на нём висит административная ответственность, — написала Алёна в "Инстаграме".
Пермский общественник Михаил Нецветаев обратился в прокуратуру с просьбой заблокировать канал блогера, его страничку в Instagram и в "ВКонтакте". Нецветаев считает, что в аккаунте "открыто демонстрируются насилие, разврат и агрессивное отношение к женщинам".
— Андрей часто зовёт разных девушек, усаживает их рядом с камерой, которая транслирует стрим, задаёт провокационные вопросы, нередко унижая честь и достоинство человека. Вчера в ходе такого общения блогер явно перешёл черту и все границы здравого смысла... Больше всего меня удивило то, что находившиеся рядом молодые люди не сделали ничего, чтобы предотвратить это избиение, — написал активист в "Инстаграме".
В прокуратуре подтвердили, что приняли обращение Нецветаева, информация проверяется. После всех процедур оценку публикаций Mellstroy проведут в Роскомнадзоре.
При этом страница Андрея в "ВКонтакте" уже заблокирована и You-tube канал тоже.
По мнение юриста, если у девушки сломана челюсть, то блогеру светит пять лет лишения свободы.
"Если перелом челюсти подтвердится, то есть все основания для привлечения к уголовной ответственности по ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Причём, исходя из того, что мы видим на записи, квалифицировать действия этого блогера возможно по части 2 статьи 112", - сказал Грибаков РИА Новости.
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Это биологический мусор, пид@расина эта и шалава, мне незачем знать об этих конченых имбицилах, уберите пост об этом дерьме.
P.s.в следующий раз пожалуйста, не переходите на личности, и к тому же на "ты" с незнакомым человеком!
Так что могу и на "вы", но это вовсе не будет означать уважения... простите великодушно, но я не могу уважать человека который призывает ограничивать чью-то свободу ссылаясь на дебилов и их дебильное поведение.
Поясню, мне плевать на дебилов, которые творят дичь, мне плевать на поклонников дебилов, которые это смотрят и восхищаясь пытаются повторить, это по сути естественный отбор. Не спасай дебила и его ДНК очень скоро выпилится из общего генофонда.
Именно из-за этих умозаключений я и написал пост выше, который "вы" восприняли как оскорбительный, за сим раскланиваюсь ;-)
-т.е. эта "банутая знала что он "банутый и всё равно припёрлась? Это как "Андреи часто зовёт разных девушек,п"здит их перед камерой,"бёт их в рот и жопы,но сегодня он перешел всякие границы...")))