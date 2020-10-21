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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4279 постов • 608 подписчиков подписаться
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Молодой стример Mellstroy в прямом эфире ударил блогершу и теперь его проверяет прокуратура

Молодой стример Mellstroy в прямом эфире ударил блогершу и теперь его проверяет прокуратура (6 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 18:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   блогер   интересное   прокуратура   стрим   фото   шоу бизнес   
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Подписчики стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, стали зрителями неприятной истории. На стриме Андрей позволил себе грубые действия в отношении молодой блогерши Алёны Ефремовой, которая решила участием в стриме накрутить себе подписчиков и стать знаменитой. Теперь молодых людей проверит прокуратура.

Источник:

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Метки: young stars   блогер   интересное   прокуратура   стрим   фото   шоу бизнес   
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48  комментариев
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32k
Гёз Уленшпигель 14 часов назад
Молодой стример Mellstroy в прямом эфире ударил блогершу и теперь его проверяет прокуратура
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315
Дмитрий Копыльцов 9 часов назад
Мелкая ущемленная быдлота....грязь.
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15k
Robin Hood 10 часов назад
Молодой стример Mellstroy в прямом эфире ударил блогершу и теперь его проверяет прокуратура
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391
Гриша Дрищев 10 часов назад
Обхожу эту новость везде где только можно, но и сюда приволокли.
Это биологический мусор, пид@расина эта и шалава, мне незачем знать об этих конченых имбицилах, уберите пост об этом дерьме.
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20
Marat Nk 10 часов назад
Почему это "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", если она его довела, и это было в состояние эффекта.
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9k
booz223 Marat Nk 10 часов назад
Аффекта...
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190k
Северное сияние 11 часов назад
Блогеры-х.у.ё.г.е.р.ы. Дебил на дебиле.
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2k
Dmitrii Ivanov 11 часов назад
Могут и посадить. А вот если бы расчленил и вывез за город, то отпустили бы в зале суда как ту дамочку из Питера, освежевавшую своего дружка - рэпера.
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14k
VIRO-PAX! 11 часов назад
"...может принести серьёзный физический ущерб здоровью"
сборище недоумков млять!
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4k
Олег Данилов 12 часов назад
Ну че сказать :)))
Ссылка youtu.be
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8k
gnyS i Олег Данилов 10 часов назад
Ссылка youtu.be
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40k
Митрий 12 часов назад
Ксюх, тебя бы так уеб@ть в прямом эфире - статья за тысячу перевалит.
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46k
alertol 12 часов назад
Вот читаю "известного под псевдонимом Mellstroy" кому известного ? Тем двум людям что в кадре и Михаилу который видимо их конкурент ? (или сообщник если это попытка хайпа)
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2k
kappaneed alertol 12 часов назад
Да и само избиение постановочное, ради хайпа
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6
im240 12 часов назад
животные....
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86
Не хохол 13 часов назад
Гребаные ушлепки, неужели кому-то это интересно...
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846
Fara Zolkin Не хохол 11 часов назад
Во именно,что интересно, как говорится чёрный пиар, тоже пиар... интересно это долбоящерам,которые от переизбытка выбора,начинают смотреть всякую х..ю
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225
Николай Fara Zolkin 10 часов назад
[мат], пора запретить свободу выбора? я к примеру слыхом не слыхивал не об одном из них, но как-то не хотелось бы из-за таких умных как ты, лишиться свободы выбора, что мне смотреть ибо по факту мне пох как на них, так и на тебе подобных, которым нужно все рецензировать и запрещать...
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846
Fara Zolkin Николай 9 часов назад
Полегче на поворотах...попросил бы на Вы. Мы с Вами сударь, не знакомы! Я не прошу вводить рецензию, но количество шлака в интернете зашкаливает. НЕ навязываю свое мнение! Каждый волен выбирать свой путь, и что можно посмотреть, но что мне искренне непонятно: в погоне за известностью и лайками(не путать с породой собак) люди делают много отвратительных вещей. И многим нравится копаться в чужом грязном белье, по мне это перебор.
P.s.в следующий раз пожалуйста, не переходите на личности, и к тому же на "ты" с незнакомым человеком!
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225
Николай Fara Zolkin 8 часов назад
Мил человек, чтобы оставаться в рамках приличия, я могу и на "Вы" обращаться, однако как по мне есть большая разница "выкают" ли тебе из-за реального уважения или дабы просто ради того, чтобы оставаться в рамках приличия... второе так себе достижение ;-)
Так что могу и на "вы", но это вовсе не будет означать уважения... простите великодушно, но я не могу уважать человека который призывает ограничивать чью-то свободу ссылаясь на дебилов и их дебильное поведение.
Поясню, мне плевать на дебилов, которые творят дичь, мне плевать на поклонников дебилов, которые это смотрят и восхищаясь пытаются повторить, это по сути естественный отбор. Не спасай дебила и его ДНК очень скоро выпилится из общего генофонда.
Именно из-за этих умозаключений я и написал пост выше, который "вы" восприняли как оскорбительный, за сим раскланиваюсь ;-)
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60k
Максим 13 часов назад
Знаменитые блогеры)))) Это синоним уже фразе известный питарас. Что один чмошник, известный исключительно в узких кругах.. Что вторая шмара, замеченная на специфический сайтах, где приторговывают собой, захотела быстрой и легкой известности. Зуб он ей сломал четко. А что она хотела ещё? Известность получила, распишитесь и свободна.
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2k
Дарвин и аморальная премия 13 часов назад
Ей повезло,что на куски ее не порезал,а то современные блогеры они такие
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1k
Lefterov 13 часов назад
А чего не написали что он им за это не хилые бабки платит??На эти стримы ходят с надеждой бабла срубить!!!Взять Гришу полное тв! Тот готов отсосать меллстрою за бабло и терпеть всякие унижения!!!!
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212
Brontozavr1 13 часов назад
Закройте это зверье на*уй. А дурам урок, не*уй приходить на стрим к ипанутым.
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1k
Вадик Бондаренко 13 часов назад
если бы об стол реально бил то сначала бы нос разбил и лоб
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2k
kappaneed Вадик Бондаренко 12 часов назад
Да и со сломанной челюстью, она довольно четко и много говорила))
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4k
sivanov1079 13 часов назад
В мире животных. Вот не меньше животные, чем чурбанье
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64
чокнутый 13 часов назад
все правильно сделал
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56k
Опиум для народа 13 часов назад
" Андреи часто зовёт разных девушек, усаживает их рядом с камерои , которая транслирует стрим, задаёт провокационные вопросы, нередко унижая честь и достоинство человека. Вчера в ходе такого общения блогер явно перешёл черту и все границы здравого смысла... Больше всего меня удивило то, что находившиеся рядом молодые люди не сделали ничего, чтобы предотвратить это избиение, написал активист в "Инстаграме"."
-т.е. эта "банутая знала что он "банутый и всё равно припёрлась? Это как "Андреи часто зовёт разных девушек,п"здит их перед камерой,"бёт их в рот и жопы,но сегодня он перешел всякие границы...")))
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