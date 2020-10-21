Молодой стример Mellstroy в прямом эфире ударил блогершу и теперь его проверяет прокуратура

По мнение юриста, если у девушки сломана челюсть, то блогеру светит пять лет лишения свободы.

"Если перелом челюсти подтвердится, то есть все основания для привлечения к уголовной ответственности по ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Причём, исходя из того, что мы видим на записи, квалифицировать действия этого блогера возможно по части 2 статьи 112", - сказал Грибаков РИА Новости.

