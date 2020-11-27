Вечно голый депутат-качок из Смоленска: народным избранником от "Единой России" стал блогер

Депутат "Единой России" Смоленского городского Совета Максим Баранов стал героем мемов, приехав на встречу в малиновом пиджаке. Его сразу высмеяли пользователи соцсетей и окрестили "депутатом из 90-х". Однако сам Максим нахлынувшей популярности не боится: он уже давно не новичок в интернете, а опытный блогер.