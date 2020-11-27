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Вечно голый депутат-качок из Смоленска: народным избранником от "Единой России" стал блогер

Вечно голый депутат-качок из Смоленска: народным избранником от "Единой России" стал блогер (16 фото)

Автор:
27 ноября 2020 10:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Instagram   блогер   депутат   единая россия   максим баранов   реакция соцсетей   фото   чиновник   
2790
16
Еще один депутат из региона попал под прицел пользователей соцсетей. На этот раз выясняем, кто же такой Максим Баранов из Смоленска?
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Метки: Instagram   блогер   депутат   единая россия   максим баранов   реакция соцсетей   фото   чиновник   
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13  комментариев
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20k
Vazari 2 часа назад
Интересно просто, в нашей стране поймут когда-нибудь, что во власть надо приводить экономистов, юристов, профильных спецов, а не спортсменов с актерами и блогерами
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516
Шел мимо Минуту назад
ЕР сродни СС. Преступная организация. Скоро это признают официально и начнутся судебные процессы
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11k
робт 40 минут назад
я так и не понял, по работе то есть какие претензии?
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420
LinkLine Час назад
как как? как обычно..
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854
Сергей Час назад
Тебе нравится Бусыгин? - спросил Валерий Павлович. - Нет. Он упивается властью. Это плохо кончится... - Для кого? - Для всех. Людьми может управлять только тот, кому власть в тягость…
(с) "Апофегей" Ю.Поляков
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8k
KOSTELLO Час назад
А я не возражаю.
Пусть делает и снимает, то, что делает.
Главное, чтобы результат был не только для видео
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41k
SAndre Час назад
если от него будет практическая польза.....
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