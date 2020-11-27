Вечно голый депутат-качок из Смоленска: народным избранником от "Единой России" стал блогер

Еще один депутат из региона попал под прицел пользователей соцсетей. На этот раз выясняем, кто же такой Максим Баранов из Смоленска?
Депутат "Единой России" Смоленского городского Совета Максим Баранов стал героем мемов, приехав на встречу в малиновом пиджаке. Его сразу высмеяли пользователи соцсетей и окрестили "депутатом из 90-х". Однако сам Максим нахлынувшей популярности не боится: он уже давно не новичок в интернете, а опытный блогер.
А вот и сама новость:
Приобретенной за последние несколько дней узнаваемости блогер-депутат не стыдится, наоборот, считает, что пользователи к нему относятся положительно, а малиновый пиджак привлек внимание не только к его персоне, но и к проблемам города.
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Мы решили выяснить, кто же такой Максим Баранов, чем он увлекается и как живет?
Максим Баранов родился в Смоленске в 1987 году. Окончил "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" в 2019 году. Он - предприниматель и блогер, а теперь еще и депутат Смоленского городского Совета.
В узких кругах Максим Баранов уже был достаточно известен: на его страницу в инстаграме и канал на ютубе подписаны 12 тыс человек.
Раньше в ленте регулярно мелькали кадры с тренировок, Максим не стыдился показывал голый торс при любом удобном случае, а затем контент немного изменился.
Скоро все действия депутата будут в сторис, ведь, как говорят инстаграмщики: "Если не опубликовал, считай, не было!"
Максим даже просит ставить лайки и пересылать видео друзьям
Сейчас депутат-блогер чаще публикует фото с рабочего места, на которых он уже не в спортивных майках, а деловых костюмах, делится результатами волонтерской деятельности
Несмотря на то, что все это отдает показухой, свойственной блогерам, пользователи оставляют поддерживающие комментарии на странице чиновника
Интересы депутата-спортсмена на его странице Вконтакте:
Как вам еще один народный избранник?
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(с) "Апофегей" Ю.Поляков
Пусть делает и снимает, то, что делает.
Главное, чтобы результат был не только для видео