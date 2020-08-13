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Несовершеннолетняя дочь губернатора за год заработала десять миллионов

Несовершеннолетняя дочь губернатора за год заработала десять миллионов (5 фото)

Автор:
13 августа 2020 13:58
Сообщество : Жить в России
Метки: губернатор   губернаторы   деньги   доход   россия   фото   чиновники   
21581
5

Как выяснилось, дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова в 2019 заработала приличную сумму! Своего отца 14-летняя девочка обошла на восемь миллионов, а мать - на шесть. В 2019 году Николай Любимов задекларировал всего 1,8 миллиона рублей дохода, а его жена - четыре миллиона.

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Метки: губернатор   губернаторы   деньги   доход   россия   фото   чиновники   
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196  комментариев
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627
Инквизитор РФ День назад
У большинства наших чиновников гениальные дети.
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424
АлексЮстасу 4 минуты назад
Люди деньги делают из воздуха что-ли? Вчитайтесь: деньги на покупку трёх квартин, нежилого помещения и машино-места она получила от продажи недвижимости, Карл!!! (т.е. купила недвижимость, продав другую недвижимость) и из накоплений отца за 2018 год. Я коплю складывая в банку червонцы и пятаки. А как копил в 18-м году губернатор Рязанщины? Почему об этом ни слова. Автору "минус" за непроработанный совсем материал. Одна лишь констатация известных фактов.
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2k
Zlyden 2 часа назад
А где вся наша пригоженская гоп-компания? Почему в комментариях своего засранца не вытаскивают? Почему не ищут компромат на автора? Почему не требуют пруфы? Или все заняты постами о Беларуси?
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4k
Афанасий 2 часа назад
и большего мне про путинскую кодлу добавить нечего.
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5k
Николай 4 часа назад
Да нашим чинушам что в лоб что полбу... как ростили гениальных детей себе подобных так и ростят...
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−8
обнуленыш 4 часа назад
путэн одобряе
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4k
Вася 4 часа назад
Несовершеннолетняя дочь губернатора за год заработала десять миллионов
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4k
Вася 4 часа назад
Ссылка coub.com
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527
Грета Тунберг 5 часов назад
Интересно, все это знают, но почему не реагируют соответствующие органы по экономическим преступлениям или анти-коррупционный комитет?
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3k
Serj81 5 часов назад
Несовершеннолетняя дочь губернатора за год заработала десять миллионов
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414
Андрей Александрович 6 часов назад
мне 32 и я за свою жизнь не заработал 10 млн.
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13k
ВОВЧЕГ 6 часов назад
Жена у него ничего, можно вдуть.
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2k
barracuda 6 часов назад
ннддааа... ну чо вы накинулись на девоЧку?
Может она по ночам беляши печёт, а потом на вокзале целый день продаёт...
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22
Artem Sh 6 часов назад
Интересная тенденция, у слуг народа супруги все как на подбор успешные бизнесмены и их доход выше, теперь ещё и гениальные дети. Они скоро у утробе матери смогут зарабатывать! Учитесь
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24k
Вован Artem Sh 6 часов назад
Несовершеннолетняя дочь губернатора за год заработала десять миллионов
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424
АлексЮстасу Вован 2 минуты назад
На последнем фото герой поста похож на рыбу, которая вынашивает свою икру во рту. Так что, не только в яйцах, думаю.
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0
PLUT 7 часов назад
какие у путинских чинуш умные детишки и родственнички из воздуха деньги делают .надо родителей с постов выгнать и заменить детишкамии родственниками тогда заживем))))))))
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133
Алексей 7 часов назад
Ворье должно сидеть в тюрьме!!!
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2k
Александр Панькин 8 часов назад
Девчёнка пашет, не покладая рук, недвижимостью торгует, а вы накинулись на девчёнку!
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27k
Ed Александр Панькин 7 часов назад
девчОнка
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2k
Cali0str0 8 часов назад
А вы всё ноете, идите работать, вон 14 летняя девчонка за год 10 миллионов сделала.
А всё почему, потому что работала (правда я тоже хочу, хотя бы годик поработать дочерью губернатора)
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1k
gvv 8 часов назад
Уже объяснили,что ребёнок не работал,не эксплуатировался - можно не беспокоиться...

«На девочку были зарегистрированы объекты имущества, что отражено в декларации 2018 года. В декларации 2019 года эти объекты отсутствуют, потому что были проданы, этим и объясняется задекларированный дочерью губернатора доход в 10 миллионов рублей», заявил пресс-секретарь Любимова Денис Арапов. https://news.mail.ru/politics/42956747/?frommail=1https://news.mail.ru/politics/42956747/?frommail=1

Они народ за идиотов держат,или даже не понимают,почему люди возмущаются?
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1k
zenon 8 часов назад
Родители по кроватям шастают, а ребёнок работает за троих. Вечером ножик точит, утром деньги считает.
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19k
Mike Miller 9 часов назад
Да даже с учетом доходов дочери, как-то мелко получается. Полюбасу раз в десять мимо вообще всех отчетов уплыло
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1k
zenon Mike Miller 8 часов назад
Родителям не стыдно, что их ребёнок содержит?
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