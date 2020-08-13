Несовершеннолетняя дочь губернатора за год заработала десять миллионов

В пользовании Валерии три квартиры, нежилое помещение и машино-место (парковка). Деньги на покупку этого она получила от продажи недвижимого имущества и из накоплений отца за 2018 год.

Сам Любимов заработал 4,3 миллионов рублей. У него в собственности лишь одна квартира, и ни одной машины. Жена Любимова заработала 1,8 миллиона рублей. В собственности у нее автомобиль Audi Q7, квартира площадью 92 квадратных метра, а также доля в квартире площадью 70,6 квадратных метра.

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