Несовершеннолетняя дочь губернатора за год заработала десять миллионов

Как выяснилось, дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова в 2019 заработала приличную сумму! Своего отца 14-летняя девочка обошла на восемь миллионов, а мать - на шесть. В 2019 году Николай Любимов задекларировал всего 1,8 миллиона рублей дохода, а его жена - четыре миллиона.
На сайте правительства Рязанской области были размещены официальные доходы семьи Николая Любимова, губернатора области. Судя по цифрам, за 2019 год семья заработала шестнадцать миллионов сто пятьдесят пять тысяч срок рублей. Самое удивительно, что судя по документу, больше всех зарабатывает младшая дочь Николая Валерия. За 2019 год 14-летняя девочка заработала десять миллионов.
В пользовании Валерии три квартиры, нежилое помещение и машино-место (парковка). Деньги на покупку этого она получила от продажи недвижимого имущества и из накоплений отца за 2018 год.
Сам Любимов заработал 4,3 миллионов рублей. У него в собственности лишь одна квартира, и ни одной машины. Жена Любимова заработала 1,8 миллиона рублей. В собственности у нее автомобиль Audi Q7, квартира площадью 92 квадратных метра, а также доля в квартире площадью 70,6 квадратных метра.
Пользователи Twitter тоже обратили внимание на богатенькую девочку
14-летняя дочь губернатора Рязанской области единоросса Любимова получила в 2019 году доход в 10 млн. рублей.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) August 13, 2020
Девочка в 14 лет имеет в год больше, чем россиянин холопского звания заработает за 20 лет.
Элита же.
А вы всё нудите, что в стране у молодёжи перспектив нет.
Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области задекларировала доход за 2019 год в 10 млн рублей.— Pavel Pryanikov (@netovetz) August 13, 2020
Работают люди, а не ноют
Хорошо когда дети с рождения очень талантливые.— Чипполино ☭ (@Beria911) August 13, 2020
Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова в 2019 году задекларировала доход в 10 млн рублей, что более чем в два раза превышает заработок отца. pic.twitter.com/eiXG6mO6Q0
Источник:
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Может она по ночам беляши печёт, а потом на вокзале целый день продаёт...
А всё почему, потому что работала (правда я тоже хочу, хотя бы годик поработать дочерью губернатора)
«На девочку были зарегистрированы объекты имущества, что отражено в декларации 2018 года. В декларации 2019 года эти объекты отсутствуют, потому что были проданы, этим и объясняется задекларированный дочерью губернатора доход в 10 миллионов рублей», заявил пресс-секретарь Любимова Денис Арапов. https://news.mail.ru/politics/42956747/?frommail=1https://news.mail.ru/politics/42956747/?frommail=1
Они народ за идиотов держат,или даже не понимают,почему люди возмущаются?