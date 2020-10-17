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В Красноярске ищут чиновников, виновных в растрате 15 млн рублей на ненужные лекарства

В Красноярске ищут чиновников, виновных в растрате 15 млн рублей на ненужные лекарства (3 фото)

Автор:
17 октября 2020 18:26
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Красноярский край   госзакупки   лекарства   льготники   прокуратура   чиновники   
4139
3
Выяснилось, что чиновники из Минздрава не рассчитали потребность в льготном лекарстве. Из-за этого у половины упаковок просто истёк срок годности.
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Метки: Красноярский край   госзакупки   лекарства   льготники   прокуратура   чиновники   
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15  комментариев
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691
Геннадий Николаевич Казаков 3 часа назад
Почти за 30-ку лекарства.
Почему-то такие новости уже не удивляют.
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1k
Алексей Геннадий Николаевич Казаков 3 часа назад
Смотря какие лекарства. Есть такие, которые стоят дорого... очень дорого. Но без них человеку не выжить.
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204
im240 Полчаса назад
копейки
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3k
aleksei 49 минут назад
Крайних ищут я так понимаю, потому что под каждыми закупками есть отвественные лица прописанные на бумаги, но видимо эти фамилии не подходят, поэтому ищут
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8k
Антон Семёныч aleksei Полчаса назад
Всё там все знали и всё было заранее спланировано. Все причастные получили откаты
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639
Oort Час назад
Ищут ?
"Прокуратура проводит расследование, из-за чьей халатности были потрачены государственные деньги."
"Началось всё в 2018 году,"
Уж пастарайтеся, может и найдёте. Даже Шерлоку было бы непросто.
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2k
Павел Новиченко 2 часа назад
Упс... А разве на каждой накладной не стоит роспись с указанием должности ?
Чё там искать то ?
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Закупили столько сколько нужно. Вот только часть припрятали,так как параллельно было закуплено дорогостоящее лекарство и вот его нужно было реализовать и навариться.
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3k
Пепелац 3 часа назад
Тут в соседней теме расследование быстро выявило кто виноват "неустановленные должностные лица" боюсь и тут они же...
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20k
Russo Turisto Пепелац 2 часа назад
Все чиновники (за редким исключением) это "неустановленные должностные лица"
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−4
wr2x2 3 часа назад
под конец срока годности, пока ещё лекарства безопасные, их нужно было или раздать, или по сниженной цене продать
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34k
Бабай wr2x2 2 часа назад
В Красноярске ищут чиновников, виновных в растрате 15 млн рублей на ненужные лекарства
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