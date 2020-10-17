В Красноярске ищут чиновников, виновных в растрате 15 млн рублей на ненужные лекарства

Началось всё в 2018 году, когда чиновники Красноярского края заключили госконтракт с одной из аптек на закупку льготного препарата, но при этом не рассчитали точное количество требуемого лекарства. Всего было закуплено 1725 упаковок дорогостоящего препарата для льготников на общую сумму 30 млн рублей. По факту только половина упаковок была выдана людям, а у второй половины благополучно истёк срок годности в феврале 2020 года.