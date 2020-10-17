В Красноярске ищут чиновников, виновных в растрате 15 млн рублей на ненужные лекарства

Выяснилось, что чиновники из Минздрава не рассчитали потребность в льготном лекарстве. Из-за этого у половины упаковок просто истёк срок годности.
Началось всё в 2018 году, когда чиновники Красноярского края заключили госконтракт с одной из аптек на закупку льготного препарата, но при этом не рассчитали точное количество требуемого лекарства. Всего было закуплено 1725 упаковок дорогостоящего препарата для льготников на общую сумму 30 млн рублей. По факту только половина упаковок была выдана людям, а у второй половины благополучно истёк срок годности в феврале 2020 года.
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Прокуратура проводит расследование, из-за чьей халатности были потрачены государственные деньги.
На поле танки грохотали, а фермер плакал и считал
Волгоградский фермер обратился в прокуратуру области за возмещением убытков, которые ему причинила бронетехника, разворотив землю и спалив луга.
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Почему-то такие новости уже не удивляют.
"Прокуратура проводит расследование, из-за чьей халатности были потрачены государственные деньги."
"Началось всё в 2018 году,"
Уж пастарайтеся, может и найдёте. Даже Шерлоку было бы непросто.
Чё там искать то ?