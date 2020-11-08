"Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как живет депутат из Иркутска

Евтушенко Евгений - депутат Думы муниципального образования Иркутской области, заместитель председателя Думы МО. Власти у него немного, но уже есть осознание собственной значимости. Мы заглянули в его профиль в соцсетях, чтобы выяснить, как живет и чем интересуется среднестатистический политик нашей страны.
Мы нашли фото героя нашего поста не только на сайте Молодежного муниципального образования Иркутской области, но и в инстаграме. Евгений лично ведет свой профиль
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Не стесняется Евгений раскрывать все карты: обратите внимание на подписи к фото, в них - вся суть
В профиле, как полагается, есть фото с дорогими авто и в шикарных обстановках, кадры из отпусков
Философские цитаты сменяются хвастливыми подписями с перечнем собственных достижений
Депутат открыто признается, что ни школьного образования, ни аттестата у него нет
Также он публикует подробности интимной жизни
Обратите внимание на хэштег
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Так что, если это реальный депутат, и его реальные странички в соцсетях, то это как раз тот случай.
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Что-то не увидел где он открыто признается об этом.
И в чем его "быдлость"? В том что ему на стол бл...ди лезут чтобы работу получить?)))
А "показушность" в чем?
Очередной наброс говна на вентилятор.