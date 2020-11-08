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"Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как живет депутат из Иркутска

"Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как живет депутат из Иркутска (15 фото)

Автор:
08 ноября 2020 07:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Instagram   депутат   идиот   инстграм депутата   прикол   смешно   фото   чиновник   
26332
15
Евтушенко Евгений - депутат Думы муниципального образования Иркутской области, заместитель председателя Думы МО. Власти у него немного, но уже есть осознание собственной значимости. Мы заглянули в его профиль в соцсетях, чтобы выяснить, как живет и чем интересуется среднестатистический политик нашей страны.
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Метки: Instagram   депутат   идиот   инстграм депутата   прикол   смешно   фото   чиновник   
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58k
Доктор Джонс 9 часов назад
Безграмотность - его конёк...
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9k
Нихуахуа 3 минуты назад
Вспоминается видеосюжет, где одна из оппозиционерок, то ли Галямина, то ли ещё кто, заявила, что они начали, не жалея ни сил, ни денег, продвигать своих людей во властные структуры, для дестабилизации и для дискредитации власти.
Так что, если это реальный депутат, и его реальные странички в соцсетях, то это как раз тот случай.
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0
Павел Сотников 41 минуту назад
Удивлюсь, если он будет не из Единой России и голосовалищиком за пукина
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4k
Александр Час назад
СК к нему уже выехал?!
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12k
Hairy. Александр 15 минут назад
Конечно выехал, с приказом на повышение.
Конечно выехал, с приказом на повышение.
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1k
Павел Час назад
Капитализм- самый подлый и отвратительный уклад жизни. При нем, самые низкие и омерзительные поступки способны сделать человека успешным. Чем богаче и успешнее человек, тем больше у него за душой преступлений и грехов.
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2k
Romanlt 2 часа назад
Я уже ни раз говорил, что нищебродство не в кошельках, а в головах....Вот этот истинный представитель нищеброда.
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5k
Нестерин Сергей 2 часа назад
Вот такие и создают революционные ситуации. Без таких "татупедов" люди злятся меньше. Слава "двигателю революции".
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17k
Сергей Костюнин 2 часа назад
В барак суку ! В петушинный угол !!
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−8
Князь Курбский 3 часа назад
НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ, ЭТО НЕ ДЛЯ ОТ ЛЮДЕЙ, А ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ФИШЕК, ПУТИНА И ХЕРОЯ РОССИИ ГНОЙНОГО ПСА И ВОНЮЧЕЙ СВИНЬИ КАДЫРОВА Кадыров какие אуи предпочитает? Собачьи, как у его папки(незабываемым вкус детства), или свинячьи(повседневная привычка купонного туземного царька), как у Путина? И модерашкам От души желаю администрации и модераторам фишек хоронить своих близких Вы мудачье А я как писал так и буду. Сегодня проедусь по кадырке Прямо отсюда Продам сайгу 12к Без вопросов €3000 Чистая, без крестов, в коробке и заводской смазке. Без овесов, без напиллинга. Номера сбиты Патроны 12/76 главпатрон €3 шт. Москва и МО Возможно отправка ТК по РФ на ваш страх и риск 100 предоплата, битки или переводом на карту Есть гарант в даркнет Всем [мат] на безответный русский скот Вот если бы вместо больницы человек из последних сил убил губернатора или хотя бы начальника РУВД вместе с семьёй они бы услышали Но для этого надо сперва ОСОЗНАТЬ себя человеком. Тогда и страх пройдет и умирать не страшно. Понимаешь для чего и почему А можно и не умирать. Можно развернуть партизанство. И тогда не один полицай, не один золотогвард, ни один гестаповец, староста, бургомистр и гауляйтер не будет чувствовать себя в безопасности. Ну гауляйтер, положим, держит семью в Европе или США. А рядовой предатель в форме? А? Чем режим Путлера отличается от режима Гитлера на оккупированых территориях? Да ничем! Только тем что у него гораздо лучше получается Превращать русских в бессловесный покорный скот. Стадо овец и баранов, которые и блеять то могут только по команде и разрешенные слова, спущенные сверху. Баранов стригут и режут. Но они при этом молчат. Страх и ненависть, сдобренные чувством величия. Вместо еды. Нравится быть бараном? Подставляй горло под нож. Ни прав, ни свободы, ни чувства достоинства. Да, сколько умерло при Путине, вернее сколько им убито? Для этого не обязательно расстреливать. Достаточно лишить медицины, образования, уменьшить доходы. Доширак, Балтика 9, Дом-2, дешовая водка и заразы убивают лучше пуль. Особенно когда не заводят детей. А чурки заводят, помногу и они рождаются уже россиянами. Ими и заменяют Угон на работу в Германию? Так сами бегут из родной страны За 20 лет путинизма из России навсегда уехало 20300000 россиян Двадцать миллионов триста тысяч граждан РФ покинули российскую федерацию навсегда Это общее количество полученных ими гражданство, подданство, ВНЖ ПМЖ визы с постоянным прибываем и разрешением на работу Данные по Евросоюз, Норвегия, Швейцария, Британское Содружество, Израиль, США, Южная Корея, Украина (с 2018) какие то страны латинской Америки (с 2019г) и т.п. Они все формально считаются граждане РФ. Да, и те кто отказался от гражданства РФ. Отказаться легко, выйти сложно. Да, они входят в эти самые озвученные 146 миллионов или может процентов. С экранов лож и дерьмо. В интернете армия кремлеботов, по десяткам аккаунтов у каждого и все наплюсованы. Фот именно на этом ресурсе их полно. Прямо здесь и сейчас А так зайдите в стоянку для майдана, только не ешьте перед этим. Они там и не скрываются.

Источник:
"Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как живет депутат из Иркутска
"Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как живет депутат из ИркутскаЕвтушенко Евгений - депутат Думы муниципального образования Иркутской области, заместитель председателя Думы МО. Власти у него немного, но уже есть осознание собственной значимости. Мы заглянули в...
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2k
Master Bo Князь Курбский 15 минут назад
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5k
Vampire 3 часа назад
Он, что, один такой? Вы пошерстите уровень областной "элиты". Хоть исполкомовские, хоть ментовские, хоть прокурорские - рыло у всех в пушку. Жаль, что садят не за то что сделал, а за то, что попался.
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26
Mr White Man 3 часа назад
член партии "единоросня", не ?
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1k
Anton Omelyanenko 3 часа назад
да нормальный чел, вопросики решает, в иркутске только так и живут
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26k
Rest Tremor 3 часа назад
"Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как живет депутат из Иркутска
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17k
Vital Idol Rest Tremor Час назад
да их всех надо расстрелять...этот сошка мелкая....
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19k
Mike Miller 3 часа назад
А чего вы удивляетесь? Самый настоящий представитель народа. Больше половины таких, как он. Он просто "всплыл".
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−22
Князь Курбский 3 часа назад
Всем [мат] на безответный русский скот Вот если бы вместо больницы человек из последних сил убил губернатора или хотя бы начальника РУВД вместе с семьёй они бы услышали Но для этого надо сперва ОСОЗНАТЬ себя человеком. Тогда и страх пройдет и умирать не страшно. Понимаешь для чего и почему А можно и не умирать. Можно развернуть партизанство. И тогда не один полицай, не один золотогвард, ни один гестаповец, староста, бургомистр и гауляйтер не будет чувствовать себя в безопасности. Ну гауляйтер, положим, держит семью в Европе или США. А рядовой предатель в форме? А? Чем режим Путлера отличается от режима Гитлера на оккупированых территориях? Да ничем! Только тем что у него гораздо лучше получается Превращать русских в бессловесный покорный скот. Стадо овец и баранов, которые и блеять то могут только по команде и разрешенные слова, спущенные сверху. Баранов стригут и режут. Но они при этом молчат. Страх и ненависть, сдобренные чувством величия. Вместо еды. Нравится быть бараном? Подставляй горло под нож. Ни прав, ни свободы, ни чувства достоинства. Да, сколько умерло при Путине, вернее сколько им убито? Для этого не обязательно расстреливать. Достаточно лишить медицины, образования, уменьшить доходы. Доширак, Балтика 9, Дом-2, дешовая водка и заразы убивают лучше пуль. Особенно когда не заводят детей. А чурки заводят, помногу и они рождаются уже россиянами. Ими и заменяют Угон на работу в Германию? Так сами бегут из родной страны За 20 лет путинизма из России навсегда уехало 20300000 россиян Двадцать миллионов триста тысяч граждан РФ покинули российскую федерацию навсегда Это общее количество полученных ими гражданство, подданство, ВНЖ ПМЖ визы с постоянным прибываем и разрешением на работу Данные по Евросоюз, Норвегия, Швейцария, Британское Содружество, Израиль, США, Южная Корея, Украина (с 2018) какие то страны латинской Америки (с 2019г) и т.п. Они все формально считаются граждане РФ. Да, и те кто отказался от гражданства РФ. Отказаться легко, выйти сложно. Да, они входят в эти самые озвученные 146 миллионов или может процентов. С экранов лож и дерьмо. В интернете армия кремлеботов, по десяткам аккаунтов у каждого и все наплюсованы. Фот именно на этом ресурсе их полно. Прямо здесь и сейчас А так зайдите в стоянку для майдана, только не ешьте перед этим. Они там и не скрываются.

Источник:
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37k
Войнов 3 часа назад
Кули удивляться. Детупаты имеют кучу бабла даже на таком уровне. Был у меня когда-то сотрудник, в начале нулевых каким-то образом стал даже не детупатом, а помощником детупата муниципального образования в Питере. За год "заработал" себе на новенькую трешку с "евроремонтом" и джакузей для семьи, плюс любовницу упаковал. Не поверите на чем - на детских площадках. Оказывается, обустройство детских площадок находится в ведении МО и он получал откаты от компаний, которым устраивал контракты. Понятно, что по конкурсу, но всем известно, как эти конкурсы делаются под конкретные компании.
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82k
Феофан 3 часа назад
Это не стеб, это открытое издевательство над нами. Потому, что мы кормим это. А оно тащится.
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6k
Alex Феофан 2 часа назад
Да не кормим мы таких! Они сами безнаказанно тащат в карман всё, что не приколочено!
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1k
signabk 3 часа назад
мерзость какая ...
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6k
Barachek_Obachek 3 часа назад
Один из многих
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−25
Николай 3 часа назад
"Депутат открыто признается что ни школьного образования ни аттестата у него нет"

Что-то не увидел где он открыто признается об этом.

И в чем его "быдлость"? В том что ему на стол бл...ди лезут чтобы работу получить?)))

А "показушность" в чем?

Очередной наброс говна на вентилятор.
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2k
твёрдый троечник 3 часа назад
Не видать нам и намека на светлое будущее, пока существует система позволяющая бездарям занимать государственные посты любого уровня.
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