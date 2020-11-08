"Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как живет депутат из Иркутска

Евтушенко Евгений - депутат Думы муниципального образования Иркутской области, заместитель председателя Думы МО. Власти у него немного, но уже есть осознание собственной значимости. Мы заглянули в его профиль в соцсетях, чтобы выяснить, как живет и чем интересуется среднестатистический политик нашей страны.

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Мы нашли фото героя нашего поста не только на сайте Молодежного муниципального образования Иркутской области, но и в инстаграме. Евгений лично ведет свой профиль 0 Источник:

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На депутата подписаны 13 тыс человек 0 Источник:

Он рассказывает о своей работе, жизни, изменениях в российском законодательстве 0 Источник:

Не стесняется Евгений раскрывать все карты: обратите внимание на подписи к фото, в них - вся суть 0 Источник:

Сразу возникает вопрос: стебется депутат или принимать его высказывания за чистую монету? 0 Источник:

В профиле, как полагается, есть фото с дорогими авто и в шикарных обстановках, кадры из отпусков 0 Источник:

Философские цитаты сменяются хвастливыми подписями с перечнем собственных достижений

Депутат открыто признается, что ни школьного образования, ни аттестата у него нет

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Также он публикует подробности интимной жизни

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