Чиновник оконфузился в прямом эфире

После этого замечания Барт посмотрел на своё отражение и понял, что все жители его города увидели, что он сидит в трусах. То ли весёлые праздники так повиляли на мэра, или он просто не счёл нужным надеть штаны для интервью, так или иначе Барт оконфузился. Он пошутил, что 2021 год начался с неприятного момента, который запомнится ему надолго.