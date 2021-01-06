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Чиновник оконфузился в прямом эфире

Чиновник оконфузился в прямом эфире (2 фото)

Автор:
06 января 2021 14:18
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интервью   интересное   мэр города   трусы   удалёнка   фото   чиновник   
1790
2

Во время новогоднего интервью мэр города Антверпена не заметил одно неприятное совпадение, которое показало его во всей красе горожанам. Про рубашку мэр подумал, а вот о брюках, видимо, забыл...

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Метки: Юмор   интервью   интересное   мэр города   трусы   удалёнка   фото   чиновник   
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6  комментариев
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4k
Дядя Сэм Час назад
"оконфузился"?! Да ему трижды покуй !
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414
Andrey 9 минут назад
Заезженные и наигранные приколы.
Сколько их уже было с начала пандемии?...
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1k
Павел Христенко 9 минут назад
На Хабаровском ТВ был такой легендарный диктор Г.П.
Так он с гипсом на ноге, нога на стуле,в труселях читал новости, а на экране всё было пристойно - пиджак, рубашка, галстук.
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346
20 cm Полчаса назад
форма одежды:"Парадная"))))
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464
Rabie Liz Полчаса назад
Вообще, ведущая не культурно приметила, надо было промолчать. Зачем цепляться к человеку за детали. Он у себя дома, хоть в семейках.. да пх.
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1k
Лёха Час назад
Ой,да ладно. По молодости я несколько раз с незастёгнутой ширинкой на работу приходил...
Один раз шеф прокомментировал:"о! всегда готов!"
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