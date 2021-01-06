Чиновник оконфузился в прямом эфире

Во время новогоднего интервью мэр города Антверпена не заметил одно неприятное совпадение, которое показало его во всей красе горожанам. Про рубашку мэр подумал, а вот о брюках, видимо, забыл...
В Бельгии журналисты решили взять новогоднее интервью у мэра города Антверпена Барта де Вевера для Radio 2. Мужчина в это время находился дома и разговаривал с журналистами по видео связи со своего смартфона. Однако, Барт не учёл одну вещь - его отражение было видно в зеркале.
— Очень красивая рубашка, наверное, ты надел её специально для интервью. Но неужели под этой рубашкой только нижнее бельё, — спросила ведущая эфира у своего гостя.
Antwerp Belediye Başkanı, Bart de Wever, Belçika'da bir radyo programına gömlek ve don ile katılmış. Radyoyla bağlantı görüntülü olunca sunucu fark etmiş tabii.— Firat Topal (@FlyngDtchmn) January 3, 2021
-Gömleğiniz güzel ama o altınızdaki don mu? :))
-Nasıl bildin? Tüh aynadan görünüyor
-Sorun değil don da güzel :)) pic.twitter.com/zn8E4vtz8z
После этого замечания Барт посмотрел на своё отражение и понял, что все жители его города увидели, что он сидит в трусах. То ли весёлые праздники так повиляли на мэра, или он просто не счёл нужным надеть штаны для интервью, так или иначе Барт оконфузился. Он пошутил, что 2021 год начался с неприятного момента, который запомнится ему надолго.
Источник:
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Сколько их уже было с начала пандемии?...
Так он с гипсом на ноге, нога на стуле,в труселях читал новости, а на экране всё было пристойно - пиджак, рубашка, галстук.
Один раз шеф прокомментировал:"о! всегда готов!"