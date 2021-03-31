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Производство чёрной икры в Астрахани в 1960-м году

Производство чёрной икры в Астрахани в 1960-м году (20 фото)

Автор:
31 марта 2021 14:42
Метки: история   люди   продукты   
1069
20
Корреспондент американского журнала LIFE Карл Миданс в апреле 1960-го года сделал цикл фотографий о производстве чёрной икры в Астрахани: от поимки осетра, его разделки и фасовки икры в баночки.
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Метки: история   люди   продукты   
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10k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Каждый год бываю в Дельте Волги на рыбалке. Во время остановок на трассе "Каспий", особенно у стихийных придорожных рыбных рынков, периодически подходят мутные типы и предлагают "икорку черную недорого"....
На всякий случай предупрежу у тех, кто не в курсе...
1. Скорее всего эти типы вас же и сдадут ближайшему полицейскому посту (черная икра без чеков или других доков там - криминал)
2. С огромной долей вероятности, вам подсунут не осетровую, а крашенную щучью икру (поди там разбери на вкус, вы ж ее не каждый день едите)
3. Качество кустарного продукта... Ну вы сами понимаете...
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83
Ольга Т Час назад
В 75-85 годах отменно дома наелись черной икры. У мамы была очень хорошая знакомая, она работала поваром на теплоходе, который по Волге ходил, так она нам 3-х литровыми банками возила, естественно это был самопосол. И по цене - пара стрижек и причесок, мама парикмахером была. Вот реально тогда смотреть на нее уже не могли, а сейчас хоть бы 85 граммовую баночку, но по цене авианосца уже...
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4k
Бу 2 часа назад
Загубили весь Каспий
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10k
Паша Эмильевич Fat Lynx 2 часа назад
Могу я ответить...
1. Лукойловские нефтяные вышки с Российской стороны и далее пор списку... Каждая прикаспийская страна качает там нефть...
2. Браконьеры (особенно дагестанские на быстроходных байдах. Покурите ютуб, полно там видео)
3. Официальные браконьеры (промысловики)
4. Огромный рыболовный прессинг на рыбу. Особенно Дельта Волги и раскаты
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27k
Snork Snorkoff Fat Lynx 2 часа назад
Люди
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27k
Fat Lynx Snork Snorkoff 2 часа назад
Понятно что люди...
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27k
Fat Lynx Паша Эмильевич Час назад
То, что ты перечислил объективно только по п.3.
Каспий - лужа окруженная рядом государств:
- Россия
- Азербайджан
- Иран
- Казахстан
- Туркменистан...
Не до-ху-я ли на лужу 1350х300 км?
При этом более-менее значимую работу по восстановлению поголовья осетровых ведет только Россия.
А с учатом того, что Иран еще во времена СССР был на втором месте в мире по производству черной икры не взирая на то, что были договоренности с СССР, то сейчас они вообще не стесняются и вторые после Китая. И, да, они производят икру только на Каспии.
А браконьеры твои и нефтяники - это так, мелочь на грани погрешности.
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13k
Lynx Паша Эмильевич 56 минут назад
Добавлю: военные. Товарищ проходил срочную в тех краях. Чтоб одеться, обуться под дембель - сам понимаешь, что надо делать.
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11k
Юрий Николаевич 3 часа назад
Году так в 83 батя в степи вечером браконьера. У него "муравей" сломался и пипец рыбачку был бы неминуемый, до дома километров 30, а ранней весной в степи ночи суровые. В благодарность он подарил отцу 3-литровую банку черной икры. Ели ее всей семьей очень долго. Ощущал себя как Верещагин из "Белого солнца пустыни".
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3k
Ваник Юрий Николаевич 2 часа назад
Простите , а что он сделал с браконьером то?
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11k
Юрий Николаевич Ваник 2 часа назад
Водкой отогрел и дома довез.
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1k
Максим 3 часа назад
Сейчас на икру такие цены. Черная вообще перешла в разряд мифов.
Удивился, что в магазинах появилась икра трески, щуки и даже минтая. Вот это теперь для народа.
А черная... тут для властителей, думающих о народе! Что бы живот не болел и думалось лучше, не челяди же.
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3k
Свирепый Бамбр Максим 2 часа назад
А нехер по бутикам ходить и азбукам вкуса!
https://ikra-osetra.ru/tproduct/159825080-832913845068-ikra-osetrovih-rib-standart-1000-grhttps://ikra-osetra.ru/tproduct/159825080-832913845068-ikra-osetrovih-rib-standart-1000-gr

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27k
Fat Lynx Максим 2 часа назад
29500 р.
https://ikra-osetra.ru/https://ikra-osetra.ru/
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3k
Свирепый Бамбр Fat Lynx Час назад
Не рассказывай ему, а то тоже станешь юношей-пистаболом с пустыми карманами. )))
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27k
Fat Lynx Свирепый Бамбр Час назад
Сглазит что ли?
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850
Андрей Максим 20 минут назад
В конце 80-х, помню, баночка стеклянная чёрной икры 30 грамм стоило 1 рубль.
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21k
Сибиряк 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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9k
ГородДомов 3 часа назад
икра бывает чёрная ???
.. а ну да . .. вспомнил..
просто я уже забыл .
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90
Дядя Витя 3 часа назад
Кто-нибудь в курсе? Почему ВСЕ посты сразу развёрнуты?
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3k
Том Сойер 3 часа назад
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