Производство чёрной икры в Астрахани в 1960-м году

1069
20
Корреспондент американского журнала LIFE Карл Миданс в апреле 1960-го года сделал цикл фотографий о производстве чёрной икры в Астрахани: от поимки осетра, его разделки и фасовки икры в баночки.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Малыш оставил в самолете игрушку - но та попала в руки очень креативного бортпроводника
- Как один голубь спас 200 человек
- Иммигранты начала ХХ века: американская этнография
- Китаец построил остров Любви, пытаясь вернуть бывшую
- Канадец купил фотоаппарат и нашел в нем старые фото
43
Понравилось43
Новости партнёров
Загрузка...
На всякий случай предупрежу у тех, кто не в курсе...
1. Скорее всего эти типы вас же и сдадут ближайшему полицейскому посту (черная икра без чеков или других доков там - криминал)
2. С огромной долей вероятности, вам подсунут не осетровую, а крашенную щучью икру (поди там разбери на вкус, вы ж ее не каждый день едите)
3. Качество кустарного продукта... Ну вы сами понимаете...
1. Лукойловские нефтяные вышки с Российской стороны и далее пор списку... Каждая прикаспийская страна качает там нефть...
2. Браконьеры (особенно дагестанские на быстроходных байдах. Покурите ютуб, полно там видео)
3. Официальные браконьеры (промысловики)
4. Огромный рыболовный прессинг на рыбу. Особенно Дельта Волги и раскаты
Каспий - лужа окруженная рядом государств:
- Россия
- Азербайджан
- Иран
- Казахстан
- Туркменистан...
Не до-ху-я ли на лужу 1350х300 км?
При этом более-менее значимую работу по восстановлению поголовья осетровых ведет только Россия.
А с учатом того, что Иран еще во времена СССР был на втором месте в мире по производству черной икры не взирая на то, что были договоренности с СССР, то сейчас они вообще не стесняются и вторые после Китая. И, да, они производят икру только на Каспии.
А браконьеры твои и нефтяники - это так, мелочь на грани погрешности.
Удивился, что в магазинах появилась икра трески, щуки и даже минтая. Вот это теперь для народа.
А черная... тут для властителей, думающих о народе! Что бы живот не болел и думалось лучше, не челяди же.
https://ikra-osetra.ru/tproduct/159825080-832913845068-ikra-osetrovih-rib-standart-1000-grhttps://ikra-osetra.ru/tproduct/159825080-832913845068-ikra-osetrovih-rib-standart-1000-gr
https://ikra-osetra.ru/https://ikra-osetra.ru/
.. а ну да . .. вспомнил..
просто я уже забыл .