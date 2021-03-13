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Как один голубь спас 200 человек

Как один голубь спас 200 человек (5 фото)

Автор:
13 марта 2021 08:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: голубка   голубь   история   люди   спасение   факты   фото   
294
5
Хочу поведать вам одну вовсе не придуманную историю о голубке, которая спасла две сотни жизней и стала настоящей героиней.
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Метки: голубка   голубь   история   люди   спасение   факты   фото   
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4  комментария
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Вишенка Крокодилова 53 минуты назад
А если бы американцы сидели в своей Америке, их и спасать бы не пришлось.
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Кекс Вишенка Крокодилова Полчаса назад
а если бы ......Россия не влезла в империалистическую войну то и революций не было бы бы бы бы ..........
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