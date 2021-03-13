Как один голубь спас 200 человек

3 октября 1918 года пять сотен солдат майора Чарльза Уайтлиси внезапно оказались в ловушке непосредственно в тылу врага. Немецкие войска окружили их в лесу, отрезав всякую возможность сообщаться с их штабом и получить поддержку. Американские силы засели на высоком холме (это была единственная возможность выжить) и держали оборону изо всех сил. Связь со штабом была потеряна, а потери были такими, что сложно себе даже представить.



После двух дней постоянной перестрелки в живых остались порядка 190 человек. Майор пытался послать известия в штаб о том, что его людям необходима помощь, но крылатые вестники были встречены снайперами врага. Когда в небо запустили последнюю, третью птицу — голубку Шер Ами, все надежды, казалось бы, обреченных людей словно застыли в воздухе. Снайпер мог заметить и ее. И когда немцы увидели Шер Ами, то тут же открыли по ней беспощадный огонь и тяжело ранили птицу. Но мужественная голубка продолжала лететь.



Каким-то чудом, раненая и усталая, она пролетела целых 40 километров до штаба за каких-то 25 минут. Потеряв глаз и одну из лапок, в другой она все же донесла послание до военного начальства.