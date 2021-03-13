Как один голубь спас 200 человек

294
5
Хочу поведать вам одну вовсе не придуманную историю о голубке, которая спасла две сотни жизней и стала настоящей героиней.
Люди много веков использовали голубиную почту и, несмотря на ряд значительных недостатков, были вполне довольны ею. Но в последнюю очередь эти птицы мира ассоциируются со зловещим свистом пуль, стонами раненых. Да и со смелостью, честно говоря, тоже, ведь они порой улетают прочь от легкого и непреднамеренного взмаха нашей руки. Между тем именно в условиях максимальной опасности голубка Шер Ами проявила незаурядную смелость и совершила свой подвиг.
Ее, как и нескольких других птиц, держали при себе американские солдаты во время битвы в Аргонском лесу во Франции, в 1918 году. Но вряд ли кто-то догадывался о том, насколько жизни всех солдат окажутся зависимыми в какой-то момент не от их отваги, интеллекта или правильной тактики боя, а от хрупкой птицы, которая под вражеским огнем все же сможет донести важнейшее донесение и вызвать подмогу.
×
3 октября 1918 года пять сотен солдат майора Чарльза Уайтлиси внезапно оказались в ловушке непосредственно в тылу врага. Немецкие войска окружили их в лесу, отрезав всякую возможность сообщаться с их штабом и получить поддержку. Американские силы засели на высоком холме (это была единственная возможность выжить) и держали оборону изо всех сил. Связь со штабом была потеряна, а потери были такими, что сложно себе даже представить.
После двух дней постоянной перестрелки в живых остались порядка 190 человек. Майор пытался послать известия в штаб о том, что его людям необходима помощь, но крылатые вестники были встречены снайперами врага. Когда в небо запустили последнюю, третью птицу — голубку Шер Ами, все надежды, казалось бы, обреченных людей словно застыли в воздухе. Снайпер мог заметить и ее. И когда немцы увидели Шер Ами, то тут же открыли по ней беспощадный огонь и тяжело ранили птицу. Но мужественная голубка продолжала лететь.
Каким-то чудом, раненая и усталая, она пролетела целых 40 километров до штаба за каких-то 25 минут. Потеряв глаз и одну из лапок, в другой она все же донесла послание до военного начальства.
После двух дней постоянной перестрелки в живых остались порядка 190 человек. Майор пытался послать известия в штаб о том, что его людям необходима помощь, но крылатые вестники были встречены снайперами врага. Когда в небо запустили последнюю, третью птицу — голубку Шер Ами, все надежды, казалось бы, обреченных людей словно застыли в воздухе. Снайпер мог заметить и ее. И когда немцы увидели Шер Ами, то тут же открыли по ней беспощадный огонь и тяжело ранили птицу. Но мужественная голубка продолжала лететь.
Каким-то чудом, раненая и усталая, она пролетела целых 40 километров до штаба за каких-то 25 минут. Потеряв глаз и одну из лапок, в другой она все же донесла послание до военного начальства.
Голубку удалось спасти, ей сделали деревянный протез. Но главное, что к этой хрупкой, внешне ничем не примечательной птице все спасенные воины, да и многие другие солдаты до конца жизни питали глубочайшее уважение, почти благоговейный трепет. Недаром с французского имя голубки можно перевести как «дорогой друг».
Потому что речь тут идет не о том, что якобы генетически расположенный к трусости голубь вдруг показал себя с самой лучшей стороны. А о том, что даже самое хрупкое, слабое создание порой способно делать чудеса. И еле летя, страдая от боли во всем худеньком теле, спасти жизни почти 200 здоровым сильным мужчинам. Ведь порой сила и слабость — понятие относительные, а вот смелость — вечна и заслуживает уважения, что у человека, что у животных.
Источник:
Ссылки по теме:
- 3 причины, по которым египтяне изображали людей плоскими и только в профиль
- Картина, которую британец купил «на сдачу», оказалась настоящим сокровищем
- Детей отчислили из школы за непристойные фотографии матери
- Мать во время пожара спасла своих 4-х детей
- 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...