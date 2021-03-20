Китаец построил остров Любви, пытаясь вернуть бывшую

Сяо Сю живет в деревне Хэтоу (Hetou) в китайской провинции Гуандун. В 2018 году молодой человек отправился в Гуанчжоу на заработки. В городе он познакомился с девушкой, с которой они встречались два года, пока в конце 2020 года Сяо не решил вернуться в родную деревню, чтобы ухаживать за пожилыми родителями. Он позвал с собой и девушку, однако его возлюбленная не намерена была покидать мегаполис, ведь она тут родилась и прожила всю жизнь.