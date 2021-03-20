Китаец построил остров Любви, пытаясь вернуть бывшую

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Увы, этот поступок не смог сотворить волшебство и воссоединить мужчину с его девушкой.
Сяо Сю живет в деревне Хэтоу (Hetou) в китайской провинции Гуандун. В 2018 году молодой человек отправился в Гуанчжоу на заработки. В городе он познакомился с девушкой, с которой они встречались два года, пока в конце 2020 года Сяо не решил вернуться в родную деревню, чтобы ухаживать за пожилыми родителями. Он позвал с собой и девушку, однако его возлюбленная не намерена была покидать мегаполис, ведь она тут родилась и прожила всю жизнь.
И тогда 30-летний Ромео решил совершить романтический поступок и построить настоящий остров Любви. Вернувшись в деревню, он начал работы по воплощению своей мечты: для этого он нашел подходящее место ― небольшой остров посреди озера возле деревни. Остров был не особо красивым, на нем не было деревьев и росла лишь трава.
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Сяо колдовал над ним несколько месяцев, потратил больше 15 тысяч долларов и превратил его в настоящий оазис, усыпанный розовыми деревьями и кустарниками (правда, не настоящими, а пластиковыми). Он даже договорился с местными жителями, которые помогли сделать мост к островку, а также построил на острове качели.
Увы, возлюбленная Сяо не изменила своего решения. Она также отметила, что верит, что мужчина найдет кого-то гораздо лучше, чем она.
Увы, возлюбленная Сяо не изменила своего решения. Она также отметила, что верит, что мужчина найдет кого-то гораздо лучше, чем она.
Отвергнутый мужчина хотел разрушить свое творение, но его остановили местные жители. Его история вызвала бурю эмоций и сочувствия в местных соцсетях, а остров стал настоящим островом Любви: теперь сюда приезжают фотографироваться парочки, а также здесь устраивают свадебные фотосессии.
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