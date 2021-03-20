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Китаец построил остров Любви, пытаясь вернуть бывшую

Китаец построил остров Любви, пытаясь вернуть бывшую (5 фото)

Автор:
20 марта 2021 09:08
Сообщество : Истории
Метки: история   любовь   люди   остров   остров любви   фото   
128
5
Увы, этот поступок не смог сотворить волшебство и воссоединить мужчину с его девушкой.
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Метки: история   любовь   люди   остров   остров любви   фото   
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