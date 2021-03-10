Иммигранты начала ХХ века: американская этнография

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С 1892 по 1954 год остров Эллис в устье реки Гудзон был главными воротами в США для сотен тысяч иммигрантов, ехавших в Новый Свет за лучшей жизнью со всех уголков Земли. Фотограф Август Шерман несколько лет, с 1906 по 1914 год, фотографировал прибывающих на остров Эллис. На этих снимках - не только широкая картина американской иммиграции, но и лица, и национальные костюмы людей из разных стран.
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Норвежка, 1910
В Норвегии, как и в большинстве европейских стран, покрытые головным убором волосы женщины
указывают на то, что она замужем. Так что и эта женщина, и героини других фотографий, вероятнее всего, приехали в США с мужьями и, возможно, семьями.
указывают на то, что она замужем. Так что и эта женщина, и героини других фотографий, вероятнее всего, приехали в США с мужьями и, возможно, семьями.
Датчанин, 1909
Эта одежда традиционна для датских мужчин, однако серебряные пуговицы и цепочка на жакете свидетельствуют о состоятельности мужчины.
Голландка, 1910
Чепец - самый характерный и многообразный элемент костюма замужней голландки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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