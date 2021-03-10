Иммигранты начала ХХ века: американская этнография

С 1892 по 1954 год остров Эллис в устье реки Гудзон был главными воротами в США для сотен тысяч иммигрантов, ехавших в Новый Свет за лучшей жизнью со всех уголков Земли. Фотограф Август Шерман несколько лет, с 1906 по 1914 год, фотографировал прибывающих на остров Эллис. На этих снимках - не только широкая картина американской иммиграции, но и лица, и национальные костюмы людей из разных стран.

0

Русская крестьянка, 1906 0 Источник:

×

Алжирец, 1910 0 Источник:

Норвежка, 1910 0 Источник: В Норвегии, как и в большинстве европейских стран, покрытые головным убором волосы женщины

указывают на то, что она замужем. Так что и эта женщина, и героини других фотографий, вероятнее всего, приехали в США с мужьями и, возможно, семьями.

Румынский дудочник, 1910 0 Источник:

Датчанин, 1909 0 Источник: Эта одежда традиционна для датских мужчин, однако серебряные пуговицы и цепочка на жакете свидетельствуют о состоятельности мужчины.

Голландка, 1910 0 Источник: Чепец - самый характерный и многообразный элемент костюма замужней голландки.

Преподобный Джозеф Василион, священник греческой православной церкви 0 Источник:

Албанский солдат, 1910 0 Источник:

Баварец, 1910 0 Источник:

Баварец, 1910 0 Источник:

Жительница Гваделупы, 1911 0 Источник:

Юный индус, 1911 0 Источник:

Итальянка, 1910 0 Источник:

Румынский пастух, 1906 0 Источник:

Казак из России, 1910 0 Источник:

Девушка из Эльзаса, 1906 0 Источник:

Оленевод из Лапландии, 1910 0 Источник:

Русские казаки, 1906 0 Источник:

Три голландки, 1910 0 Источник:

Шотландские мальчики, 1910 0 Источник:

Словацкая женщина с детьми, 1910 0 Источник:

Лапландские дети из Швеции, 1910 0 Источник:

Баварец, 1910 0 Источник:

Итальянка, 1906 0 Источник:

Немецкий нелегал, 1911 0 Источник:

Голландские дети, 1910 0 Источник:

Турок, 1912 0 Источник:

Цыганская семья, 1910 0 Источник:

Шведская девушка, 1910 0 Источник: