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Иммигранты начала ХХ века: американская этнография

Иммигранты начала ХХ века: американская этнография (31 фото)

Автор:
10 марта 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: иммиграция   история   лица   люди   национальные костюмы   сша   фото   фотоколлекция   
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С 1892 по 1954 год остров Эллис в устье реки Гудзон был главными воротами в США для сотен тысяч иммигрантов, ехавших в Новый Свет за лучшей жизнью со всех уголков Земли. Фотограф Август Шерман несколько лет, с 1906 по 1914 год, фотографировал прибывающих на остров Эллис. На этих снимках - не только широкая картина американской иммиграции, но и лица, и национальные костюмы людей из разных стран.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: иммиграция   история   лица   люди   национальные костюмы   сша   фото   фотоколлекция   
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4  комментария
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1k
Сережа. 11 минут назад
Как я понял, у голландок это зеркала заднего вида.

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makc 7 минут назад
А "Баварец", видимо, два раза приезжал-уезжал.
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13k
seller-k 24 минуты назад
Румыны с дудками, цыгане с кучей детей это понятно. Но как казак шашку провезти сумел? Вот ушлый
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
Наша закопченная такая... И лицо, и рубаха. По черному топили?
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