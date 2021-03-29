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Мадонна опубликовала фото в белье, и поклонники разделились во мнениях

Мадонна опубликовала фото в белье, и поклонники разделились во мнениях (5 фото)

Автор:
29 марта 2021 15:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бельё   возраст   мадонна   откровенные фото   певица   шоу бизнес   
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62-летняя Мадонна выложила в "Инстаграм" фотографии в нижнем белье, вызвав споры в сети.

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Метки: бельё   возраст   мадонна   откровенные фото   певица   шоу бизнес   
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34  комментария
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9k
Александр 3 часа назад
Ой, ну захотелось старушке быть красивой, да и пофиг.
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7k
Dabus Полчаса назад
Когда я ходил на курсы английского, со мной в группе была одна девчонка лет 23х. Такая, чутка панкующая личность из Купчино, любящая КиШа и Агату Кристи и без особых морально-волевых.
Так вот когда в книжке по оксфордскому английскому внезапно оказался блок посвящённый Мадонне, эта девочка вдруг внезапно фыркнула и сказала: "И почему в таких приличных книжках, пишут блоки на треть страницы об этой старой прош..титутке (Мадонне)". Чем вызывала небывалое удивление и оживление среди остальных участников языковой группы ... :D
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18k
Will2006 Полчаса назад
Либо она радикально подрезала себе кожу, либо галимый фотошоп (что скорее всего)
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4k
Ditmar Von Riddel 43 минуты назад
Глаза накуренные. Видать шЫшки удались))
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3k
Pravda 46 минут назад
Там и раньше то "сексуальности" не было, только одна пошлятина, а сейчас и подавно
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4k
Артем Кощеев 48 минут назад
Пиндосы, которые осуждают Мадонну за эти фотки, просто не видели нашу Лолиту
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498
Иван Артем Кощеев 42 минуты назад
Ну Мадонне я бы вдул, а этой корове только по жопе пнуть желание, чтоб ускакала подальше
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1k
Antarez Иван 24 минуты назад
Если бы ты ее в живую увидел, у тебя бы вдувалка не встала бы.
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10k
Борис Азачемвам 50 минут назад
Ну, судя по тому, что эта старая кашелка уже фотожопила свою моську к чужому телу (а конкретно к телу 28-летней Амелии Голди), думаю, что эта сессия такая же херня.
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2k
milenBG 51 минуту назад
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4k
rere82 Час назад
Женихов заманивает
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1k
cnob7 Час назад
старая, у.е.б.а.нн.а.я. б.ля.д.ь
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2k
Mellivora Час назад
Хирурги расстарались и фотошоперы тоже.....
Эх, трудно быть женщиной да еще и публичной особой, старость как приговор всему. За молодость душу бы продали, было бы кому.
Дьявола-то нет. А и был бы, сразу торговлю душами закончил ибо до хрена их было бы, инфляция
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6k
Дед Пихто Час назад
Любимка!
Все остальные,пусть курят у забора!
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5k
инопланетный гость Дед Пихто 37 минут назад
Она уже давно так не выглядет, посмотри на актуальные фотографии, будешь разочарован. Ей как-никак уже под шестой десяток лет.
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6k
Administrator инопланетный гость 7 минут назад
Да и с Мадонной ее сравнивать.. Мадонна - глыба и трудяга, столько сделать
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Бабушка-трансформер
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68k
После обеда. Час назад
[мат] куда она собралась в такой одежде?..
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1k
Палыч После обеда. Час назад
За хлебом.
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176
Племянник Путина Час назад
бабка опять блажит
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8k
harlamov 2 часа назад
Максим Галкин вошел в чат.
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36k
Андрей harlamov 2 часа назад
Это он сильно не подумал.
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6k
Дарья 2 часа назад
зачем? какие мысли в голове у людей, фоткающихся в таком виде?
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Каналюга-то там всё равно уже ржавая.)
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53k
pynh 2 часа назад
Еще бы поменьше фотожопа на бабке было
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11k
Элитный тигр 2 часа назад
Она ж там вроде ми.не.ты всем сделать обещала??? Может начать с меня...
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1k
Mikhail K Элитный тигр 2 часа назад
Ты голосовал за Хиллари Клинтон?
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15k
Maks Es 2 часа назад
Мечта геронтологии.
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