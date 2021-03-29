Мадонна опубликовала фото в белье, и поклонники разделились во мнениях

Ярые поклонники начали писать хвалебные комментарии под фото: "Потрясающая", "Огонь", "Богиня", "Горячая".



Но не все фанаты поняли, зачем звезда продолжает оголяться:



– "Мадонна, ты перестала быть сексуальной";

– "Старушку понесло";

– "Разве вы не стары для этого?";

– "Когда знаменитости стареют – они начинают странно поступать";

– "Имейте немного достоинства".



Многие комментаторы напоминают Мадонне, что у неё двое родных и четверо приёмных детей – младшим близняшкам всего по 8 лет. Пользователи соцсетей считают, что поп-дива подаёт плохой пример девочкам.



А как вам фотографии певицы?