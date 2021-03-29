Мадонна опубликовала фото в белье, и поклонники разделились во мнениях

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62-летняя Мадонна выложила в "Инстаграм" фотографии в нижнем белье, вызвав споры в сети.
Немолодая певица вновь пожелала получить комплименты от фанатов и показала себя во всей красе – в чёрном нижнем белье с кружевом, чулках и берете. Образ дополнило массивное колье.
Ярые поклонники начали писать хвалебные комментарии под фото: "Потрясающая", "Огонь", "Богиня", "Горячая".
Но не все фанаты поняли, зачем звезда продолжает оголяться:
– "Мадонна, ты перестала быть сексуальной";
– "Старушку понесло";
– "Разве вы не стары для этого?";
– "Когда знаменитости стареют – они начинают странно поступать";
– "Имейте немного достоинства".
Многие комментаторы напоминают Мадонне, что у неё двое родных и четверо приёмных детей – младшим близняшкам всего по 8 лет. Пользователи соцсетей считают, что поп-дива подаёт плохой пример девочкам.
А как вам фотографии певицы?
Но не все фанаты поняли, зачем звезда продолжает оголяться:
– "Мадонна, ты перестала быть сексуальной";
– "Старушку понесло";
– "Разве вы не стары для этого?";
– "Когда знаменитости стареют – они начинают странно поступать";
– "Имейте немного достоинства".
Многие комментаторы напоминают Мадонне, что у неё двое родных и четверо приёмных детей – младшим близняшкам всего по 8 лет. Пользователи соцсетей считают, что поп-дива подаёт плохой пример девочкам.
А как вам фотографии певицы?
"Всем бы так выглядеть в 54!": Сальма Хайек поразила подписчиков своей фигурой
Актриса Сальма Хайек поделилась фотографиями с отпуска и снова взволновала своих поклонников. Фигура 54-летней мексиканки близка к идеалу: ничего лишнего, но и худобой тоже не пугает.
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Так вот когда в книжке по оксфордскому английскому внезапно оказался блок посвящённый Мадонне, эта девочка вдруг внезапно фыркнула и сказала: "И почему в таких приличных книжках, пишут блоки на треть страницы об этой старой прош..титутке (Мадонне)". Чем вызывала небывалое удивление и оживление среди остальных участников языковой группы ... :D
Эх, трудно быть женщиной да еще и публичной особой, старость как приговор всему. За молодость душу бы продали, было бы кому.
Дьявола-то нет. А и был бы, сразу торговлю душами закончил ибо до хрена их было бы, инфляция
Все остальные,пусть курят у забора!