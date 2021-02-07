Нина Симон: одна из богинь соул-музыки 20 века

Американская певица, автор песен, композитор и аранжировщица Нина Симон (настоящее имя - Юнис Кэтлин Уэймон) родилась в 1933 году. Ее репертуар был богат на самые разные музыкальные стили - от классики, джаза и блюза до фолка, госпела, ритм-энд-блюза и поп-музыки.
Нина Симон родилась в Северной Каролине, в бедной семье, в которой, кроме нее, было еще семь детей. Девочка увлекалась музыкой с детства и мечтала стать концертной пианисткой. Ей удалось поступить в Джульярдскую школу музыки в Нью-Йорке. Затем она подала заявку на стипендию для обучения в Музыкальном институте Кертиса в Филадельфии, но в приеме ей отказали, несмотря на успешное прослушивание. Сей факт она всегда связывала с расовой дискриминацией (в 2003 году, всего за несколько дней до ее смерти, Институт Кертиса присудил ей почетную степень).
Чтобы заработать на жизнь, девушка начала играть на пианино в ночном клубе Атлантик-Сити. Она взяла сценическое имя "Нина Симон", чтобы ее родственники не узнали о том, что она исполняет "дьявольскую музыку". В ночном клубе ей сказали, что нужно не только играть, но и петь под собственный аккомпанемент. Это и положило начало ее карьере джазовой вокалистки.
В период с 1958 по 1974 год Нина Симон записала более 40 альбомов, став одной из величайших исполнительниц и музыкантов.
Взгляните на эти фотографии - так певица выглядела в 1960-х годах.
Чтобы заработать на жизнь, девушка начала играть на пианино в ночном клубе Атлантик-Сити. Она взяла сценическое имя "Нина Симон", чтобы ее родственники не узнали о том, что она исполняет "дьявольскую музыку". В ночном клубе ей сказали, что нужно не только играть, но и петь под собственный аккомпанемент. Это и положило начало ее карьере джазовой вокалистки.
В период с 1958 по 1974 год Нина Симон записала более 40 альбомов, став одной из величайших исполнительниц и музыкантов.
Взгляните на эти фотографии - так певица выглядела в 1960-х годах.
Ну и немного музыки. А как же без нее?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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