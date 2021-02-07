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Нина Симон: одна из богинь соул-музыки 20 века

Нина Симон: одна из богинь соул-музыки 20 века (26 фото + 3 видео)

Автор:
07 февраля 2021 17:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лучшая музыка   великие женщины   джаз   музыкант   музыканты и композиторы   певица   шоу бизнес   
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Американская певица, автор песен, композитор и аранжировщица Нина Симон (настоящее имя - Юнис Кэтлин Уэймон) родилась в 1933 году. Ее репертуар был богат на самые разные музыкальные стили - от классики, джаза и блюза до фолка, госпела, ритм-энд-блюза и поп-музыки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лучшая музыка   великие женщины   джаз   музыкант   музыканты и композиторы   певица   шоу бизнес   
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2  комментария
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21k
Ваня 44 минуты назад
очень мне нравится... мир праху ее...
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amrita 42 минуты назад
да... Нина Симон.... и сразу пост на фишке про Ольгу Бузову. Сопоставимые по значимости и таланту женщины.
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