Мадонна украла тело у юной девушки

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Фотошопить свою фигуру для инстаграма- это, ребята, ерунда! Как выяснилось, особо дерзкие звезды не прочь ради хорошей рекламы использовать чужое тело целиком! Об этом недавно узнала 28-летняя австралийка Амелия Голди, которая случайно увидела в рекламе альбома Мадонны свою фотографию. Правда, с головой певицы.
1 мая 2015 года Мадонна опубликовалав инстаграме снимок в поддержку своего альбома Rebel Heart. На нем певица дерзко улыбается, сидя на кушетке в короткой клетчатой юбке и футболке с надписью Joy Division. Несколько лет спустя 28-летняя австралийка Амелия Голди обнаружила это фото и была немало изумлена: ведь на снимке было ее тело со снимка многолетней давности, только с приделанной сверху головой Мадонны. Своим открытием Амелия поделилась в интернете - и начался знатный скандал!
Публикуя снимок шесть лет назад, Мадонна не упомянула о фотошопе - наоборот, хвастливо заметила: "Я выгляжу клёво!"
"Сначала я думала, что это шутка, - признается Амелия. - Но быстро поняла, что это не так, ведь это был официальный аккаунт певицы". По ее словам, она дважды пыталась связаться с Мадонной через инстаграм, но не получила ответа.
После этого Амелия решила предать случившееся огрласке, написав на своей странице: "Несколько лет назад Мадонна опубликовала в своем инстаграме мое фото, подмонтировав к нему свою голову. Это самое лучшее, смешное и безумное, что могло со мной случиться".
Амелия даже продемонстрировала свои фото в той самой футболке, которые опубликованы у нее в инстаграме, доказывая, что именно она изображена на фотографии Мадонны.
На днях Амелия опубликовала историю в TikTok, и ее видео мгновенно набрало 2 миллиона просмотров. Она рассказала, что ее фото с головойМадонны до сих пор висит в инстаграме певицы. "Моя мама до сих пор считает, что это какая-то ошибка или шутка, - говорит она. - Это правда очень странно. Это, конечно, приятно, я польщена и все такое, но, конечно, мне было бы приятнее, если бы меня хотя бы упомянули в этом посте".
Ни Мадонна, ни ее менеджеры до сих пор никак не прокомментировали происходящее. Неизвестно даже, знают ли они, что их обман раскрыт. Между тем, интернет полнится шутками про Мадонну, решившую перебраться в более юное тело. "Рецепт ее молодости: украсть чужоетело и выпить кровь девственниц", - иронизирует один пользователь. "И ведь даже отфотошопить нормально не смогла!" - возмущается другой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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