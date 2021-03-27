Мадонна украла тело у юной девушки

На днях Амелия опубликовала историю в TikTok, и ее видео мгновенно набрало 2 миллиона просмотров. Она рассказала, что ее фото с головойМадонны до сих пор висит в инстаграме певицы. "Моя мама до сих пор считает, что это какая-то ошибка или шутка, - говорит она. - Это правда очень странно. Это, конечно, приятно, я польщена и все такое, но, конечно, мне было бы приятнее, если бы меня хотя бы упомянули в этом посте".