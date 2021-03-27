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Мадонна украла тело у юной девушки

Мадонна украла тело у юной девушки (7 фото + 1 видео)

Автор:
27 марта 2021 09:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: альбом   звезды   знаменитости   мадонна   певица   скандал   фотошоп   шоу бизнес   
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Фотошопить свою фигуру для инстаграма- это, ребята, ерунда! Как выяснилось, особо дерзкие звезды не прочь ради хорошей рекламы использовать чужое тело целиком! Об этом недавно узнала 28-летняя австралийка Амелия Голди, которая случайно увидела в рекламе альбома Мадонны свою фотографию. Правда, с головой певицы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: альбом   звезды   знаменитости   мадонна   певица   скандал   фотошоп   шоу бизнес   
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7k
Вася 2 часа назад
на её месте должен был быть я !
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816
Чувак Минуту назад
Всё просто: She's Lost Control
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20k
Влад 15 минут назад
Так эта тварь еще и жмотина? Несколько лет назад смотрел передачу, если не ошибаюсь она называлась "лучшие тела Америки". В ней рассказывали об агентстве которое предоставляет тела для рекламных компаний, билбордов и афиш знаменитостей и их моделях, которые постоянно сидят на диетах и не вылезают из спортзалов. Есть оказывается и такой бизнес, вполне официальный. Но ведь там за "тело" платить надо, украсть намного проще.
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4k
TirAn Полчаса назад
Скоро подаст в суд и получит несколько миллионов+раскрутка в соцсетях
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1k
Сергей Зайцев 57 минут назад
И взорвала интернет .....
Опять...
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−152
RTR 58 минут назад
Не инстаграм надо писать, а в суд подавать на 500 миллионов долларов.
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984
Виктор RTR Полчаса назад
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150k
☭Cheкаво☭ Час назад
Баблишек$ пусть срубит с ведьмы через СУД, ляма думаю хватит Амелии.
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45k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
Joy Division это хорошо, а мадонна - не очень
Ссылка www.youtube.com
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