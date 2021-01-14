Наталья Сенчукова показала как выглядит без косметики и фильтров

Немногие знаменитости рискуют показать своё настоящее лицо и появиться перед поклонниками без фильтров и косметики. Но, певица Наталья Сенчукова не из таких. 50-летняя женщина не стесняется показать своё настоящее лицо. Наталья опубликовала в Instagram видео с прогулки, где она пытается играть с кошкой в снегу. Однако, пользователей сети поразила не кошки, играющая в хоккей, а лицо Натальи.