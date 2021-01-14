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Наталья Сенчукова показала как выглядит без косметики и фильтров

Наталья Сенчукова показала как выглядит без косметики и фильтров (5 фото)

Автор:
14 января 2021 15:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сенчукова   возраст   знаменитости   интересное   косметика   фильтры   фото   шоу бизнес   
2664
5

К величайшему сожалению, многие знаменитости не умеют достойно стареть и принимать свой возраст. Они стараются поймать уходящую молодость, обращаясь к косметологам и хирургам, но итог всегда один - возраст побеждает. Однако, 50-летняя певица Наталья Сенчукова похоже совсем не стесняется своего возраста.

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Метки: Сенчукова   возраст   знаменитости   интересное   косметика   фильтры   фото   шоу бизнес   
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11  комментариев
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6k
SSD 2 часа назад
Повезло Рыбину) Хорошая пара и песни у них добрые...
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4k
IceBazooka 4 минуты назад
Выглядят оба супер.
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−5
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7k
Акакий Час назад
кто это такая
и где хоть одно фото без косметики?
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Класс!!! Теперья я узнал,кто такая Наталья Сенчукова и теперь с удовольствием слушаю ее песню "Колокольчик"
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6k
Андрей А Час назад
Многие и в 30 так не выглядят, как она в 50
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13k
Роман Час назад
Какая новость!
Опять интернет по кускам нужно собирать
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22k
Андрей Час назад
А что не так-то? Выглядят оба так, что дай Бог каждому!
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3
Dabudidabudai Час назад
Настоящая!!!
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828
zu4ara 2 часа назад
ну и нормально выглядят оба по своим годам, не надо постить х.ню
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
МОЛОДЦЫ!
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