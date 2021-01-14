Наталья Сенчукова показала как выглядит без косметики и фильтров

К величайшему сожалению, многие знаменитости не умеют достойно стареть и принимать свой возраст. Они стараются поймать уходящую молодость, обращаясь к косметологам и хирургам, но итог всегда один - возраст побеждает. Однако, 50-летняя певица Наталья Сенчукова похоже совсем не стесняется своего возраста.
Немногие знаменитости рискуют показать своё настоящее лицо и появиться перед поклонниками без фильтров и косметики. Но, певица Наталья Сенчукова не из таких. 50-летняя женщина не стесняется показать своё настоящее лицо. Наталья опубликовала в Instagram видео с прогулки, где она пытается играть с кошкой в снегу. Однако, пользователей сети поразила не кошки, играющая в хоккей, а лицо Натальи.
Кто-то увидел бледное и уставшее лицо, а кто-то похвалил Наталью за жизнерадостность смелость и открытость. Они отметили, что Наталья отлично выглядит и с макияжем, и без.
Наталья Сенчукова знаменита по таким песням, как "Колокольчик" и "Небо номер семь". Сейчас женщина замужем за солистом группы «Дюна» Виктором Рыбиным. Несколько лет назад у супругов обнаружили страшную болезнь - рак кожи.
После длительного лечения недуг отступил и супруги снова стали жить насыщенной и интересной жизнью.
Источник:
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и где хоть одно фото без косметики?
Опять интернет по кускам нужно собирать